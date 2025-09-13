Lexus India Reduces Prices by Up to Rs. 20.80 Lakh नए GST का कमाल, इस कंपनी की कार पूरे ₹20.80 लाख तक हो गईं सस्ती; देखें सभी की प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Lexus India Reduces Prices by Up to Rs. 20.80 Lakh

नए GST का कमाल, इस कंपनी की कार पूरे ₹20.80 लाख तक हो गईं सस्ती; देखें सभी की प्राइस लिस्ट

कंपनी ने GST 2.0 सुधार के बाद अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 20.80 लाख रुपए तक की भारी कटौती की घोषणा की है। ये नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:32 PM
share Share
Follow Us on
नए GST का कमाल, इस कंपनी की कार पूरे ₹20.80 लाख तक हो गईं सस्ती; देखें सभी की प्राइस लिस्ट

देश के अंदर नए GST से जिन कारों की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी उस लिस्ट में लेक्सस इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल, कंपनी ने GST 2.0 सुधार के बाद अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 20.80 लाख रुपए तक की भारी कटौती की घोषणा की है। ये नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। कंपनी ने बताया कि ES 300h की कीमत में 1.47 लाख रुपए, NX 350h में 1.58 लाख रुपए, RX 350h में 2.10 लाख रुपए और RX 500h में 2.58 लाख रुपए के टैक्स की कटौती की गई है। जबकि, LM 350h की कीमत में 5.77 लाख रुपए और LX 500d पर 20.80 लाख रुपए की छूट मिलेगी।

कीमतों में कटौती को लेकर लेक्सस इंडिया के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा, "हम इस ऐतिहासिक सुधार के लिए भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और देश भर में अपने सम्मानित मेहमानों को GST दर में कटौती का पूरा लाभ देते हुए बेहद खुश हैं। यह पहल ग्राहकों की खरीदी को सुलभ बनाएगी। ये लग्जरी मोबिलिटी सेक्टर में ज्यादा विश्वास पैदा करती है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत में यह हमारे मेहमानों के लिए लेक्सस व्हीकल की सीरीज का अनुभव करने के नए अवसर पैदा करेगा और उनके लिए खुशियां लाएगा।"

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:लग्जरी सेडान खरीदने का आ गया बढ़िया मौका, हुंडई वरना हो गई इतने रुपए सस्ती

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

Auto News Hindi GST

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।