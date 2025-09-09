लपक लो डील! ₹30 लाख से ज्यादा तक सस्ती हो गई लैंड रोवर की कारें; जानिए मॉडल वाइज कटौती

जेएलआर (Jaguar Land Rover) इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए GST रेशनलाइजेशन का पूरा फायदा अब सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

Tue, 9 Sep 2025 03:00 PM

जेएलआर (Jaguar Land Rover) इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए GST रेशनलाइजेशन का पूरा फायदा अब सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। इसका असर कंपनी की पूरी एसयूवी लाइनअप रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी पर देखने को मिलेगा। बता दें कि इस ऐलान के बाद अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से गाड़ियों की कीमतें अब 4.5 लाख से लेकर 30.4 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं।

जानिए मॉडल वाइज प्राइस कट जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद भारतीय मार्केट में रेंज रोवर की कीमत 4.6 लाख रुपये से लेकर 30.4 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इसके अलावा, लैंड रोवर डिफेंडर की कीमतों में 7 लाख रुपये से लेकर 18.6 लाख रुपये तक की कमी आई है। दूसरी ओर लैंड रोवर डिस्कवरी की कीमत इस ऐलान के बाद 4.5 लाख रुपये से लेकर 9.9 लाख रुपये तक घट गई है।