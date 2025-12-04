लेक्सस ने भारत में लॉन्च की अपनी नई लग्जरी कार, सभी वेंटिलेटड सीट और लेविंसन स्टीरियो सिस्टम मिलेगा
लेक्सस इंडिया ने RX 350h के लिए नए एक्सक्विजिट ग्रेड के साथ RX लाइनअप को बढ़ाया है। इससे लग्जरी SUV रेंज में एंट्री पॉइंट और आसान हो गया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89.99 लाख रुपए तय की है।
लेक्सस इंडिया ने RX 350h के लिए नए एक्सक्विजिट ग्रेड के साथ RX लाइनअप को बढ़ाया है। इससे लग्जरी SUV रेंज में एंट्री पॉइंट और आसान हो गया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89.99 लाख रुपए तय की है। इस नए वैरिएंट में 2 लाख रुपए और देकर मार्क लेविंसन स्टीरियो सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।
RX 350h एक्सक्विजिट में हाइब्रिड सेटअप के साथ लेक्सस का 2.5-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल होता है। इसका ट्यून्ड कंबाइंड आउटपुट 190bhp और 242Nm टॉर्क है, जिसे आठ-स्पीड e-CVT यूनिट के साथ जोड़ा गया है। अंदर की तरफ एक्सक्विजिट में कम्फर्ट पर फोकस किया गया है, जिसमें एक बड़ा केबिन, 10-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और दोनों रो के लिए हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, साथ ही एम्बिएंट लाइटिंग है।
RX 350h रेंज में अब दो एक्सक्विजिट वैरिएंट शामिल हैं। एक स्टैंडर्ड लेक्सस ऑडियो सिस्टम के साथ और दूसरा मार्क लेविंसन ऑडियो पैकेज से इक्विप्ड है। इस बीच, टॉप-स्पेक RX 500h F-Sport+ परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ऑप्शन के तौर पर जारी है। इसमें 2.4-लीटर टर्बो-हाइब्रिड पावरट्रेन, एक सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक, एक ई-एक्सल जो पिछले पहियों को पावर देता है, और एक ऑल-व्हील-ड्राइव टेक है। इस फ्लैगशिप ट्रिम की एक्स-शोरूम कीमत 1.09 करोड़ रुपए है।
पूरे लाइनअप में RX में 21-स्पीकर मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते रहते हैं। जनवरी और नवंबर 2025 के बीच, RX ने 12% की ग्रोथ दर्ज की, जिसमें SUVs की हिस्सेदारी लेक्सस इंडिया की कुल बिक्री का लगभग 40% थी। इस मॉडल को ब्रांड के ओनरशिप पैकेज का सपोर्ट मिलता रहता है, जिसमें 8 साल की गाड़ी की वारंटी और 5 साल का रोडसाइड असिस्टेंस शामिल है।
