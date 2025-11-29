रेसिंग फैंस के लिए खुशखबरी! लैंड रोवर ने पेश किया बाहुबली डिफेंडर; रेगिस्तान में भी नहीं थमेगी रफ्तार

संक्षेप: ब्रिटिश ऑटो ब्रांड लैंड रोवर ने अपनी नई Defender Dakar D7X‑R को पेश कर दिया है। यह कार खासतौर पर 2026 के Dakar Rally और W2RC रैली-रेड सीजन के लिए तैयार की गई है। डिफेंडर D7X‑R पूरी तरह रेसिंग के लिए तैयार है।

Sat, 29 Nov 2025 04:38 PM

ब्रिटिश ऑटो ब्रांड लैंड रोवर ने अपनी नई Defender Dakar D7X‑R को पेश कर दिया है। यह कार खासतौर पर 2026 के Dakar Rally और W2RC रैली-रेड सीजन के लिए तैयार की गई है। डिफेंडर D7X‑R पूरी तरह रेसिंग के लिए तैयार है। हालांकि, इसकी बॉडी और ड्राइव-ट्रेन मूल प्रोडक्शन मॉडल Defender OCTA पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि यह FIA के स्टॉक-श्रेणी नियमों के अनुसार तैयार की गई है। हाल ही में कंपनी ने इसे अपने ऑफिशियल इवेंट में नई अट्रैक्टिव लिवरी के साथ दिखाया जिसने रेसिंग फैंस के बीच काफी उत्साह और चर्चा पैदा कर दी।

रेगिस्तान और ऑफ-रोड के लिए तैयार डिफेंडर Dakar D7X‑R को खासतौर पर रेगिस्तान और ऑफ-रोड के लिए बनाया गया है। इसमें 550 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है जो लंबी रैलियों में रिफिलिंग की परेशानी को कम करता है। कार में रैली-स्पेक Bilstein सस्पेंशन, 35‑इंच के बड़े ऑफ-रोड टायर्स और बढ़ी हुई ग्राउंड क्लीयरेंस दी गई है ताकि रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चल सके। इसके अलावा कार में रोल-केज और एडवांस एयर कूलिंग सिस्टम भी शामिल हैं जो ड्राइवर की सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बनाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम और गियरबॉक्स को भी रेसिंग स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपग्रेड किया गया है।

ड्राइविंग और रेसिंग फीचर्स डिफेंडर D7X‑R में नया “Flight Mode” फीचर भी शामिल है जो कार जम्प के बाद जमीन पर उतरते ही टॉर्क को एडजस्ट करता है। इसका फायदा यह होता है कि लैंडिंग स्मूद होती है और ड्राइव-ट्रेन सुरक्षित रहता है। केबिन में FIA रेसिंग सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले और सभी जरूरी टूल्स के लिए पर्याप्त जगह दी गई है। कार में चालक और को-ड्राइवर दोनों की सुविधा के लिए पूरी तरह एडवांस उपकरण और सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं।