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Skoda ला रहा चार नई कार, लिस्ट में Kylaq का नया वेरिएंट, स्लाविया का फेसलिफ्ट भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा भारतीय बाजार में मिल रहे इस जबर्दस्त रिस्पॉन्स से काफी एक्साइटेड है और अब मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन अपकमिंग गाड़ियों में कुछ नए मॉडल के साथ मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं।

Skoda ला रहा चार नई कार, लिस्ट में Kylaq का नया वेरिएंट, स्लाविया का फेसलिफ्ट भी

स्कोडा की कारों को इंडियन बायर्स का खूब प्यार मिल रहा है। कंपनी भारतीय बाजार में मिल रहे इस जबर्दस्त रिस्पॉन्स से काफी एक्साइटेड है और अब मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन अपकमिंग गाड़ियों में कुछ नए मॉडल के साथ मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं स्कोडा की टॉप 3 अपकमिंग कारों के बारे में।

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Kylaq Sportline (8AT)

भारत में स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार काइलैक है। अब कंपनी इस एसयूवी का एक स्पोर्टी वेरिएंट 'स्पोर्टलाइन' लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें वही 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा रहेगा जो 113 हॉर्सपावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, इस अपडेट के साथ ट्रांसमिशन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा मॉडल में मौजूद 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को कंपनी नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रिप्लेस कर सकती है।

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Skoda Slavia Facelift

फेसलिफ्टेड स्लाविया को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इससे इसके फ्रंट फेसिया, वील्स, रियर और दूसरे डिजाइन चेंज के बारे में काफी कुछ पता चलता है। फेसलिफ्ट स्लाविया के इंटीरियर के कलर स्कीम में बदलाव होने की संभावना है। साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और रियर सीट के लिए मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

skoda kylaq

फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल और अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल शामिल होंगे। पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। जबकि, दूसरे वाले इंजन को केवल डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है।

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Skoda Kodiaq RS

इस एसयूवी की कीमत 55-60 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह भारत में स्कोडा की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एसयूवी होगी। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता। गियरबॉक्स की बात करें तो, इसमें आपको 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड होगा। यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा तक होगी। इसके अलॉय वील्स 20-इंच के होंगे।

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Skoda Epiq

यह कंपनी की अब तक की सबसे छोटी और सबसे अफोर्डेबल ईवी है। स्कोडा ने इसे हाल में ग्लोबल मार्केट में अनवील किया है। यह भारत में भी एंट्री कर सकीत है। एपिक कंपनी की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज पर बनी है। यह दो बैटरी पैक - 38.5 kWh और 55 kWh में आती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 440 km तक की है। डीसी फास्ट चार्जिंग की मदद से यह मात्र 24 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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