अब सस्ती होगी ये लग्जरी SUV, टाटा के प्लांट में होगी तैयार; BMW-ऑडी को मिलेगी सीधी टक्कर

संक्षेप: JLR की लोकल स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव हुआ है। अब भारत में रेंज रोवर इवोक (Range Rover Evoque) का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इससे BMW-ऑडी को सीधी टक्कर मिलेगी।

Feb 09, 2026 08:47 pm IST

लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover -JLR) अब भारत को सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भी देखने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रेंज रोवर इवोक (Range Rover Evoque) का भारत में लोकल प्रोडक्शन है, जो तमिलनाडु में टाटा मोटर्स (Tata Motors) के नए प्लांट में शुरू किया गया है। यह कदम साफ संकेत देता है कि JLR अब पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों चुनी गई रेंज रोवर ?

रेंज रोवर इवोक (Range Rover Evoque) JLR की सबसे अफोर्डेबल लग्जरी SUV मानी जाती है। इसकी कीमत बाकी रेंज रोवर (Range Rover) मॉडल्स के मुकाबले कम है और बिक्री वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। इसी वजह से इवोक (Evoque) लोकल असेंबली के लिए सबसे सही मॉडल साबित होती है, जहां लागत कम की जा सकती है। टैक्स और लॉजिस्टिक्स खर्च घटता है और ब्रांड की प्रीमियम इमेज भी बनी रहती है, यानी JLR बिना ब्रांड वैल्यू से समझौता किए कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल कर सकता है।

जर्मन लग्जरी ब्रांड्स से बढ़ती टक्कर

भारतीय लग्जरी कार मार्केट में मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz), BMW और ऑडी (Audi) पहले से ही कई मॉडल्स को लोकली असेंबल कर रही हैं। इसका फायदा उन्हें बेहतर कीमत, फास्ट डिलीवरी और ज्यादा कस्टमर रीच के रूप में मिल रहा है। ऐसे में इवोक (Evoque) का भारत में बनना JLR के लिए कंपटीशन में बने रहने का जरूरी कदम माना जा रहा है।

क्या कीमतों में आएगी राहत?

लोकल प्रोडक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। इससे उम्मीद की जा रही है कि इवोक (Evoque) की कीमत ज्यादा स्थिर रह सकती है या कंपनी बेहतर फीचर्स के साथ वैल्यू ऑफर दे सके। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि कीमतों में बड़ी कटौती देखने को ही मिले। JLR इस बचत का इस्तेमाल मार्जिन सुधारने में भी कर सकता है।

असली चुनौती अब भी बाकी

भले ही इवोक (Evoque) अब भारत में बने, लेकिन लग्जरी कारें आज भी लिमिटेड कस्टमर बेस तक ही सीमित हैं। असली सवाल यह है कि क्या JLR लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेगा? या फिर इसे सिर्फ मुनाफा बढ़ाने का जरिया बनाएगा?