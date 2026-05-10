7 सेकेंड से कम में 200 kmph की स्पीड पकड़ लेती है यह सुपरकार, सेल होंगी केवल 15 यूनिट

लेंबॉर्गिनी ने अपनी नई कार- Fenomeno Roadster को अनवील किया है। यह 6.5 लीटर के V12 इंजन से लैस है। यह 7 सेकेंड से भी कम में 0 से 200 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 340 kmph से भी ज्यादा की है।

लेंबॉर्गिनी ने अपनी नई कार- Fenomeno Roadster को अनवील किया है। यह 6.5 लीटर के V12 इंजन से लैस है और इसका पावर आउटपुट 1080hp है। यह 7 सेकेंड से भी कम में 0 से 200 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 340 kmph से भी ज्यादा की है। कंपनी का यह बेहद एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और इसकी केवल 15 यूनिट की सेल की जाएंगी। आइए डीटेल में जानते हैं लेंबॉर्गिनी की इस नई कार के बारे में।

फ्रंट-एंड का जबर्दस्त अग्रेसिव लुक लेंबॉर्गिनी की यह कार 'ब्लू सेफियस' कलर की है, जिसमें 'रोसा मार्स' के एक्सेंट हैं। यह ब्रैंड की पहली ओपन-टॉप कार- 1968 मियुरा रोडस्टर और बोलोग्ना के ब्लू और रेड कलर को एक ट्रिब्यूट है। लेंबॉर्गिनी का कहना है कि उसने कूपे की तरह डाउनफोर्स और स्टेबिलिटी के लिए कार के कई अपर फंक्शनल सर्फेस को नए एयरो-एलिमेंट्स के साथ फिर से डिजाइन किया है। साथ ही इंजन और ब्रेक की ऑप्टिमम कूलिंग को पक्का किया है। इसमें एक नया फ्लैट विंडशील्ड है जिसमें एक स्पॉइलर लगा है, जो केबिन में आने वाली हवा को इंजन बे की ओर मोड़ देता है। आकर्षक एलईडी हेडलाइट्स, शार्प लाइन्स और कट्स, चौड़े एयर इनटेक और हेक्सागोनल एलिमेंट फ्रंट-एंड को जबर्दस्त अग्रेसिव लुक देते हैं।

स्टेबिलिटी के लिए एक एक्टिव विंग साइड में शानदार लाइन्स और दरवाजों के पीछे एयर इंटेक दिए गए हैं। जबकि, इसकी लंबी टेल लाइन एसेंजा SCV12 की याद दिलाती है। इस रोडस्टर के लिए खासतौर से डिवेलप किए गए ब्रिजस्टोन पोटेन्जा स्पोर्ट सेमी-स्लिक टायर लगाए गए हैं, जिनमें आगे 21 इंच और पीछे 22 इंच के रिम हैं। पीछे की तरफ इंजन बे कवर पर एक वर्टिकल रेड स्ट्रिप है। इसमें लेंबॉर्गिनी के बूमरैंग शेप के टेल-लैंप, सेंटर में लगा हुआ हेक्सागोनल एग्जॉस्ट, एयरो-ऑप्टिमाइज्ड डिफ्यूजर और हाई स्पीड पर डाउनफोर्स और स्टेबिलिटी के लिए एक एक्टिव विंग मिलता है।

'फील लाइक अ पायलट' डिजाइन फिलॉसफी इसमें 'फील लाइक अ पायलट' डिजाइन फिलॉसफी को अपनाया गया है, जिसमें फाइटर जेट से इंस्पायर्ड स्विचगियर और डिजाइन एलिमेंट्स, सेंटर कंसोल और डोर पैनल के लिए कार्बन फाइबर ट्रिम, बकेट सीट्स और डैशबोर्ड में 3D-प्रिंटेड एयर वेंट शामिल हैं। सीटों पर कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग की गई है। इसमें ट्रिपल डिस्प्ले दिए गए हैं, जिनमें 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 8.4 इंच का टचस्क्रीन और करीब 9.1 इंच का पैसेंजर यूनिट शामिल है।

2.4 सेकंड और 0 से 200 kmph की स्पीड कंपनी इसमें 6.5 लीटर का नैचुरली-एस्पिरेटेड V12 इंजन और 3 इलेक्ट्रिक मोटर ऑफर कर रही है, जो कूपे में भी इस्तेमाल होते हैं। इसका टोटल पावर आउटपुट 1080hp है। इसमें 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया गया है। 7 kWh की बैटरी पैक इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती है। अडिशनल वेट के बावजूद, लेंबॉर्गिनी का कहना है कि रोडस्टर कूपे की तरह ही 0 से 100 kmph की रफ्तार 2.4 सेकंड और 0 से 200 kmph की स्पीड 6.8 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 340 kmph से अधिक है।