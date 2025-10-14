गजब! डिस्कवरी SUV के ये 2 धाकड़ एडिशन लॉन्च, डिजाइन और फीचर ऐसे कि आप कहेंगे -वाह; कंपनी जल्द बंद कर देगी ये 2 वैरिएंट

लैंड रोवर (Land Rover) ने डिस्कवरी का जेमिनी (Gemini) और टेम्पेस्ट (Tempest) एडिशन लॉन्च कर दिया है। इन दो नए एडिशन को लॉन्च करने के बाद 2026 से कंपनी अपने डायनमिक S और मेट्रोपॉलिटन एडिशन को बंद कर देगी। आइए दोनों नए वैरिएंट की खासियत जानते हैं।

अगर आप लग्जरी SUV के शौकीन हैं और हर ड्राइव को एक ‘स्टेटमेंट’ बनाना चाहते हैं, तो लैंड रोवर (Land Rover) आपके लिए कुछ खास लेकर लाया है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने लैंड रोवर (Land Rover) का न्यू डिस्कवरी टेंपेस्ट (Discovery Tempest) और जेमिनी एडिशन (Gemini Editions) लॉन्च कर दिया है। भारत में इन दोनों एडिशन की कीमतें 1.26 करोड़ रुपये से 1.39 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई हैं। वहीं, इन दो नए एडिशन के आने के बाद 2026 से कंपनी अपने डायनमिक S और मेट्रोपॉलिटन एडिशन को बंद कर देगी।

दो नए एडिशन

लैंड रोवर डिस्कवरी (Land Rover Discovery) के ये नए एडिशन न सिर्फ इसके प्रीमियम लुक को और खास बनाते हैं, बल्कि इन्हें देखकर यह साफ है कि कंपनी ने स्टाइल और एलीगेंस दोनों पर फुल फोकस किया है। आइए इन दोनों की खासियत जानते हैं।

जेमिनी एडिशन के फीचर्स

जेमिनी एडिशन की बात करें तो इसमें एलिगेंट और क्लासिक टच मिलता है। इसमें एक्सक्लूसिव सेडोना रेड (Sedona Red) पेंट फिनिश मिलता है। इसके साथ ग्लॉस ब्लैक रूफ और सिल्वर एक्सटीरियर ट्रिम्स मिलते हैं। इसमें 21-इंच के अलॉय व्हील्स (कस्टमाइजेशन में 20/21/22 इंच के व्हील्स का ऑप्शन) दिए गए हैं। इसके इंटीरियर में ब्लैक या आइवरी अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन मिलता है। यह वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए है, जो एक बैलेंस्ड लग्जरी और स्पोर्टी अपील चाहते हैं।

टेम्पेस्ट एडिशन के फीचर्स

टेम्पेस्ट एडिशन में यूनिक कॉपर एक्सेंट्स और 22-इंच कॉपर-फिनिश व्हील्स दिए गए हैं। इसमें कॉपर-कलर रूफ हैं, जो SUV को एक बोल्ड अपीयरेंस देता है। इसके इंटीरियर में विंडसर लेदर अपहोल्स्ट्री (ब्लैक, ब्लैक+ब्राउन, या ब्लैक+आइवरी) दी गई है। इसमें मिलने वाले शानदार डिटेलिंग और प्रीमियम लेदर फिनिश से केबिन में रॉयल फील मिलता है। टेम्पेस्ट एडिशन (Tempest Edition) असल में डिस्कवरी (Discovery) का फ्लैगशिप लग्जरी वर्जन है, जो हर नजर को अपनी ओर खींचता है।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों एडिशन में मिलता वही पावरफुल इंजन है, जो स्टैंडर्ड डिस्कवरी (Discovery) में है। इसमें 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन मिलता है, जो 350hp की पावर और 700Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) ड्राइवट्रेन सिस्टम मिलता है।

टॉप स्पीड 191 km/h

लैंड रोवर (Land Rover) का दावा है कि ये SUV 0-100 km/h की स्पीड सिर्फ 6.4 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 191 km/h तक जाती है, यानी लग्जरी के साथ रॉ परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है।

जेमिनी एडिशन के खास फीचर्स

जेमिनी एडिशन (Gemini Edition) के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 11.4-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, मेरिडियन ऑडियो सिस्टम और 3D सराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

टेम्पेस्ट एडिशन के खास फीचर्स