लैंड क्रूजर FJ, प्राडो और नई फॉर्च्यूनर के साथ आ रहीं Toyota की 5 नई SUV, लिस्ट में एक EV भी

टोयोटा बहुत जल्द अपनी 5 नई एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इनमें लैंड क्रूजर FJ के साथ नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर और प्राडो (Prado) भी शामिल हैं। आइए जानते हैं टोयोटा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

टोयोटा की गाड़ियों को दुनियाभर में जबर्दस्त क्रेज है। टोयोटा के इंजन्स की रिलायबिलिटी का कोई तोड़ नहीं। अगर आप भी टोयोटा के फैन हैं और कंपनी की नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी बहुत जल्द अपनी 5 नई एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इनमें लैंड क्रूजर FJ के साथ नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर और प्राडो (Prado) भी शामिल हैं। आइए जानते हैं टोयोटा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

Toyota Land Cruiser FJ टोयोटा ने थाईलैंड और जापान में लैंड क्रूजर FJ को लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि यह मॉडल 2028 तक भारत में भी उपलब्ध हो जाएगा। टोयोटा इस एसयूवी का प्रोडक्शन भारत में ही करेगी। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 40 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। लैंड क्रूजर FJ कई शानदार फीचर्स से लैस है। इनमें 7 एयरबैग, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल है। इसका ग्लोबल मॉडल 2.7 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आता है। भारत में भी इस एसयूवी में यही फीचर्स और इंजन मिलने की उम्मीद है, साथ ही इसमें एक नए हाइब्रिड सिस्टम का भी ऑप्शन दिया जा सकता है।

Toyota Land Cruiser Prado टोयोटा अपनी प्राडो को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की सोच रहा है। यह फॉर्च्यूनर से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी। इसकी कीमत 70 लाख से 1 करोड़ रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) रहने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो, टोयोटा की इस अपकमिंग एसयूवी में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। भारत में लॉन्च होने वाले इस मॉडल के इंजन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन (201 बीएचपी और 500 एनएम) होगा। टोयोटा इस मॉडल के साथ हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है।

Toyota Fortuner Facelift बीते कुछ महीनों से आ रहीं रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फॉर्च्यूनर को अपडेट किया जाएगा। हालांकि, यह एक छोटा अपडेट होने की उम्मीद है। इस मॉडल में पहले से ही 48V हाइब्रिड सिस्टम मौजूद है, लेकिन फ्यूचर में फॉर्च्यूनर को एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकता है। इस अपडेट के साथ, हमें कुछ नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इनमें लेवल 2 ADAS, एक बड़ा इन्फोटेनमेंट यूनिट शामिल हैं। कंपनी इसमें प्राडो वाला नया स्टीयरिंग वील भी ऑफर कर सकती है। नए फीचर्स के अलावा, मॉडल के बाहरी डिजाइन में भी बदलाव होने की उम्मीद है। इसका लुक टोयोटा हाइलक्स के नेक्स्ट जेनरेशन जैसा होगा, जिसे ग्लोबली लॉन्च किया गया है।

Toyota Innova Hycross Lower Variant टोयोटा ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इनोवा क्रिस्टा को अपने लाइनअप से हटा देगी। इससे इनोवा लाइनअप में हाइक्रॉस ही सिंगल ऑप्शन बचेगी। क्रिस्टा के बंद होने से खाली हुई जगह को भरने के लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के एक किफायती वर्जन पर काम कर रही है। हालांकि, इस मॉडल के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें हाइब्रिड सेटअप के बिना 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा और कुछ बेसिक फीचर्स भी मिलेंगे। इसे खासतौर से फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा।