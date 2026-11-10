अक्टूबर में 53.1% बढ़ी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, इस कंपनी की सेल में 627.5% की ग्रोथ

अक्टूबर 2026 में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कुल 868 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 567 यूनिट था। इस तरह ऐनुअली सेल में 53.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर 2026 में इस सेगमेंट में टोटल 868 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 567 यूनिट था। इस तरह ऐनुअली सेल में 53.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेल के मामले में टॉप पर BMW रही। वहीं, टेस्ला की सेल में पिछले साल के मुकाबले 627.5 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। आइए जानते हैं डीटेल।

BMW पहले नंबर पर अक्टूबर में BMW ने लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में पहला स्थान हासिल किया। कंपनी ने 462 यूनिट का रजिस्ट्रेशन किया, जो पिछले साल अक्टूबर के 365 यूनिट के मुकाबले 26.6 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, सितंबर की तुलना में BMW के रजिस्ट्रेशन 13.8 प्रतिशत कम हुए हैं। कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी भी पिछले साल के 64.4 फीसदी से घटकर 53.2 फीसदी रह गई।

627.5 पर्सेंट बढ़ी टेस्ला की सेल अक्टूबर 2026 में टेस्ला ने 291 यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर रही। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की सिर्फ 40 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार इसमें 627.5 पर्सेंट की बड़ी ऐनुअल ग्रोथ दर्ज की गई। टेस्ला का प्रदर्शन सितंबर के मुकाबले भी लगभग स्टेबल रहा। सितंबर में कंपनी ने 299 यूनिट रजिस्टर की थीं। लग्जरी ईवी सेगमेंट में टेस्ला की हिस्सेदारी एक साल में 7.1 फीसदी से बढ़कर 33.5 फीसदी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में BMW और टेस्ला के बीच रजिस्ट्रेशन का अंतर 325 यूनिट था, जो इस साल घटकर 171 यूनिट रह गया। दोनों कंपनियों ने मिलकर अक्टूबर में टोटल 753 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर कीं। इस तरह इनका कंबाइन्ड मार्केट शेयर86.8 फीसदी रहा।

मर्सिडीज-बेंज की सेल में बड़ी गिरावट मर्सिडीज-बेंज के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं रहा। कंपनी ने 62 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन किया। जबकि, पिछले साल इसी महीने 121 यूनिट रजिस्टर हुई थीं। इस तरह देखा जाए तो ऐनुअली 48.8 फीसदी की गिरावट आई। सितंबर के मुकाबले भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन 54.1 फीसदी कम रहे। हालांकि, हाल ही में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक GLC से आने वाले महीनों में कंपनी की सेल बढ़ने की उम्मीद है।

वॉल्वो और Porsche का प्रदर्शन वॉल्वो ने अक्टूबर में 37 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर कीं, जो पिछले साल के मुकाबले 54.2 फीसदी ज्यादा हैं। Porsche ने 15 यूनिट का रजिस्ट्रेशन किया, जो पिछले साल अक्टूबर के बराबर है। वहीं, लोटस सिर्फ 1 इलेक्ट्रिक कार रजिस्टर कर पाई। जैगुआर और ऑडी का अक्टूबर में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।