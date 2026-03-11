Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत में बढ़ा सुपरकारों का क्रेज! इस कंपनी की कस्टमाइज्ड कारों पर टूटे पैसे वाले लोग

Mar 11, 2026 01:48 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

लेम्बोर्गिनी इंडिया ने बताया कि देश में पर्सनलाइज्ड सुपरकारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक कई ग्राहकों ने अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन की गई लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) सुपरकार की डिलीवरी ली है।

भारत में बढ़ा सुपरकारों का क्रेज! इस कंपनी की कस्टमाइज्ड कारों पर टूटे पैसे वाले लोग

भारत में लग्जरी और सुपरकार बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ अब ग्राहक सिर्फ महंगी कार ही नहीं, बल्कि अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड सुपरकार भी चाहते हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए लेम्बोर्गिनी इंडिया (Lamborghini India) ने बताया है कि देश में पर्सनलाइज्ड सुपरकारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक कई ग्राहकों ने अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन की गई लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) सुपरकार की डिलीवरी ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Lamborghini Huracan Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica

₹ 4.04 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan STO

₹ 4.99 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini Huracan Sterrato

₹ 4.61 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante

₹ 4.22 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Huracan Evo Spyder

Lamborghini Huracan Evo Spyder

₹ 3.54 - 4.1 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

Ad Personam प्रोग्राम से खास कस्टमाइजेशन

लैंबोर्गिनी (Lamborghini) अपने ग्राहकों को Ad Personam नाम का खास पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम देती है। इस प्रोग्राम के जरिए ग्राहक अपनी कार में खास कलर कॉम्बिनेशन पा सकते हैं। इसके इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो ग्राहक इसमें कार्बन फाइबर एलिमेंट्स, कस्टम स्टिचिंग और लोगो जैसे कई विकल्प चुन सकते हैं।

उत्तर भारत में डिलीवर हुई खास रेवोल्टो

उत्तर भारत में हाल ही में एक खास स्पेसिफिकेशन वाली लैंबोर्गिनी रेवोल्टो (Lamborghini Revuelto) डिलीवर की गई। इस सुपरकार का एक्सटीरियर Azzurro Thetys नाम के खास ब्लू शेड में तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें कार्बन फाइबर रूफ, A-पिलर्स पर कार्बन फाइबर, मैट ब्लैक एक्सेंट जैसे स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसका इंटीरियर भी बेहद लग्जरी है। इस सुपरकार के केबिन में भी काफी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

इसमें ब्लू डेलफिनस (Blu Delphinus) इंटीरियर थीम मिलता है। इसमें बिआन्को पोलर (Bianco Polar) एक्सेंट मिलता है। इसमें एम्ब्रॉयडर्ड लैंबोर्गिनी (Lamborghini) लोगो मिलता है। इसमें RGB एम्बिएंट लाइटिंग, हाई-एंड सोनस फेबर (Sonus faber) ऑडियो सिस्टम मिलता है।

पूर्वी भारत में बोल्ड कलर की बढ़ी पसंद

पूर्वी भारत में डिलीवर हुई पहली लैंबोर्गिनी रेवेल्टो (Lamborghini Revuelto) का एक्सटीरियर Giallo Auge (येलो) कलर में तैयार किया गया है। इससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में ग्राहक बोल्ड और ब्राइट कलर वाली सुपरकार ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

मुंबई में मिली सबसे खास रेवेल्टो

मुंबई में कंपनी ने एक बेहद खास कस्टमाइज्ड रेवेल्टो (Revuelto) डिलीवर की है। इस सुपरकार में वर्डे मेटालिक (Verde Metallic) एक्सटीरियर मिलता है। इसमें ब्रोंन्जो ओरेडी (Bronzo Oreadi) एक्सेंट मिलता है। इसमें 21 इंच का फ्रंट और 22-इंच का रियर फोर्ज्ड अलॉय व्हील मिलता है।

शानदार डिजाइन एलिमेंट

इसके अलावा कार में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में एक्सटेंसिव कार्बन फाइबर पैकेज दिया गया है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा स्पोर्टी हो जाता है।

भारत में बढ़ रही कस्टम सुपरकार की डिमांड

इन डिलीवरी से साफ पता चलता है कि अब भारतीय ग्राहक सिर्फ सुपरकार खरीदने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी पसंद के अनुसार पूरी तरह यूनिक कार बनवाना चाहते हैं। लैंबोर्गिनी इंडिया (Lamborghini India) का Ad Personam प्रोग्राम इसी जरूरत को पूरा करता है, जिससे हर कार अपने मालिक के स्टाइल और पर्सनैलिटी को दिखाती है।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

भारत में बढ़ती संपन्नता और लग्जरी कार बाजार के विस्तार के साथ कस्टमाइज्ड सुपरकारों की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। लैंबोर्गिनी रेवेल्टो (Lamborghini Revuelto) जैसी कारों के जरिए ग्राहक अब अपनी पसंद, स्टाइल और पहचान को भी सड़क पर दिखाना चाहते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।