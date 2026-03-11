सुजुकी ने लॉन्च की लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल, सिर्फ 45 लोग ही इसे खरीद पाएंगे; इतनी रखी कीमत
सुज़ुकी मोटरसाइकिल ने जर्मन मार्केट के लिए एक खास कटाना लिमिटेड एडिशन (Katana Limited Edition) पेश किया है। इसे बाद में कटाना LE के नाम से जाना जाएगा। यह वर्जन सिर्फ 45 यूनिट तक लिमिटेड रहेगा। सुज़ुकी ने पूरे कटाना पैकेज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ शानदार फीचर्स को जोड़ा है। साथ ही, इसमें मैकेनिकल और विज़ुअल दोनों तरह से कई चेंजेस भी किए हैं। ऐसे में जो भी ग्राहक इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें इसकी डिटेल के बारे में जान लेना चाहिए।
सुज़ुकी कटाना LE की डिटेल्स
लुक के मामले में कटाना LE का सिल्हूट स्टैंडर्ड बाइक जैसा ही है, लेकिन यह थोड़े अलग पेंट शेड में आती है। इसमें सिल्वर बॉडीवर्क और चमकीले ब्रॉन्ज व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों एलिमेंट से ये काफी अट्रेक्टिव भी नजर आती है। स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले, यहां टेल सेक्शन को ब्लैक फिनिश किया गया है, जहां यह बॉडी-कलर का होता है। LE के साथ आपको अपनी खास बाइक का नंबर बताने वाला एक स्टिकर, फ़्रेम स्लाइडर्स, एक कार्बन-लुक टैंक पैड, कटाना लोगो वाला एक गैराज मैट और एक किताब भी मिलती है, जिसमें मॉडल के बनने से लेकर आज की बाइक तक का जिक्र है।
कटाना LE में एकमात्र मैकेनिकल बदलाव स्लिप-ऑन, रोड-लीगल अक्रापोविक एग्जॉस्ट मफलर के रूप में आया है। हालांकि, सुजुकी का दावा है कि इस हिस्से से कुछ बेहतर आवाज आती है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। K5 से लिया गया 999cc, लिक्विड-कूल्ड, फोर-सिलेंडर मोटर LE में भी वही 152hp का पावर और 106Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। LE के चेसिस कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी स्टैंडर्ड कटाना जैसे ही हैं।
कटाना LE की एक्स-शोरूम कीमत 15,045 यूरो (लगभग 16.11 लाख रुपए) है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से काफी ज्यादा है, जिसकी रिटेल कीमत 14,400 यूरो (लगभग 15.41 लाख रुपए) है। जर्मन मार्केट में सिर्फ 45 यूनिट्स मिलने के कारण, कटाना LE का मिलना पक्का बहुत मुश्किल होगा। वहीं, अपनी पॉपुलैरिटी के चलते इसकी लिमिटेड यूनिट फटाफट खत्म हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
