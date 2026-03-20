इस कंपनी की कारों की दुनियाभर में डिमांड, रेवेन्यू ₹34 हजार करोड़ के पार; ये मारुति, हुंडई या टाटा नहीं
इटली की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबिली लेम्बोर्गिनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, इस कंपनी ने बीते साल यानी 2025 में दुनियाभर में 10,747 कारें डिलीवर कीं। यह लगातार तीसरा साल है जब उसकी कारों की डिलीवरी 10,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई।
इटली की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबिली लेम्बोर्गिनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, इस कंपनी ने बीते साल यानी 2025 में दुनियाभर में 10,747 कारें डिलीवर कीं। यह लगातार तीसरा साल है जब उसकी कारों की डिलीवरी 10,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। ऐसे में उसका रेवेन्यू 3.20 बिलियन यूरो (करीब 34 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा) तक पहुंच गया, जो 2024 से 3.3% ज्यादा है। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 768 मिलियन यूरो (करीब 8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा) रही, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी 24% थी।
कंपनी को एक कॉम्पलैक्स मैक्रोइकोनॉमिक माहौल का सामना करना पड़ा। इसमें एक्सचेंज रेट में बदलाव और US टैरिफ जैसे कारक शामिल थे। कंपनी ने प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट कंट्रोल के जरिए इन स्थितियों को संभाला। रेवुएल्टो (Revuelto) और उरुस एसई (Urus SE) ने 2025 में लेम्बोर्गिनी की डिलीवरी में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया। रेवुएल्टो पहली V12 हाइब्रिड सुपर स्पोर्ट्स कार है। इन हाइब्रिड मॉडलों ने लेम्बोर्गिनी के इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत की। इन्हें सभी एरिया के ग्राहकों से जबरदस्त डिमांड मिली।
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Lamborghini Urus
₹ 4.18 - 4.47 करोड़
Lamborghini Urus Performante
₹ 4.22 करोड़
Lamborghini Urus SE
₹ 4.57 करोड़
Bentley Bentayga
₹ 4.1 - 6 करोड़
Aston Martin DB12
₹ 4.59 करोड़
Lamborghini Huracan Sterrato
₹ 4.61 करोड़
उरुस 2025 में लेम्बोर्गिनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना रहा। कंपनी की कुल बिक्री में इसका आधे से ज्यादा हिस्सा रहा। प्रोडक्ट मिक्स ने रेवेन्यू को बेहतर बनाया। Ad Personam पर्सनलाइजेशन डिलीवरी के 94% हिस्से में शामिल था। इस प्रोग्राम ने हर कार में वैल्यू जोड़ी। टेमेरारियो (Temerario) की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हुई। यह एक नए V8 पावरट्रेन के साथ हाइब्रिड रेंज को पूरा करता है, जो 10,000 rpm तक पहुंचता है।
यूरोप, मिलिड ईस्ट एंड अफ्रीका (EMEA) 4,650 डिलीवरी के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद अमेरिकी (America) 3,347 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एशिया पेसिफिक में 2,750 कारों की बिक्री दर्ज की गई। कंपनी के चेयरमैन और CEO स्टीफन विंकेलमैन ने कहा कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखते हुए विकास किया। कंपनी का ध्यान डिसिप्लेन और प्रोडक्ट स्ट्रैटजी पर बना हुआ है।
भारतीयों को भी पसंद आया Ad Personam प्रोग्राम
भारत में लग्जरी और सुपरकार बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ अब ग्राहक सिर्फ महंगी कार ही नहीं, बल्कि अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड सुपरकार भी चाहते हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए लेम्बोर्गिनी इंडिया ने बताया है कि देश में पर्सनलाइज्ड सुपरकारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक कई ग्राहकों ने अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन की गई लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) सुपरकार की डिलीवरी ली है। लैंबोर्गिनी अपने ग्राहकों को Ad Personam नाम का खास पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम देती है। इस प्रोग्राम के जरिए ग्राहक अपनी कार में खास कलर कॉम्बिनेशन पा सकते हैं। इसके इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो ग्राहक इसमें कार्बन फाइबर एलिमेंट्स, कस्टम स्टिचिंग और लोगो जैसे कई विकल्प चुन सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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