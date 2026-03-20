Lexus की नई इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च, 6 सेकेंड से कम में पकड़ती है 100 की स्पीड, रेंज 580km तक
लेक्सस ने इंडियन मार्केट में अपनी 8th जेनरेशन ES सेडान- Lexus ES 500e EV को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक कार 338hp के साथ आती है। इसकी खास बात है कि यह 6 सेकेंड से कम में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है।
लेक्सस ने इंडियन मार्केट में अपनी 8th जेनरेशन ES सेडान- Lexus ES 500e EV को लॉन्च कर दिया है। टोयोटा कैमरी के प्लैटफॉर्म पर बनी यह सेडान ब्रैंड की इंडियन मार्केट में पहली इलेक्ट्रिक कार है। इसकी शुरुआती कीमत 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक कार 338hp के साथ आती है। इसकी खास बात है कि यह 6 सेकेंड से कम में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह 580 किलोमीटर तक चल जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस कार की खूबियों के बारे में।
5.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार
लेक्सस ES 500e में 74.69 kWh बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। इसमें ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप है जो 338 hp की ताकत जेनरेट करता है। कार 5.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज होने पर 580 किमी तक चल जाती है।
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Lexus ES
₹ 89.99 लाख
Audi A6
₹ 63.74 - 69.89 लाख
BMW 3 Series LWB
₹ 62 - 65 लाख
Mercedes-Benz C-Class
₹ 61 - 64.3 लाख
BMW 5 Series
₹ 74.4 लाख से शुरू
BMW M340i
₹ 74.9 लाख
धांसू है लेक्सस की इस नई कार का एक्सटीरियर लुक
नए ES मॉडल का एक्सटीरियर पिछले मॉडल्स के मुकाबले अधिक ऐंगुलर है। कार के फ्रंट में आकर्षक Z-आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं, जो इंडिकेटर्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं। वहीं, मेन हेडलाइट्स को वर्टिकल ग्लॉस ब्लैक ट्रिम के पीछे छिपाया गया है। कंपनी इसमें नॉर्मल ग्रिल की जगह बम्पर के निचले हिस्से में एक कॉम्पैक्ट एयर इंटेक ऑफर कर रही है, जिसे खास डायमंड पैटर्न इंसर्ट से सजाया गया है।
बेहद प्रीमियम इंटीरियर से लैस
नई ES का इंटीरियर बेहद शानदार है, जिसे कंपनी 'क्लीन टेक x एलिगेंस' डिजाइन फिलॉसफी कहती है। केबिन के मेन एलिमेंट्स में लोअल विंडो सिल्स, थिनर सीट प्रोफाइल, बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ और हैंड डिटेक्टिंग प्रॉक्सिमिटी-सेंसिंग कंट्रोल शामिल हैं। इसके अलावा डोर पैड में लगे स्पीकर ग्रिल में म्यूजिक-सिंक्ड LED लाइटिंग है और डैशबोर्ड में दो बड़े डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं। इनमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 14 इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है।
सेफ्टी के लिए कई सारे फीचर
सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इस वाहन में रडार-गाइडेड क्रूज कंट्रोल, लेन चेंज असिस्टेंस, कोलिजन वॉर्जिंग और मिटिगेशन सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, एडैप्टिव हाई-बीम असिस्ट और ड्राइवर की नींद का पता लगाने वाला सिस्टम शामिल है। नई लेक्सस ईएस में 10 एयरबैग, सराउंड-व्यू कैमरे, ऑटो-होल्ड फंक्शनैलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कार के चारों ओर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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