325kmph की टॉप-स्पीड वाली सुपरकार के सफर पर लगा ब्रेक, 3.2 सेकेंड में 0 से 100kmph की रफ्तार

संक्षेप: Lamborghini Huracan के सफर पर ब्रेक लग गया है। कंपनी ने भारत में अपनी आखिरी Huracan को डिलिवर कर दिया है। यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है। इस सुपरकार में 5.2-लीटर का V10 इंजन लगा है।

Feb 09, 2026 02:15 pm IST

Lamborghini Huracan के सफर पर ब्रेक लग गया है। कंपनी ने भारत में अपनी आखिरी Huracan को डिलिवर कर दिया है। इसके साथ ही भारत में ब्रैंड की V10 सुपरकार का सफर खत्म होता है। कंपनी की यह आखिरी कार Huracan Tecnica है। इस आखिरी डिलिवरी को मिलाकर कंपनी ने भारत में इस सुपरकार की टोटल 252 यूनिट को सेल किया। हुराकन टेक्नीका लैम्बोर्गिनी की नैचुरली एस्पिरेटेड V10 लाइन-अप का फाइनल इवोल्यूशन था। स्टैंडर्ड हुराकन और ट्रैक-फोकस्ड STO के बीच की टेक्नीका को डेली यूज के और दमदार परफॉर्मेंस के कॉम्बो के लिए डिजाइन किया गया था।

5.2-लीटर का V10 इंजन इस सुपरकार में 5.2-लीटर का V10 इंजन लगा था, जो 640bhp की पावर और 565Nm का पीक टॉर्क जेनेरेट करता था। यह 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ मिलकर रियर वील्स को पावर देता था। लैम्बोर्गिनी का दावा था कि यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप-स्पीड 325 किमी प्रति घंटे है।

20 इंच के Ad Personam 'Aesir' अलॉय वील भारत में डिलीवर की गई आखिरी हुराकन Grigio Acheso कलर की है और इसमें 20 इंच के Ad Personam 'Aesir' अलॉय वील लगे हैं, जिनके साथ लाइम ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स हैं। केबिन भी इसी थीम पर बेस्ड है। इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर को लाइम ग्रीन स्टिचिंग और पाइपिंग से डेकोरेट किया गया है, जो बाकी अंडरस्टेड स्पेसिफिकेशन के साथ एक यूनीक कॉन्ट्रास्ट ऑफर करता है।