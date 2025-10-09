Lexus SUVs drive over 50pc of its growth, RX sales up 18pc in 2025, check all details BMW और ऑडी छोड़ इस कंपनी की कारों पर टूटे लोग, बिक्री में 18% की उछाल; धकाधक बिक रहीं इसकी SUVs, Auto Hindi News - Hindustan
BMW और ऑडी छोड़ इस कंपनी की कारों पर टूटे लोग, बिक्री में 18% की उछाल; धकाधक बिक रहीं इसकी SUVs

BMW और ऑडी छोड़ अब लोग लेक्सस कंपनी की लग्जरी कारों पर टूट पड़े हैं। यही वजह है कि इसकी बिक्री में 18% की उछाल देखने को मिला है। इसकी SUVs धकाधक बिक रही हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दि्ल्लीThu, 9 Oct 2025 09:02 PM
BMW और ऑडी छोड़ इस कंपनी की कारों पर टूटे लोग, बिक्री में 18% की उछाल; धकाधक बिक रहीं इसकी SUVs
लेक्सस RX ने बढ़ाई ब्रांड की ग्रोथ

पिछले कुछ सालों में लेक्सस (Lexus) ने SUV सेगमेंट पर खास फोकस किया है और इसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। कंपनी की पूरी SUV लाइनअप NX, RX और LX ने सितंबर 2025 में 58% सालाना ग्रोथ दर्ज की, जो लेक्सस इंडिया (Lexus India) की कुल बिक्री का 54% हिस्सा है, यानि आधे से ज्यादा लेक्सस (Lexus) खरीदार अब SUV चुन रहे हैं और उनमें RX सबसे बड़ा सितारा है।

कंपनी का बयान

लेक्सस इंडिया (Lexus India) के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा कि भारत में लग्जरी SUV सेगमेंट लगातार मजबूत हो रहा है। बदलती जीवनशैली और बहुउद्देशीय कारों की मांग ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। RX का 18% ग्रोथ आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय ग्राहक इसके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं।

लग्जरी और हाइब्रिड टेक

लेक्सस RX (Lexus RX) कंपनी की सबसे पॉपुलर हाइब्रिड लग्जरी SUV है। यह उन ग्राहकों के लिए बनी है, जो शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स, प्रीमियम कम्फर्ट, लग्जरी, हाइब्रिड टेक और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी एक साथ चाहते हैं।

इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन दिए गए हैं, जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों को बैलेंस करता है। इसमें हाई-एंड क्राफ्ट्समैनशिप और नॉइजलेस केबिन दिया गया है। इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे ड्राइव मोड सिलेक्टर, पैनोरमिक डिस्प्ले और स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम मिलती है। RX के दोनों वैरिएंट्स लेक्सस (Lexus) के ह्यूमन-सेंट्रिक डिजाइन दर्शन पर बने हैं, जो लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को साथ लेकर चलते हैं।

