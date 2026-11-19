लैंबॉर्गिनी की नई हाइब्रिड सुपरकार Temerario Spyder को अनवील हो गई है। इसमें कूपे मॉडल वाला 907hp का हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। यह कार 0 से 100kmph की रफ्तार सिर्फ 2.8 सेकंड में पकड़ सकती है।

लैंबॉर्गिनी (Lamborghini) ने अपनी नई हाइब्रिड सुपरकार Temerario Spyder को अनवील कर दिया है। यह Temerario Coupe का ओपन-टॉप वर्जन है, जिसे Sant'Agata Bolognese और Los Angeles में हुए इवेंट्स के में शोकेस किया गया। इसमें कूपे मॉडल वाला 907hp का हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खूबी पूरी तरह इलेक्ट्रिक रिट्रैक्टेबल हार्डटॉप है, जिसे लैंबॉर्गिनी की किसी स्पाइडर कार में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने इसे सिर्फ छत हटाकर तैयार किया गया मॉडल नहीं बनाया है, बल्कि एक अलग ओपन-टॉप कार के तौर पर डिवेलप किया है। लैंबॉर्गिनी का दावा है कि हार्डटॉप के बावजूद इसका हैंडलिंग कैरेक्टर कूपे जैसा ही रहेगा।

लैंबॉर्गिनी टेमेरारियो स्पाइडर का डिजाइन और रूफ इस सुपरकार में इलेक्ट्रिक हार्डटॉप दिया गया है, जिसे सीट्स के पीछे वर्टिकली स्टोर किया जाता है। कंपनी के मुताबिक, इस डिजाइन से रूफ बंद होने पर सेंटर ऑफ ग्रैविटी 3mm नीचे रहता है और फ्रंट-रियर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं होता। ट्रेडिशनल रूफ स्टोरेज सिस्टम इस्तेमाल करने पर सेंटर ऑफ ग्रैविटी 7mm ऊपर जा सकता था और वेट का बैलेंस पीछे की तरफ 11mm खिसक सकता था। रूफ को 10 इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स की मदद से खोला और बंद किया जा सकता है। इसे 49kmph तक की रफ्तार पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रियर विंडो को एडजस्ट करके केबिन में आने वाली हवा और इंजन की आवाज को कंट्रोल किया जा सकता है।

907hp हाइब्रिड पावरट्रेन लैंबॉर्गिनी टेमेरारियो स्पाइडर में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ तीन Axial-Flux इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं। इनमें एक मोटर पीछे और दो फ्रंट एक्सल पर लगाई गई हैं। यह सेटअप कुल 907hp की पावर और 800Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। अकेला V8 इंजन 789hp की पावर देता है और 10,000rpm तक घूम सकता है। लॉन्च कंट्रोल एक्टिव होने पर इसकी लिमिट 10,250rpm तक पहुंच जाती है।

परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह कार 0-100kmph की रफ्तार सिर्फ 2.8 सेकंड में पकड़ सकती है। वहीं, 0-200kmph तक पहुंचने में इसे 7.3 सेकेंड लगते हैं। इसकी टॉप स्पीड 343kmph है। इसमें इलेक्ट्रिफाइड AWD सिस्टम दिया गया है। ड्राइविंग के लिए Citta, Strada, Sport, Corsa और Corsa ESC Off समेत पांच मोड मिलते हैं। इसके अलावा Recharge, Hybrid और Performance हाइब्रिड स्ट्रैटेजी भी दी गई हैं। कार में तीन लेवल वाला Drift Mode भी मिलता है।

केबिन और दूसरे खास फीचर्स लैंबॉर्गिनी टेमेरारियो स्पाइडर में Huracan EVO Spyder के मुकाबले 46mm ज्यादा लेगरूम, 22mm ज्यादा हेडरूम और 9mm ज्यादा शोल्डर के साथ एल्बो रूम मिलता है। इसमें तीन-लेवल का नेक वार्मर दिया गया है, जो 113 डिग्री Fahrenheit तक गर्म हो सकता है। कंपनी ने सस्पेंशन ट्यूनिंग में भी बदलाव किया है, जिससे खराब सड़कों पर सेकेंडरी वाइब्रेशन 20% तक कम होने का दावा किया गया है। इसमें ऑप्शनल Akrapovic टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी मिलता है, जिसका वजन 11.40kg है। यह स्टैंडर्ड सिस्टम से 12% हल्का है। ब्रेकिंग के लिए CCB Plus कार्बन-सिरेमिक ब्रेक सिस्टम दिया गया है, जिसमें आगे 410mm और पीछे 390mm की डिस्क मिलती हैं।