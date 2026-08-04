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तेंदुए ने महिला को बनाया शिकार, शव के पास पहुंची बेटी पर भी मारा झपट्टा

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में  तेंदुए ने चारा लेने गई महिला को मार डाला। महिला की तलाश में पहुंची उसकी बेटी भी तेंदुए के सामने आ गई। मां के शव के पास बैठे तेंदुए ने युवती पर भी झपट्टा मारा लेकिन वह शोर मचाते हुए जान बचाकर भाग निकली।

Leopard kills woman attacks daughter too in moradabad
तेंदुए ने महिला को मार डाला। जब बेटी शव के पास पहुंची तो उस पर भी हमला कर दिया

UP News: यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सुरजन नगर चौकी अंतर्गत लालापुर पीपलसाना गांव के जंगल में सोमवार दोपहर तेंदुए ने चारा लेने गई 52 वर्षीय महिला को मार डाला। महिला की तलाश में पहुंची उसकी बेटी भी तेंदुए के सामने आ गई। मां के शव के पास बैठे तेंदुए ने युवती पर भी झपट्टा मारा लेकिन वह शोर मचाते हुए जान बचाकर भाग निकली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

गांव लालापुर पीपलसाना निवासी वीरेंद्र कुमार की पत्नी संतोष देवी सोमवार दोपहर करीब 12 बजे रामगंगा नदी पार कर पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थीं। इसी दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला की गर्दन और चेहरे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जंगल पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए टीमों को लगाया है। ग्रामीणों को जंगल और नदी किनारे अकेले न जाने की सलाह भी दी गई है।

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मां के शव को नोच रहा था तेंदुआ

मां की तलाश में बेटी रविता एक अन्य महिला के साथ गन्ने के खेत की ओर पहुंची। इसी दौरान खेत के भीतर से तेंदुए के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। साथ गई महिला डरकर पीछे हट गई, लेकिन रविता मां की तलाश में आगे बढ़ती रही। कुछ दूरी पर उसने देखा कि तेंदुआ उसकी मां के शव के पास बैठा उसे नोच रहा है। तभी तेंदुए की नजर रविता पर पड़ गई और उसने उस पर झपट्टा मार दिया। रविता शोर मचाते हुए भागी तो तेंदुआ कुछ दूर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन बाद में लौट गया। इस तरह उसकी जान बाल-बाल बच गई।

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तेंदुए के हमले से किसान की चली गई है जान

उधर, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के महलकपुर निजामपुर में इसी साल तेंदुए के हमले में किसान की मौत हो चुकी है। महलकपुर निजामपुर निवासी किसान जोगराज नौ फरवरी की सुबह करीब पांच बजे अपने घर में चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान एक तेंदुआ घर में घुस आया और चारपाई पर सो रहे किसान पर हमला कर दिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ठाकुरद्वारा के आसपास तेंदुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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