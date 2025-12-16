Hindustan Hindi News
लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने खरीदी ये दमदार सुपरबाइक, अब सोशल मीडिया पर फोटो हो रहा है वायरल

लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने खरीदी ये दमदार सुपरबाइक, अब सोशल मीडिया पर फोटो हो रहा है वायरल

संक्षेप:

बिहार के जाने-माने नेता और जनशक्ति जनता दल (JJD) नेता तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक दमदार सुपरबाइक खरीदकर सबका ध्यान खींचा है। तेज प्रताप यादव ने Kawasaki Ninja ZX-6R को अपने गैराज में शामिल किया है।

Dec 16, 2025 04:15 pm IST
बिहार के जाने-माने नेता और जनशक्ति जनता दल (JJD) नेता तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक दमदार सुपरबाइक खरीदकर सबका ध्यान खींचा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने Kawasaki Ninja ZX-6R को अपने गैराज में शामिल किया है। हाई-परफॉर्मेंस और रेसिंग डीएनए वाली यह बाइक युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। अब तेज प्रताप की यह खरीद दिखाती है कि सुपरबाइक्स का आकर्षण हर पेशे और लाइफस्टाइल में बराबर बना हुआ है। अब नई बाइक के साथ तेज प्रताप यादव का फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

मिलकर कराया फोटो सेशन

सामने आई तस्वीरों में तेज प्रताप यादव अपनी नई सुपरबाइक की चाबी लेते नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर उनके समर्थक भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर फोटो सेशन कराया। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, यह पल उनके लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। बता दें कि Kawasaki Ninja ZX-6R एक मिडलवेट सुपरस्पोर्ट बाइक है जिसे रफ्तार और परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है।

दमदार है बाइक का इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो इस बाइक में 636cc का इन-लाइन फोर-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो RAM एयर के साथ 13,000 rpm पर 127hp की पावर और 10,800 rpm पर 69Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 310mm के डुअल सेमी-फ्लोटिंग डिस्क और पीछे 220mm का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है। इस सुपरबाइक में चार राइडिंग मोड्स Sport, Road, Rain और Rider मिलते हैं।

धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स के मामले में भी Kawasaki Ninja ZX-6R काफी एडवांस है। इसमें मॉडर्न TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके जरिए राइडर को कॉल, नोटिफिकेशन और राइड से जुड़ी अहम जानकारियां मिलती हैं। सेफ्टी और कंट्रोल के लिए बाइक में चार-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, दो पावर मोड्स और क्विकशिफ्टर दिया गया है, जिससे बिना क्लच के गियर अपशिफ्ट किए जा सकते हैं।

इतनी है कीमत

भारत में Kawasaki Ninja ZX-6R की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है। बता दें कि Kawasaki अपनी दूसरी बाइक्स पर भी आकर्षक ऑफर्स दे रही है। कंपनी की Versys X-300 पर इस समय 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि 2026 Kawasaki Ninja ZX-10R पर ऑन-रोड कीमत में करीब 2.5 लाख रुपये तक की भारी छूट दी जा रही है।

