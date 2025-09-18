गजब! ₹18.60 लाख सस्ती हुई एक्टर्स और नेताओं की पसंदीदा इस भौकाली SUV की कीमत, अब काफी कम में खरीद पाएंगे लोग

जीएसटी सुधार के बाद हर महंगी कार की कीमत में कटौती हुई है। जीएसटी घटने के बाद जगुआर लैंड रोवर की कीमतें भी काफी घटी हैं। डिफेंडर पर 18.60 लाख की छूट मिल रही है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में कारों और एसयूवी पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद जगुआर लैंड रोवर इंडिया (जेएलआर इंडिया) ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। कंपनी ने इसमें अपने सभी मॉडलों पर मिलने वाली छूट की जानकारी दी है। संशोधित कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। लिस्ट से पता चलता है कि जीएसटी संशोधन के बाद जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) की कारें काफी सस्ती हो गई हैं। लैंड रोवर डिफेंडर पर 18.60 लाख तक छूट मिल रही है। नीचे दिए गए चार्ट में इसकी डिटेल्स दी गई हैं।

जेएलआर कारों की कीमतों में कितनी गिरावट?

मॉडल प्राइस में कटौती रेंज रोवर (Range Rover) 30.4 लाख स्पोर्ट (Sport) 19.7 लाख डिफेंडर (Defender) 18.6 लाख डिस्कवरी (Discovery) 9.9 लाख वेलार (Velar) 6 लाख इवोक (Evoque) 4.6 लाख डिस्कवरी स्पोर्ट (Discovery Sport) 4.5 लाख

ऊपर दिए गए चार्ट में दी गई कीमत संबंधित मॉडलों की प्राइस में अधिकतम कटौती है। कंपनी ने जीएसटी कटौती अलग-अलग वैरिएंट के अनुसार की है। चार्ट से पता चलता है कि डिफेंडर की कीमतें 18.60 लाख तक कम हो गई हैं, जो एक बड़ी गिरावट है।