भारत में बढ़ा सुपरकारों का क्रेज! इस कंपनी की कस्टमाइज्ड कारों पर टूटे पैसे वाले लोग

Mar 11, 2026 01:48 am IST

लेम्बोर्गिनी इंडिया ने बताया कि देश में पर्सनलाइज्ड सुपरकारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक कई ग्राहकों ने अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन की गई लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) सुपरकार की डिलीवरी ली है।

भारत में लग्जरी और सुपरकार बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ अब ग्राहक सिर्फ महंगी कार ही नहीं, बल्कि अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड सुपरकार भी चाहते हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए लेम्बोर्गिनी इंडिया (Lamborghini India) ने बताया है कि देश में पर्सनलाइज्ड सुपरकारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक कई ग्राहकों ने अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन की गई लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) सुपरकार की डिलीवरी ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Ad Personam प्रोग्राम से खास कस्टमाइजेशन

लैंबोर्गिनी (Lamborghini) अपने ग्राहकों को Ad Personam नाम का खास पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम देती है। इस प्रोग्राम के जरिए ग्राहक अपनी कार में खास कलर कॉम्बिनेशन पा सकते हैं। इसके इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो ग्राहक इसमें कार्बन फाइबर एलिमेंट्स, कस्टम स्टिचिंग और लोगो जैसे कई विकल्प चुन सकते हैं।

उत्तर भारत में डिलीवर हुई खास रेवोल्टो

उत्तर भारत में हाल ही में एक खास स्पेसिफिकेशन वाली लैंबोर्गिनी रेवोल्टो (Lamborghini Revuelto) डिलीवर की गई। इस सुपरकार का एक्सटीरियर Azzurro Thetys नाम के खास ब्लू शेड में तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें कार्बन फाइबर रूफ, A-पिलर्स पर कार्बन फाइबर, मैट ब्लैक एक्सेंट जैसे स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसका इंटीरियर भी बेहद लग्जरी है। इस सुपरकार के केबिन में भी काफी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

इसमें ब्लू डेलफिनस (Blu Delphinus) इंटीरियर थीम मिलता है। इसमें बिआन्को पोलर (Bianco Polar) एक्सेंट मिलता है। इसमें एम्ब्रॉयडर्ड लैंबोर्गिनी (Lamborghini) लोगो मिलता है। इसमें RGB एम्बिएंट लाइटिंग, हाई-एंड सोनस फेबर (Sonus faber) ऑडियो सिस्टम मिलता है।

पूर्वी भारत में बोल्ड कलर की बढ़ी पसंद

पूर्वी भारत में डिलीवर हुई पहली लैंबोर्गिनी रेवेल्टो (Lamborghini Revuelto) का एक्सटीरियर Giallo Auge (येलो) कलर में तैयार किया गया है। इससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में ग्राहक बोल्ड और ब्राइट कलर वाली सुपरकार ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

मुंबई में मिली सबसे खास रेवेल्टो

मुंबई में कंपनी ने एक बेहद खास कस्टमाइज्ड रेवेल्टो (Revuelto) डिलीवर की है। इस सुपरकार में वर्डे मेटालिक (Verde Metallic) एक्सटीरियर मिलता है। इसमें ब्रोंन्जो ओरेडी (Bronzo Oreadi) एक्सेंट मिलता है। इसमें 21 इंच का फ्रंट और 22-इंच का रियर फोर्ज्ड अलॉय व्हील मिलता है।

शानदार डिजाइन एलिमेंट

इसके अलावा कार में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में एक्सटेंसिव कार्बन फाइबर पैकेज दिया गया है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा स्पोर्टी हो जाता है।

भारत में बढ़ रही कस्टम सुपरकार की डिमांड

इन डिलीवरी से साफ पता चलता है कि अब भारतीय ग्राहक सिर्फ सुपरकार खरीदने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी पसंद के अनुसार पूरी तरह यूनिक कार बनवाना चाहते हैं। लैंबोर्गिनी इंडिया (Lamborghini India) का Ad Personam प्रोग्राम इसी जरूरत को पूरा करता है, जिससे हर कार अपने मालिक के स्टाइल और पर्सनैलिटी को दिखाती है।