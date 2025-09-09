land rover cars became cheaper by more than rs 30 lakh after gst reforms 2-0 लपक लो डील! ₹30 लाख से ज्यादा तक सस्ती हो गई लैंड रोवर की कारें; जानिए मॉडल वाइज कटौती, Auto Hindi News - Hindustan
लपक लो डील! ₹30 लाख से ज्यादा तक सस्ती हो गई लैंड रोवर की कारें; जानिए मॉडल वाइज कटौती

जेएलआर (Jaguar Land Rover) इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए GST रेशनलाइजेशन का पूरा फायदा अब सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 03:00 PM
लपक लो डील! ₹30 लाख से ज्यादा तक सस्ती हो गई लैंड रोवर की कारें; जानिए मॉडल वाइज कटौती

जेएलआर (Jaguar Land Rover) इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए GST रेशनलाइजेशन का पूरा फायदा अब सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। इसका असर कंपनी की पूरी एसयूवी लाइनअप रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी पर देखने को मिलेगा। बता दें कि इस ऐलान के बाद अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से गाड़ियों की कीमतें अब 4.5 लाख से लेकर 30.4 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं।

जानिए मॉडल वाइज प्राइस कट

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद भारतीय मार्केट में रेंज रोवर की कीमत 4.6 लाख रुपये से लेकर 30.4 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इसके अलावा, लैंड रोवर डिफेंडर की कीमतों में 7 लाख रुपये से लेकर 18.6 लाख रुपये तक की कमी आई है। दूसरी ओर लैंड रोवर डिस्कवरी की कीमत इस ऐलान के बाद 4.5 लाख रुपये से लेकर 9.9 लाख रुपये तक घट गई है।

क्या कहती है कंपनी

यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। आमतौर पर इस दौरान लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में जेएलआर इंडिया मानती है कि GST में हुई यह कटौती ग्राहकों के लिए कार खरीदना और आसान बना देगी। कंपनी के एमडी, राजन अम्बा ने कहा कि “लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स कम होना ग्राहकों और पूरी इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छा कदम है। इससे कंपनी का भरोसा और कमिटमेंट भारत के लग्ज़री मार्केट में और मजबूत होगा।”

