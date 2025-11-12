खरीदनी है डीजल कार और बजट है ₹10 लाख से कम तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, जानिए खासियत

संक्षेप: भारतीय ग्राहक पेट्रोल और CNG ऑप्शन के बाद भी डीजल कारों को भरोसे और माइलेज की वजह से पसंद करते हैं। खासकर लंबी दूरी तय करने वालों या गांव-हाईवे वाले इलाकों में रहने वालों के लिए डीजल इंजन अब भी सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है।

Wed, 12 Nov 2025 12:32 PM

भारतीय ग्राहक पेट्रोल और CNG ऑप्शन के बाद भी डीजल कारों को भरोसे और माइलेज की वजह से पसंद करते हैं। खासकर लंबी दूरी तय करने वालों या गांव-हाईवे वाले इलाकों में रहने वालों के लिए डीजल इंजन अब भी सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए बाजार में कुछ ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो दमदार भी हैं और जेब पर भारी भी नहीं। तो आइए जानते हैं भारत की टॉप-5 सबसे किफायती डीजल कारों के बारे में जो 8 से 9 लाख रुपये की रेंज में मिल रही हैं।

Mahindra Bolero महिंद्रा बोलेरो सालों से गांव-देहात और खराब सड़कों की पहचान बन चुकी है। इसकी कीमत करीब 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 1.5-लीटर mHawk75 डीजल इंजन दिया गया है जो 75bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क जेनरेट करती है।

Tata Altroz Diesel भारतीय मार्केट में टाटा अल्ट्रोज डीजल की कीमत लगभग 8.10 लाख रुपये है। ये हैचबैक सेगमेंट की एकमात्र डीजल कार है। इसमें 1.5-लीटर इंजन है जो 90bhp की पावर और 200 Nm टॉर्क जेनरेट करती है। नई अल्ट्रोज अब 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ और 10.25-इंच डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है।

Mahindra Bolero Neo महिंद्रा बोलेरो नियो की कीमत करीब 8.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें पावरट्रेन के तौर पर mHawk100 डीजल इंजन मिलता है जो 100bhp की पावर और 260Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। बोलेरो की मजबूती के साथ यह गाड़ी थोड़ी ज्यादा मॉडर्न लुक और कंफर्ट लेकर आती है।

Mahindra XUV 3XO भारतीय मार्केट में महिंद्रा XUV 3XO की कीमत 8.95 लाख रुपये से शुरू होती है। यह सब-4 मीटर SUV 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 115bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें 10.25-इंच डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे हाई-टेक फीचर्स भी मिलते हैं।