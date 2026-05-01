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इस कंपनी ने खत्म की ग्राहकों की टेंशन, कोई भी नया मॉडल खरीदने पर मिलेगी 2 लाख KM की वारंटी

May 01, 2026 02:03 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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नई 8 साल या 200,000 किलोमीटर की वारंटी भारत में लेक्स के सभी मॉडल्स पर बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लागू होगी। इसके साथ ही, ग्राहकों को ओनरशिप से जुड़े कई अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे, जिनमें कस्टमाइज्ड फाइनेंस सॉल्युशन, लेक्सस लग्जरी केयर पैकेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल हैं।

इस कंपनी ने खत्म की ग्राहकों की टेंशन, कोई भी नया मॉडल खरीदने पर मिलेगी 2 लाख KM की वारंटी
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लेक्सस इंडिया (Lexus India) भारतीय बाजार में अपनी सेल्स को बढ़ाने और ग्राहकों को टेंशन फ्री करने के लिए एक शानदार प्लान लेकर आी है। दरअसल, कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए ओनरशिप पैकेज में एक बड़ा अपग्रेड करने की एलान किया है। इसके तहत, 1 अप्रैल 2026 से बिकने वाले सभी नए मॉडल्स के लिए स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी को बढ़ाकर 8 साल या 200,000 किलोमीटर कर दिया गया है। इस शानदार पैकेज के साथ कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में इतनी ज्यादा वारंटी कवरेज देने वाली पहली कंपनी बन गई है।

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यह बढ़ी हुई वारंटी, लेक्सस इंडिया का एक भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस देने पर लगातार बने फोकस को दर्शाती है। इस कंपनी ने 2017 में भारतीय बाजार में कदम रखा था। ब्रांड अपनी जापानी फिलॉसफी 'Omotenashi' पर लगातार जोर देता रहा है। यह एक हॉस्पिटैलिटी-ड्राइव अप्रोच है, जो कस्टमर सर्विस और बारीकियों पर ध्यान देने पर बेस्ड है।

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इस ओनरशिप पैकेज पर टिप्पणी करते हुए, लेक्सस इंडिया के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा कि यह फैसला कंपनी को अपने व्हीकल की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी पर मौजूदा भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बढ़ी हुई कवरेज का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी ओनरशिप यात्रा के दौरान अधिक मानसिक शांति प्रदान करना है। साथ ही, लग्जरी ऑटोमोटिव सेक्टर में उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करने की ब्रांड के कमिटमेंट को भी मजबूत करना है।

नई 8 साल या 200,000 किलोमीटर की वारंटी भारत में लेक्स के सभी मॉडल्स पर बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लागू होगी। इसके साथ ही, ग्राहकों को ओनरशिप से जुड़े कई अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे, जिनमें कस्टमाइज्ड फाइनेंस सॉल्युशन, लेक्सस लग्जरी केयर पैकेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल हैं।

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लेक्सस ES इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च

लेक्सस भारतीय बाजार में नेक्स्ट-जेन ES लॉन्च कर चुकी है। नई ES अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और स्टाइलिश डिजाइन फिलॉसफी को अपनाती है। आगे की तरफ, इसमें स्लीक Z-शेप की लाइटें हैं जिनमें डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) और इंडिकेटर शामिल हैं। मेन हेडलाइट यूनिट नीचे हैं और वर्टिकली ओरिएंटेड ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम पीस से छिपी हुई हैं। मौजूदा ES की तरह कोई स्पिंडल ग्रिल नहीं है, इसके बजाय फ्रंट बंपर के बेस पर एक छोटा एयर डैम है, जिसके दोनों ओर डायमंड पैटर्न का डिजाइन देखने को मिलता है।

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सबसे खास एलिमेंट ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम के साथ हाईलाइट की गई एक साफ क्रीज है। साथ ही, नए अलॉय व्हील डिजाइन और एक स्पोर्टी, स्लोपिंग रूफलाइन है। पीछे की तरफ, नई ES में एक पतली LED लाइट बार है जिस पर रोशनी वाला ‘LEXUS’ लिखा है, जिसके नीचे L-शेप की क्रीज हैं जिन पर क्रोम की लाइनिंग है। साइज के हिसाब से नई ES मौजूदा मॉडल से 165mm लंबी, 55mm चौड़ी और 110-115mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 80mm लंबा है।

नई ES में अपने पिछले मॉडल के बटन-हैवी लेआउट की जगह एक साफ-सुथरा डिजाइन है जो कई इन-कार फंक्शन को बड़े 14-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन में फोल्ड करता है, जो OTA अपडेट को सपोर्ट करता है। कई दूसरे कंट्रोल, जैसे सेंटर कंसोल पर भी टच-कैपेसिटिव हैं। अच्छी बात यह है कि थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील में फिजिकल कंट्रोल शामिल हैं, और इसमें ‘L’ एम्बलम के बजाय ‘LEXUS’ लिखा है। इसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम, एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरमिक ग्लास रूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), एक बॉस मोड, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, और भी बहुत कुछ शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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