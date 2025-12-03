Hindustan Hindi News
पूरे ₹6 लाख सस्ते में आई ये लग्जरी कार, कई कमाल फीचर्स से लैस; सेकेंड भर में पकड़ती है हवा जैसे रफ्तार

संक्षेप:

भारतीय बाजार में लेक्सस RX 350h Exquisite लॉन्च हो गई है, जिसकी कीमत 89.99 लाख रखी गई है। यह वर्जन पुराने बेस लक्जरी ट्रिम की जगह लेता है और 6.14 लाख रुपये सस्ता भी है।

Wed, 3 Dec 2025 07:46 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में लग्जरी हाइब्रिड SUVs की बात होती है, तो Lexus RX का नाम हमेशा से ऊपर रहता है। अब लेक्सस ने RX लाइन-अप में एक बड़ा बदलाव करते हुए नया Exquisite ट्रिम लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 89.99 लाख रखी गई है। यह वर्जन पुराने बेस लक्जरी ट्रिम की जगह लेता है और 6.14 लाख रुपये सस्ता भी है। इसके अलावा टॉप मॉडल RX 500h F-Sport+ की कीमत में भी 9 लाख रुपये कटौती की गई है, यानी अब RX पहले से काफी ज्यादा किफायती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Lexus RX 350h Exquisite में क्या बदला?

सबसे दिलचस्प बात कि Lexus RX 350h Exquisite के फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हां, नया Exquisite ट्रिम पुराने लक्जरी वेरिएंट जैसा ही फीचर पैक लेकर आता है, बस कीमत कम कर दी गई है।

कितनी है कीमत?

नई Lexus RX लाइन-अप के कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत नीचे

वेरिएंटनई कीमत
RX 350h Exquisite₹89.99 लाख
RX 350h Luxury (बंद किया गया)₹96.13 लाख
RX 500h F-Sport+(नई कीमत – ₹9 लाख कम)

फीचर्स की पूरी लिस्ट

Exquisite ट्रिम में वही सभी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो Luxury ट्रिम में थे। इसमें 14-इंच बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, Lexus ब्रांडेड साउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इसमें 21-स्पीकर मार्क लेविंसन सिस्टम (अतिरिक्त 2.03 लाख में) मिलता है।

इसके अलावा इसमें 10-वे इलेक्ट्रिक, मेमोरी फंक्शन वाली फ्रंट सीटें मिलती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकली रिक्लाइनेबल रियर सीटें, फ्रंट व रियर सीट्स में हीटिंग व वेंटिलेशन, एम्बिएंट लाइटिंग, Level-2 ADAS और कनेक्टेड कार टेक फीचर्स शामिल हैं। इसमें प्रीमियम केबिन क्वालिटी और लेक्सस का शानदार राइड कम्फर्ट मिलता है।

इंजन, पावर और माइलेज

इसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसमें eCVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो 246hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसका ड्राइवटाइप FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) है।

स्पीड और माइलेज

इसके पॉवर स्पीड की बात करें तो ये कार 7.9 सेकंड में 100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है। ये कार (WLTP) 18.6 kmpl का माइलेज देने में सक्षम है।

लेक्सस की मजबूत हाइब्रिड तकनीक RX 350h को बेहतरीन प्रदर्शन और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी दोनों देती है।

नई RX 350h Exquisite ग्राहकों को वही प्रीमियम लेक्सस अनुभव देती है, लेकिन काफी कम कीमत में। फीचर्स में कोई कमी नहीं, पर कीमत में भारी कटौतीइसे एक बेहद आकर्षक लग्ज़री हाइब्रिड SUV बनाता है।

लेक्सस RX वैरिएंट और कीमत

Exquisite 350hRs 89.99 लाख
Exquisite 350h (21-speaker Mark Levinson sound system)Rs 92.02 लाख
F-Sport+ 500h (21-speaker Mark Levinson sound system)Rs 1.09 करोड़
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
