इस कंपनी की 2.50 लाख कारों में आई खराबी, ड्राइवर एयरबैग नहीं खुलने का खतरा; सभी को वापस बुलाया

फाइलिंग में कहा गया है कि समय के साथ कनेक्टर में 'फ्रेटिंग कोरोजन' हो सकता है, जिससे ड्राइवर एयरबैग सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर एयरबैग नहीं खुल सकता है। JLR ने कहा है कि एयरबैग न खुलने की संभावित स्थिति से कम से कम 300 से 400 मील पहले एयरबैग वॉर्निंग लैंप जलना चाहिए।

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जगुआर लैंड रोवर ने नॉर्थ अमेरिका में 250,857 लैंड रोवर SUV के लिए रिकॉल जारी किया है। इसकी वजह ड्राइवर एयरबैग से जुड़ी एक समस्या है, जिसके कारण दुर्घटना के समय एयरबैग ठीक से नहीं खुल पाएगा। यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन में जमा की गई 'पार्ट 573 सेफ्टी रिकॉल रिपोर्ट' के अनुसार, इस रिकॉल में 2022 से 2026 रेंज रोवर, 2021 से 2026 डिस्कवरी और 2020 से 2026 डिफेंडर मॉडल के कुछ खास व्हीकल शामिल हैं। यह समस्या क्लॉकस्प्रिंग पर ड्राइवर के एयरबैग के कनेक्टर से जुड़ी है।

फ्रेटिंग कोरोजन का खतरा

फाइलिंग में कहा गया है कि समय के साथ कनेक्टर में 'फ्रेटिंग कोरोजन' हो सकता है, जिससे ड्राइवर एयरबैग सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर एयरबैग नहीं खुल सकता है। JLR ने कहा है कि एयरबैग न खुलने की संभावित स्थिति से कम से कम 300 से 400 मील पहले एयरबैग वॉर्निंग लैंप जलना चाहिए, जिससे मालिकों को खराबी का पहले ही पता चल जाए।

मॉडल के हिसाब से रिकॉल

मॉडल के हिसाब से रिकॉल में 69,685 रेंज रोवर यूनिट, 83,620 डिस्कवरी यूनिट और 97,552 डिफेंडर यूनिट शामिल हैं। प्रभावित गाड़ियां अलग-अलग समय पर बनाई गई थीं। रेंज रोवर यूनिट 8 जुलाई, 2021 से 3 जून, 2026 के बीच, डिस्कवरी यूनिट 14 सितंबर, 2020 से 4 जून, 2026 के बीच, और डिफेंडर यूनिट 16 अक्टूबर, 2019 से 28 मई, 2026 के बीच तैयार की गई थीं।

जांच में हुआ इसका खुलासा

यह सेफ्टी एक्शन एक इंटरनल जांच के बाद लिया गया है, जो 29 अगस्त, 2025 को एयरबैग वॉर्निंग लैंप जलने से जुड़े वारंटी दावों में बढ़ोतरी के बाद शुरू हुई थी। कंपनी की एनालिसिस में कुछ वापस आए क्लॉकस्प्रिंग कनेक्टर पिन पर ऑक्साइड पाए गए, जबकि बाद की जांच में अलग-अलग स्तर का फ्रेटिंग कोरोजन दिखा। मार्च 2026 के आखिर तक, वाइब्रेशन रिग टेस्टिंग से पता चला कि गाड़ी के सामान्य मूवमेंट से कनेक्टर पर कोरोजन हो सकता है।