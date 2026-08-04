तेंदुए ने महिला को बनाया शिकार, शव के पास पहुंची बेटी पर भी मारा झपट्टा

मुरादाबाद में तेंदुए ने चारा लेने गई महिला को मार डाला। महिला की तलाश में पहुंची उसकी बेटी भी तेंदुए के सामने आ गई। मां के शव के पास बैठे तेंदुए ने युवती पर भी झपट्टा मारा लेकिन वह शोर मचाते हुए जान बचाकर भाग निकली।

UP News: यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सुरजन नगर चौकी अंतर्गत लालापुर पीपलसाना गांव के जंगल में सोमवार दोपहर तेंदुए ने चारा लेने गई 52 वर्षीय महिला को मार डाला। महिला की तलाश में पहुंची उसकी बेटी भी तेंदुए के सामने आ गई। मां के शव के पास बैठे तेंदुए ने युवती पर भी झपट्टा मारा लेकिन वह शोर मचाते हुए जान बचाकर भाग निकली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

गांव लालापुर पीपलसाना निवासी वीरेंद्र कुमार की पत्नी संतोष देवी सोमवार दोपहर करीब 12 बजे रामगंगा नदी पार कर पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थीं। इसी दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला की गर्दन और चेहरे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जंगल पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए टीमों को लगाया है। ग्रामीणों को जंगल और नदी किनारे अकेले न जाने की सलाह भी दी गई है।

मां के शव को नोच रहा था तेंदुआ मां की तलाश में बेटी रविता एक अन्य महिला के साथ गन्ने के खेत की ओर पहुंची। इसी दौरान खेत के भीतर से तेंदुए के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। साथ गई महिला डरकर पीछे हट गई, लेकिन रविता मां की तलाश में आगे बढ़ती रही। कुछ दूरी पर उसने देखा कि तेंदुआ उसकी मां के शव के पास बैठा उसे नोच रहा है। तभी तेंदुए की नजर रविता पर पड़ गई और उसने उस पर झपट्टा मार दिया। रविता शोर मचाते हुए भागी तो तेंदुआ कुछ दूर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन बाद में लौट गया। इस तरह उसकी जान बाल-बाल बच गई।