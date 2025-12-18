क्रैश टेस्ट में खुली पोल! सेफ्टी में इस मारुति कार को मिले सिर्फ 2-स्टार, फीचर अपडेट के बाद भी बुरा हाल; देखें वीडियो
सेफ्टी अपडेट्स के साथ मारति बलेनो (Baleno) अब पहले से ज्यादा सुरक्षित जरूर हुई है, लेकिन 5-स्टार रेटिंग की राह अभी भी थोड़ी दूर नजर आती है। लैटिन NCAP (Latin NCAP) के हालिया क्रैश टेस्ट में इसे 2-स्टार रेटिंग मिली है।
भारत में बनी मारुति बलेनो (Maruti Baleno) ने एक बार फिर अपनी सेफ्टी रेटिंग को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। लेटिन अमेरिका (Latin America) और कैरेबियन (Caribbean) के लिए काम करने वाली सेफ्टी एजेंसी लैटिन NCAP (Latin NCAP) ने 2025 के अपने आखिरी क्रैश टेस्ट में अपडेटेड बलेनो को सिर्फ 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। हालांकि, यह रेटिंग पुराने मॉडल के मुकाबले बेहतर है, जिसे पहले सिर्फ 1-स्टार मिला था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सेफ्टी अपडेट का दिखा असर
सुजुकी (Suzuki) ने बलेनो (Baleno) की बेसिक सेफ्टी को मजबूत करते हुए अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। पहले जहां कार में सिर्फ दो एयरबैग मिलते थे, वहीं अब साइड बॉडी और साइड कर्टन एयरबैग्स भी शामिल हैं। इन्हीं बदलावों का असर क्रैश टेस्ट के नतीजों में साफ नजर आया।
एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी स्कोर
लैटिन NCAP के मुताबिक बलेनो (Baleno) ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 35 में से 31.75 पॉइंट्स हासिल किए। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 32.08 पॉइंट्स मिले हैं।
फ्रंटल क्रैश टेस्ट में कार की बॉडी स्ट्रक्चर और फुटवेल को स्टेबल पाया गया। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों को संतोषजनक सुरक्षा मिली। बच्चों की सेफ्टी भी अच्छी रही, खासकर जब ISOFIX माउंट्स के साथ रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग डी-एक्टिवेशन स्विच न होने से आगे की सीट पर चाइल्ड सीट लगाने में दिक्कत सामने आई।
पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी कमजोर
पेडेस्ट्रेशन प्रोटेक्शन (Pedestrian Protection) और वलनेरेबल रोड यूजर्स (Vulnerable Road Users) कैटेगरी में बलेनो (Baleno) को 36 में से 23.17 पॉइंट्स (करीब 48.28%) मिले। हेड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन औसत रहा, लेकिन ऊपरी पैर (Upper Leg) की सुरक्षा कमजोर पाई गई।
वहीं, सेफ्टी असिस्ट (Safety Assist) में कार को 58.14% स्कोर मिला, जो बताता है कि ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स की अभी भी कमी है।
साइड इम्पैक्ट में बड़ा सुधार
नई साइड और कर्टन एयरबैग्स की वजह से साइड और साइड-पोल क्रैश टेस्ट में बलेनो (Baleno) की परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर रही। खासकर सिर और सीने की सुरक्षा में साफ सुधार देखने को मिला।
कुल मिलाकर क्या कहती है रिपोर्ट?
लैटिन NCAP (Latin NCAP) की रिपोर्ट के मुताबिक, अपडेटेड सुजुकी बलेनो (Suzuki Baleno) ने सेफ्टी के मामले में स्पष्ट प्रगति की है, खासकर साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स के मोर्चे पर अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
