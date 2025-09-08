गजब हो गया! एक झटके में ₹20.8 लाख घट गई इस कार की कीमत, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ

लेक्सस इंडिया ने LX 500d की कीमत में बंपर कटौती की है। यह अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने LX 500d की कीमत में 20.8 लाख तक की कटौती की है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 8 Sep 2025 06:15 PM

भारत सरकार के GST दरों में बदलाव का असर अब लग्जरी कार सेगमेंट में साफ दिखने लगा है। लेक्सस इंडिया ने अपनी पूरी लाइनअप पर बड़ी प्राइस कटौती की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। नई कीमतों के साथ कंपनी त्योहारी सीजन की तैयारी कर रही है और ग्राहकों को शानदार सौगात दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

लेक्सस कारों पर कितनी कटौती? -ES 300h (हाइब्रिड सेडान) – 1.47 लाख सस्ती

-NX 350h (SUV) – 1.6 लाख तक सस्ती

-RX रेंज – 2.58 लाख तक सस्ती

-LM 350h (MPV) – 5.77 लाख तक सस्ती

-LX 500d (फुल-साइज SUV) – 20.8 लाख सस्ती (सबसे बड़ी कटौती)

कंपनी ने क्या कहा?

लेक्सस इंडिया के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा कि हम भारत सरकार को इस ऐतिहासिक सुधार के लिए धन्यवाद देते हैं और खुशी है कि हम अपने ग्राहकों को पूरा फायदा पहुंचा रहे हैं। फेस्टिव सीजन की शुरुआत में यह कदम उन्हें और अधिक लग्जरी अनुभव लेने का अवसर देगा।

क्यों खास है यह कटौती?

लेक्सस लंबे समय से जर्मन ब्रांड्स के मुकाबले प्राइस के चलते पीछे रह जाती थी। 20 लाख से ज्यादा की कटौती ने LX 500d जैसी हाई-एंड SUV को और आकर्षक बना दिया है। फेस्टिव सीजन में लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ती है, ऐसे में यह प्राइस रिविजन सेल्स को नई रफ्तार दे सकता है।