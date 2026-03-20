इस कंपनी की कारों की दुनियाभर में डिमांड, रेवेन्यू ₹34 हजार करोड़ के पार; ये मारुति, हुंडई या टाटा नहीं

Mar 20, 2026 08:20 am IST

इटली की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबिली लेम्बोर्गिनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, इस कंपनी ने बीते साल यानी 2025 में दुनियाभर में 10,747 कारें डिलीवर कीं। यह लगातार तीसरा साल है जब उसकी कारों की डिलीवरी 10,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई।

इटली की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबिली लेम्बोर्गिनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, इस कंपनी ने बीते साल यानी 2025 में दुनियाभर में 10,747 कारें डिलीवर कीं। यह लगातार तीसरा साल है जब उसकी कारों की डिलीवरी 10,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। ऐसे में उसका रेवेन्यू 3.20 बिलियन यूरो (करीब 34 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा) तक पहुंच गया, जो 2024 से 3.3% ज्यादा है। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 768 मिलियन यूरो (करीब 8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा) रही, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी 24% थी।

कंपनी को एक कॉम्पलैक्स मैक्रोइकोनॉमिक माहौल का सामना करना पड़ा। इसमें एक्सचेंज रेट में बदलाव और US टैरिफ जैसे कारक शामिल थे। कंपनी ने प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट कंट्रोल के जरिए इन स्थितियों को संभाला। रेवुएल्टो (Revuelto) और उरुस एसई (Urus SE) ने 2025 में लेम्बोर्गिनी की डिलीवरी में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया। रेवुएल्टो पहली V12 हाइब्रिड सुपर स्पोर्ट्स कार है। इन हाइब्रिड मॉडलों ने लेम्बोर्गिनी के इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत की। इन्हें सभी एरिया के ग्राहकों से जबरदस्त डिमांड मिली।

उरुस 2025 में लेम्बोर्गिनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना रहा। कंपनी की कुल बिक्री में इसका आधे से ज्यादा हिस्सा रहा। प्रोडक्ट मिक्स ने रेवेन्यू को बेहतर बनाया। Ad Personam पर्सनलाइजेशन डिलीवरी के 94% हिस्से में शामिल था। इस प्रोग्राम ने हर कार में वैल्यू जोड़ी। टेमेरारियो (Temerario) की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हुई। यह एक नए V8 पावरट्रेन के साथ हाइब्रिड रेंज को पूरा करता है, जो 10,000 rpm तक पहुंचता है।

यूरोप, मिलिड ईस्ट एंड अफ्रीका (EMEA) 4,650 डिलीवरी के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद अमेरिकी (America) 3,347 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एशिया पेसिफिक में 2,750 कारों की बिक्री दर्ज की गई। कंपनी के चेयरमैन और CEO स्टीफन विंकेलमैन ने कहा कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखते हुए विकास किया। कंपनी का ध्यान डिसिप्लेन और प्रोडक्ट स्ट्रैटजी पर बना हुआ है।