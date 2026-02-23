ग्राहकों को तरस गईं ये 3 कारें, सबसे निचले पायदान पर पहुंची 2025 में इनकी बिक्री; इसको तो मात्र 5 लोगों ने खरीदा

Feb 23, 2026 12:12 pm IST

2025 में कई ऐसी कारें भी रहीं, जिनकों ग्राहकों के लिए बुरी तरह से तरसना पड़ा आज हम यहां आपको ऐसी टॉप-3 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ग्राहक नहीं मिले। आइए जानते हैं कि बिक्री के सबसे निचले पायदान पर कौन सा मॉडल रहा?

जब भी हम कारों की बिक्री की बात करते हैं, तो आमतौर पर टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों पर नजर जाती है। लेकिन, सच्चाई यह है कि सेल्स चार्ट के सबसे नीचे मौजूद मॉडल भी बाजार की असली कहानी बताते हैं। 2025 में जहां टॉप-10 कारों की औसत बिक्री करीब 1.9 लाख यूनिट रही, वहीं कुछ मॉडल ऐसे भी रहे, जिन्हें गिनती के ग्राहक मिले, तो आइए जानते हैं कि 2025 में किन मास-मार्केट ब्रांड्स की कौन-सी कार सबसे कम बिकी और क्यों?

1- सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की सिर्फ 5 यूनिट

2025 में सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस को सिर्फ 5 ग्राहक मिले। इस एसयूवी की कीमत ₹37.32 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है। सिट्रोएन (Citroen) की भारत में पहली कार C5 एयरक्रॉस (Aircross) थी, लेकिन 2025 में इसकी बिक्री महज 5 यूनिट रही।

क्यों नहीं चली?

ग्राहकों का मानना है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इस प्राइस रेंज में जीप कंपास (Jeep Compass) जैसे सस्ते विकल्प मौजूद हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स की कमी है। इतनी ज्यादा कीमत और सीमित फीचर्स ने ग्राहकों को इससे काफी दूर रखा है।

2- किआ EV9 की 20 यूनिट

किआ EV9 की कीमत करीब ₹1.3 करोड़ (फुल इंपोर्ट) रुपये है। किआ (Kia) की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV EV9 2025 में सिर्फ 20 यूनिट बिकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हाई प्राइस है। जी हां, क्योंकि इसी कीमत के आस-पास मर्सिडीज-बेंज EQS SUV 450 (Mercedes-Benz EQS SUV 450) जैसा ज्यादा प्रीमियम विकल्प है। हालांकि, EV9 का डिजाइन यूनिक है और 6-सीटर लेआउट और हाई-टेक फीचर्स इसे और खास बनाते हैं, लेकिन हाई प्राइसिंगने बिक्री पर ब्रेक लगा दिया।

3- जीप ग्रैंड चेरोकी की 92 यूनिट सेल

2025 में जीप (Jeep) की प्रीमियम SUV ग्रैंड चेरोकी की 100 यूनिट से भी कम बिक्री हुई। जीप ग्रैंड चेरोकी की सिर्फ 92 यूनिट सेल हुईं। इसकी कीमत ₹63 लाख (एक्स-शोरूम) है।

इसकी कम बिक्री के संभावित कारणों में डीजल इंजन का विकल्प न होना शामिल है। ये सिर्फ 5-सीटर लेआउट के साथ आती है। इसमें सीमित डीलर और सर्विस नेटवर्क शामिल हैं। हालांकि, यह SUV ऑन-रोड कम्फर्ट और फीचर्स में दमदार है, लेकिन भारतीय बाजार में डीजल की डिमांड और ब्रांड नेटवर्क की कमी ने बिक्री को प्रभावित किया है।

क्या कहते हैं ये आंकड़े?