Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Lexus की नई इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च, 6 सेकेंड से कम में पकड़ती है 100 की स्पीड, रेंज 580km तक

Mar 20, 2026 02:21 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

लेक्सस ने इंडियन मार्केट में अपनी 8th जेनरेशन ES सेडान- Lexus ES 500e EV को लॉन्च कर दिया है।  कंपनी की यह इलेक्ट्रिक कार 338hp के साथ आती है। इसकी खास बात है कि यह 6 सेकेंड से कम में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

Lexus की नई इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च, 6 सेकेंड से कम में पकड़ती है 100 की स्पीड, रेंज 580km तक

लेक्सस ने इंडियन मार्केट में अपनी 8th जेनरेशन ES सेडान- Lexus ES 500e EV को लॉन्च कर दिया है। टोयोटा कैमरी के प्लैटफॉर्म पर बनी यह सेडान ब्रैंड की इंडियन मार्केट में पहली इलेक्ट्रिक कार है। इसकी शुरुआती कीमत 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक कार 338hp के साथ आती है। इसकी खास बात है कि यह 6 सेकेंड से कम में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह 580 किलोमीटर तक चल जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस कार की खूबियों के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

5.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

लेक्सस ES 500e में 74.69 kWh बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। इसमें ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप है जो 338 hp की ताकत जेनरेट करता है। कार 5.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज होने पर 580 किमी तक चल जाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Lexus ES

Lexus ES

₹ 89.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi A6

Audi A6

₹ 63.74 - 69.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW 3 Series LWB

BMW 3 Series LWB

₹ 62 - 65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class

₹ 61 - 64.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW 5 Series

BMW 5 Series

₹ 74.4 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW M340i

BMW M340i

₹ 74.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
lexus

धांसू है लेक्सस की इस नई कार का एक्सटीरियर लुक

नए ES मॉडल का एक्सटीरियर पिछले मॉडल्स के मुकाबले अधिक ऐंगुलर है। कार के फ्रंट में आकर्षक Z-आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं, जो इंडिकेटर्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं। वहीं, मेन हेडलाइट्स को वर्टिकल ग्लॉस ब्लैक ट्रिम के पीछे छिपाया गया है। कंपनी इसमें नॉर्मल ग्रिल की जगह बम्पर के निचले हिस्से में एक कॉम्पैक्ट एयर इंटेक ऑफर कर रही है, जिसे खास डायमंड पैटर्न इंसर्ट से सजाया गया है।

ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहीं MG की ये नई SUV, लिस्ट में धांसू IM6 और स्टारलाइट 560 भी

बेहद प्रीमियम इंटीरियर से लैस

नई ES का इंटीरियर बेहद शानदार है, जिसे कंपनी 'क्लीन टेक x एलिगेंस' डिजाइन फिलॉसफी कहती है। केबिन के मेन एलिमेंट्स में लोअल विंडो सिल्स, थिनर सीट प्रोफाइल, बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ और हैंड डिटेक्टिंग प्रॉक्सिमिटी-सेंसिंग कंट्रोल शामिल हैं। इसके अलावा डोर पैड में लगे स्पीकर ग्रिल में म्यूजिक-सिंक्ड LED लाइटिंग है और डैशबोर्ड में दो बड़े डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं। इनमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 14 इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है।

ये भी पढ़ें:10 मिनट की चार्जिंग में 400km चलने वाली धांसू इलेक्ट्रिक कार, टॉर्क 645Nm का

सेफ्टी के लिए कई सारे फीचर

सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इस वाहन में रडार-गाइडेड क्रूज कंट्रोल, लेन चेंज असिस्टेंस, कोलिजन वॉर्जिंग और मिटिगेशन सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, एडैप्टिव हाई-बीम असिस्ट और ड्राइवर की नींद का पता लगाने वाला सिस्टम शामिल है। नई लेक्सस ईएस में 10 एयरबैग, सराउंड-व्यू कैमरे, ऑटो-होल्ड फंक्शनैलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कार के चारों ओर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:नई ब्रेजा में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड ट्रांसमिशन भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।