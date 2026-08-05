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लैंड रोवर की नई SUV, 4.9 सेकंड में 0-100kmph की स्पीड, कीमत ₹3.8 करोड़

By Kumar Prashant Singh
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लैंड रोवर ने भारत में अपनी लग्जरी SUV Range Rover SV Ultra को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.8 करोड़ रुपये है। इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल V8 इंजन मिलता है, जो 540hp की पावर जेनरेट करता है।

Range Rover SV Ultra
रेंज रोवर SV अल्ट्रा
Land Rover Range Rover Velar
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लैंड रोवर (Land Rover) ने भारत में अपनी लग्जरी SUV Range Rover SV Ultra को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.8 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। SV अल्ट्रा अब रेंज रोवर लाइनअप का टॉप-स्पेक वेरिएंट है। इसमें एक्सटीरियर से लेकर केबिन तक कई खास और कस्टमाइज्ड डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे रेगुलर रेंज रोवर मॉडल से अलग बनाते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में।

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खास डिजाइन के साथ आया रेंज रोवर SV अल्ट्रा

रेंज रोवर SV अल्ट्रा को एक्सटीरियर में खास टाइटन सिल्वर पेंट ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। एसयूवी के कई हिस्सों पर सैटिन प्लैटिनम और सिल्वर क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। इनमें रेंज रोवर वर्डमार्क, ग्रिल सराउंड, व्हील इंसर्ट और स्किड प्लेट्स जैसे एलिमेंट शामिल हैं। एसयूवी में 22-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनके हबकैप पर खास ‘Inverted R’ Range Rover लोगो मिलता है। ग्राहक चाहें तो इसका 23-इंच अलॉय व्हील वाले ऑप्शन के साथ भी खरीद सकते हैं।

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प्रीमियम केबिन में खास साउंड सिस्टम

SV अल्ट्रा के केबिन की सबसे बड़ी खासियत इसका नया Orchid White और Cinder Grey कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें रैटन पाम वुड वेनियर और ग्लॉस व्हाइट सिरेमिक फिनिश वाले ट्रिम्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इल्यूमिनेटेड SV Ultra सिल्ल प्लेट्स भी मिलती हैं। एसयूवी में नया इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 21 थिन-फिल्म स्पीकर्स शामिल हैं। ये स्पीकर्स हेडरेस्ट, सीटबैक और हेडलाइनर जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। यह सिस्टम Body and Soul Seat और Sensory Floor हैप्टिक सिस्टम के साथ मिलकर ज्यादा इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देने का काम करता है।

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फीचर्स में भी कोई कमी नहीं

SV अल्ट्रा में 13.1-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 13.7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और रियर पैसेंजर्स के लिए 13.1-इंच रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती हैं। इसके अलावा हीटेड स्टीयरिंग व्हील, पावर्ड रियर सनब्लाइंड्स, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा और केबिन एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। एसयूवी की सभी सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनमें हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी फंक्शन मिलता है।

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540hp V8 इंजन से लैस

SV अल्ट्रा में सिर्फ एक पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल V8 इंजन मिलता है, जो 540hp की पावर जेनरेट करता है। इंजन को माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेयर किया गया है और इसमें ट्रांसमिशन के लिए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) भी स्टैंडर्ड है। यह लग्जरी SUV महज 4.9 सेकंड में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 261kmph है। बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए इसमें एडैप्टिव सस्पेंशन, ऑल-व्हील स्टीयरिंग और कई ड्राइव और टेरेन मोड स्टैंडर्ड हैं।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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