मेड-इन-इंडिया सब-4 मीटर SUV ने किया कमाल, मिली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग, पहले मिले थे सिर्फ 2 स्टार

Global NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए काइगर ने 5 में से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। खास बात यह है कि इस मेड-इन-इंडिया सब-कॉम्पैक्ट SUV को पहले सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी।

रेनो की मेड-इन-इंडिया काइगर को मिली 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग

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रेनो काइगर (Renault Kiger) ने कमाल कर दिया है। Global NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए काइगर ने 5 में से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। खास बात यह है कि इस मेड-इन-इंडिया सब-कॉम्पैक्ट SUV को पहले सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी। हालांकि, इस बार टेस्ट में 6 एयरबैग वाला वेरिएंट शामिल था। Global NCAP ने इस क्रैश टेस्ट के वीडियो और फोटोज को भी रिलीज किया है।

साउथ अफ्रीका के लिए किया गया क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP की रिपोर्ट के मुताबिक यह क्रैश टेस्ट खास तौर पर साउथ अफ्रीकी बाजार के लिए किया गया था। काइगर का प्रोडक्शन भारत में होता है और यहां से इसे साउथ अफ्रीका समेत दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। क्रैश टेस्ट के पहले स्टेज में एसयूवी का 64kmph की रफ्तार पर फ्रंट ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट किया गया। टक्कर के दौरान कार के आगे के हिस्से ने इम्पैक्ट को अच्छी तरह झेल लिया। इस दौरान बंपर, ग्रिल, हेडलैंप, बोनट और फेंडर को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर और को-ड्राइवर एयरबैग समय पर खुल गए और केबिन सुरक्षित रहा। A-पिलर ने भी इम्पैक्ट को सहने में मदद की।

इसके बाद 50kmph की रफ्तार पर साइड मोबाइल बैरियर टेस्ट किया गया। इस दौरान कार के दरवाजे और साइड बॉडी पैनल को नुकसान पहुंचा, जबकि कर्टेन एयरबैग भी समय पर खुल गए। टक्कर के दौरान आगे का पैसेंजर डोर खुल गया, लेकिन कार में बैठे लोग (डमी) सेफ रहे। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में B-पिलर और रूफ को नुकसान हुआ।

एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में मिले इतने पॉइंट ग्लोबल NCAP के मुताबिक, फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सेफ्टी मिली। हालांकि, दोनों के सीने को केवल मामूली सेफ्टी मिली। ड्राइवर के दोनों घुटनों और पैसेंजर के बाएं घुटने को भी मामूली सेफ्टी मिली। वहीं, पैसेंजर के दाएं घुटने को अच्छी सुरक्षा मिली। दोनों के पैरों की हड्डियों को ठीक-ठाक सेफ्टी मिली। रिपोर्ट में कार के फुटवेल एरिया को अनस्टेबल और बॉडीशेल को भी अनस्टेबल बताया गया है। इसका मतलब है कि बॉडीशेल आगे के ज्यादा लोड को सहने में कैपेबल नहीं पाया गया।

कार ने पैदल चलने वालों की सेफ्टी से जुड़े UN127 नियमों को पूरा किया। इसके अलावा ESC और सीटबेल्ट रिमाइंडर (SBR) की जरूरतों पर भी कार खरी उतरी। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर, पेट और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा मिली। जबकि, सीने को ठीक-ठाक सुरक्षा मिली। हालांकि, इस टेस्ट के दौरान कार का दरवाजा खुल गया। अंकों की बात करें, तो काइगर ने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 34 में से 25.20 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 49 में से 30.21 पॉइंट हासिल किए।