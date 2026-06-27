इस कंपनी की 2.50 लाख कारों में आई खराबी, ड्राइवर एयरबैग नहीं खुलने का खतरा; सभी को वापस बुलाया
फाइलिंग में कहा गया है कि समय के साथ कनेक्टर में 'फ्रेटिंग कोरोजन' हो सकता है, जिससे ड्राइवर एयरबैग सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर एयरबैग नहीं खुल सकता है। JLR ने कहा है कि एयरबैग न खुलने की संभावित स्थिति से कम से कम 300 से 400 मील पहले एयरबैग वॉर्निंग लैंप जलना चाहिए।
जगुआर लैंड रोवर ने नॉर्थ अमेरिका में 250,857 लैंड रोवर SUV के लिए रिकॉल जारी किया है। इसकी वजह ड्राइवर एयरबैग से जुड़ी एक समस्या है, जिसके कारण दुर्घटना के समय एयरबैग ठीक से नहीं खुल पाएगा। यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन में जमा की गई 'पार्ट 573 सेफ्टी रिकॉल रिपोर्ट' के अनुसार, इस रिकॉल में 2022 से 2026 रेंज रोवर, 2021 से 2026 डिस्कवरी और 2020 से 2026 डिफेंडर मॉडल के कुछ खास व्हीकल शामिल हैं। यह समस्या क्लॉकस्प्रिंग पर ड्राइवर के एयरबैग के कनेक्टर से जुड़ी है।
फ्रेटिंग कोरोजन का खतरा
फाइलिंग में कहा गया है कि समय के साथ कनेक्टर में 'फ्रेटिंग कोरोजन' हो सकता है, जिससे ड्राइवर एयरबैग सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर एयरबैग नहीं खुल सकता है। JLR ने कहा है कि एयरबैग न खुलने की संभावित स्थिति से कम से कम 300 से 400 मील पहले एयरबैग वॉर्निंग लैंप जलना चाहिए, जिससे मालिकों को खराबी का पहले ही पता चल जाए।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Land Rover Discovery
₹ 1.25 - 1.39 करोड़
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
BMW X7
₹ 1.26 - 1.33 करोड़
Toyota Vellfire
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
Mercedes-Benz EQS SUV
₹ 1.33 - 1.48 करोड़
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
मॉडल के हिसाब से रिकॉल
मॉडल के हिसाब से रिकॉल में 69,685 रेंज रोवर यूनिट, 83,620 डिस्कवरी यूनिट और 97,552 डिफेंडर यूनिट शामिल हैं। प्रभावित गाड़ियां अलग-अलग समय पर बनाई गई थीं। रेंज रोवर यूनिट 8 जुलाई, 2021 से 3 जून, 2026 के बीच, डिस्कवरी यूनिट 14 सितंबर, 2020 से 4 जून, 2026 के बीच, और डिफेंडर यूनिट 16 अक्टूबर, 2019 से 28 मई, 2026 के बीच तैयार की गई थीं।
जांच में हुआ इसका खुलासा
यह सेफ्टी एक्शन एक इंटरनल जांच के बाद लिया गया है, जो 29 अगस्त, 2025 को एयरबैग वॉर्निंग लैंप जलने से जुड़े वारंटी दावों में बढ़ोतरी के बाद शुरू हुई थी। कंपनी की एनालिसिस में कुछ वापस आए क्लॉकस्प्रिंग कनेक्टर पिन पर ऑक्साइड पाए गए, जबकि बाद की जांच में अलग-अलग स्तर का फ्रेटिंग कोरोजन दिखा। मार्च 2026 के आखिर तक, वाइब्रेशन रिग टेस्टिंग से पता चला कि गाड़ी के सामान्य मूवमेंट से कनेक्टर पर कोरोजन हो सकता है।
लुब्रिकेंट जेल का होगा यूज
JLR को US में एयरबैग न खुलने के बारे में कोई दावा या फील्ड रिपोर्ट नहीं मिली है और फाइलिंग में कहा गया है कि US में इस समस्या से जुड़ा कोई एक्सीडेंट, चोट या आग लगने की घटना नहीं हुई है। डीलर ड्राइवर एयरबैग कनेक्टर टर्मिनल पर बिना किसी फीस के प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट जेल लगाएंगे। कोई भी पार्ट बदला नहीं जाएगा और खराबी को दूर करने के लिए प्रोडक्शन में उसी लुब्रिकेंट जेल का इस्तेमाल किया गया है। इस रिकॉल का भारत में बेची गई कारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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