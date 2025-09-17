Made in India Maruti e Vitara to Launch in Japan in January 2026 22 जनवरी को लॉन्च होगी मारुति ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV, फिर भी भारतीय ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे; जानिए क्यों?, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Made in India Maruti e Vitara to Launch in Japan in January 2026

22 जनवरी को लॉन्च होगी मारुति ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV, फिर भी भारतीय ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे; जानिए क्यों?

कंपनी ने साफ किया है कि वो जापान के बाजार में ई-विटारा 16 जनवरी, 2026 को लॉन्च की जाएगी। इस कार को कंपनी हंसलपुर (गुजरात) प्लांट में तैयार कर रही है। ये HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है। सिगंल चार्ज पर इसकी रेंज करीब 500Km होगी। कंपनी इस पर 10 साल की वारंटी भी देगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:23 PM
मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा SUV का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी इसे 3 सितंबर को लॉन्च करने वाली थी, लेकिन अब तक इसकी लॉन्चिंग का पता नहीं है। हालांकि, अब देश के बाहर इसकी लॉन्चिंग पहले होती नजर आ रही है। दरअसल, कंपनी ने साफ किया है कि वो जापान के बाजार में ई-विटारा 16 जनवरी, 2026 को लॉन्च की जाएगी। इस कार को कंपनी हंसलपुर (गुजरात) प्लांट में तैयार कर रही है। ये HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है। सिगंल चार्ज पर इसकी रेंज करीब 500Km होगी। कंपनी इस पर 10 साल की वारंटी भी देगी।

ई-विटारा के फीचर्स की हाइलाइट्स
मारुति ई-विटारा के फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट्स, डेटाइम रनिंग लैंप और टेल-लाइट्स, 18-इंच के व्हील, ग्रिल पर एक्टिव एयर वेंट, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, इनफिनिटी बाय हरमन ऑडियो सिस्टम, इन-कार कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, सिंगल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पीएम 2.5 एयर फिल्टर, वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिक्लाइनिंग, स्लाइडिंग और स्प्लिट (60:40) रियर सीटें, ड्राइव मोड (ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट), स्नो मोड, वन-पैडल ड्राइविंग और रीजन मोड शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक

मारुति ई-विटारा सेफ्टी किट
अब बात करें मारुति ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें लेवल 2 ADAS सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड फक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एग्जॉस्ट व्हीकल अलार्म सिस्टम (AVAS) - पैदल यात्रियों के लिए शामिल है।

मारुति ई-विटारा के कलर ऑप्शन
मारुति सुजुकी ई-विटारा को 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ पेश करेगी। इसमें 6 मोनो-टोन और 4 डुअल-टोन कलर शामिल हैं। 6 सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, आर्कटिक व्हाइट, ग्रैंड्योर ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और ऑपुलेंट रेड शामिल हैं। वहीं, डुअल-टोन कलर में ब्लैक रूफ और ए-पिलर और बी-पिलर मिलेंगे। साथ ही, कंट्रास्टिंग आर्कटिक व्हाइट, लैंड ब्रीज ग्रीन, स्प्लेंडिड सिल्वर और ऑपुलेंट रेड कलर ऑप्शन शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

ई-विटारा की एक्सपेक्टेड कीमतें
मारुति सुजुकी ई विटारा की एक्सपेक्टेड कीमतों की बात करें तो सिग्मा (49kWh) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपए होगा। डेल्टा (49kWh) की कीमत करीब 19.50 लाख रुपए होगा। जेटा (49kWh) की कीमत करीब 21 लाख रुपए होगा। जेटा (61kWh) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 22.50 लाख रुपए होगा। वहीं, अल्फा (61kWh) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 24 लाख रुपए होगी। सिर्फ जेटा को दोनों बैटरी पैक ऑप्शन में खरीद पाएंगे।

