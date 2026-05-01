इस कंपनी ने खत्म की ग्राहकों की टेंशन, कोई भी नया मॉडल खरीदने पर मिलेगी 2 लाख KM की वारंटी

नई 8 साल या 200,000 किलोमीटर की वारंटी भारत में लेक्स के सभी मॉडल्स पर बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लागू होगी। इसके साथ ही, ग्राहकों को ओनरशिप से जुड़े कई अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे, जिनमें कस्टमाइज्ड फाइनेंस सॉल्युशन, लेक्सस लग्जरी केयर पैकेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल हैं।

लेक्सस इंडिया (Lexus India) भारतीय बाजार में अपनी सेल्स को बढ़ाने और ग्राहकों को टेंशन फ्री करने के लिए एक शानदार प्लान लेकर आी है। दरअसल, कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए ओनरशिप पैकेज में एक बड़ा अपग्रेड करने की एलान किया है। इसके तहत, 1 अप्रैल 2026 से बिकने वाले सभी नए मॉडल्स के लिए स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी को बढ़ाकर 8 साल या 200,000 किलोमीटर कर दिया गया है। इस शानदार पैकेज के साथ कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में इतनी ज्यादा वारंटी कवरेज देने वाली पहली कंपनी बन गई है।

यह बढ़ी हुई वारंटी, लेक्सस इंडिया का एक भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस देने पर लगातार बने फोकस को दर्शाती है। इस कंपनी ने 2017 में भारतीय बाजार में कदम रखा था। ब्रांड अपनी जापानी फिलॉसफी 'Omotenashi' पर लगातार जोर देता रहा है। यह एक हॉस्पिटैलिटी-ड्राइव अप्रोच है, जो कस्टमर सर्विस और बारीकियों पर ध्यान देने पर बेस्ड है।

इस ओनरशिप पैकेज पर टिप्पणी करते हुए, लेक्सस इंडिया के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा कि यह फैसला कंपनी को अपने व्हीकल की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी पर मौजूदा भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बढ़ी हुई कवरेज का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी ओनरशिप यात्रा के दौरान अधिक मानसिक शांति प्रदान करना है। साथ ही, लग्जरी ऑटोमोटिव सेक्टर में उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करने की ब्रांड के कमिटमेंट को भी मजबूत करना है।

नई 8 साल या 200,000 किलोमीटर की वारंटी भारत में लेक्स के सभी मॉडल्स पर बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लागू होगी। इसके साथ ही, ग्राहकों को ओनरशिप से जुड़े कई अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे, जिनमें कस्टमाइज्ड फाइनेंस सॉल्युशन, लेक्सस लग्जरी केयर पैकेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल हैं।

लेक्सस ES इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च लेक्सस भारतीय बाजार में नेक्स्ट-जेन ES लॉन्च कर चुकी है। नई ES अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और स्टाइलिश डिजाइन फिलॉसफी को अपनाती है। आगे की तरफ, इसमें स्लीक Z-शेप की लाइटें हैं जिनमें डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) और इंडिकेटर शामिल हैं। मेन हेडलाइट यूनिट नीचे हैं और वर्टिकली ओरिएंटेड ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम पीस से छिपी हुई हैं। मौजूदा ES की तरह कोई स्पिंडल ग्रिल नहीं है, इसके बजाय फ्रंट बंपर के बेस पर एक छोटा एयर डैम है, जिसके दोनों ओर डायमंड पैटर्न का डिजाइन देखने को मिलता है।

सबसे खास एलिमेंट ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम के साथ हाईलाइट की गई एक साफ क्रीज है। साथ ही, नए अलॉय व्हील डिजाइन और एक स्पोर्टी, स्लोपिंग रूफलाइन है। पीछे की तरफ, नई ES में एक पतली LED लाइट बार है जिस पर रोशनी वाला ‘LEXUS’ लिखा है, जिसके नीचे L-शेप की क्रीज हैं जिन पर क्रोम की लाइनिंग है। साइज के हिसाब से नई ES मौजूदा मॉडल से 165mm लंबी, 55mm चौड़ी और 110-115mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 80mm लंबा है।