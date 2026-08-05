लैंड रोवर की नई SUV, 4.9 सेकंड में 0-100kmph की स्पीड, कीमत ₹3.8 करोड़

लैंड रोवर ने भारत में अपनी लग्जरी SUV Range Rover SV Ultra को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.8 करोड़ रुपये है। इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल V8 इंजन मिलता है, जो 540hp की पावर जेनरेट करता है।

रेंज रोवर SV अल्ट्रा

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Land Rover Range Rover Velar

लैंड रोवर (Land Rover) ने भारत में अपनी लग्जरी SUV Range Rover SV Ultra को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.8 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। SV अल्ट्रा अब रेंज रोवर लाइनअप का टॉप-स्पेक वेरिएंट है। इसमें एक्सटीरियर से लेकर केबिन तक कई खास और कस्टमाइज्ड डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे रेगुलर रेंज रोवर मॉडल से अलग बनाते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में।

खास डिजाइन के साथ आया रेंज रोवर SV अल्ट्रा रेंज रोवर SV अल्ट्रा को एक्सटीरियर में खास टाइटन सिल्वर पेंट ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। एसयूवी के कई हिस्सों पर सैटिन प्लैटिनम और सिल्वर क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। इनमें रेंज रोवर वर्डमार्क, ग्रिल सराउंड, व्हील इंसर्ट और स्किड प्लेट्स जैसे एलिमेंट शामिल हैं। एसयूवी में 22-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनके हबकैप पर खास ‘Inverted R’ Range Rover लोगो मिलता है। ग्राहक चाहें तो इसका 23-इंच अलॉय व्हील वाले ऑप्शन के साथ भी खरीद सकते हैं।

प्रीमियम केबिन में खास साउंड सिस्टम SV अल्ट्रा के केबिन की सबसे बड़ी खासियत इसका नया Orchid White और Cinder Grey कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें रैटन पाम वुड वेनियर और ग्लॉस व्हाइट सिरेमिक फिनिश वाले ट्रिम्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इल्यूमिनेटेड SV Ultra सिल्ल प्लेट्स भी मिलती हैं। एसयूवी में नया इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 21 थिन-फिल्म स्पीकर्स शामिल हैं। ये स्पीकर्स हेडरेस्ट, सीटबैक और हेडलाइनर जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। यह सिस्टम Body and Soul Seat और Sensory Floor हैप्टिक सिस्टम के साथ मिलकर ज्यादा इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देने का काम करता है।

फीचर्स में भी कोई कमी नहीं SV अल्ट्रा में 13.1-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 13.7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और रियर पैसेंजर्स के लिए 13.1-इंच रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती हैं। इसके अलावा हीटेड स्टीयरिंग व्हील, पावर्ड रियर सनब्लाइंड्स, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा और केबिन एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। एसयूवी की सभी सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनमें हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी फंक्शन मिलता है।