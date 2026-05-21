Skoda ला रहा चार नई कार, लिस्ट में Kylaq का नया वेरिएंट, स्लाविया का फेसलिफ्ट भी

स्कोडा भारतीय बाजार में मिल रहे इस जबर्दस्त रिस्पॉन्स से काफी एक्साइटेड है और अब मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन अपकमिंग गाड़ियों में कुछ नए मॉडल के साथ मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं।

स्कोडा की कारों को इंडियन बायर्स का खूब प्यार मिल रहा है। कंपनी भारतीय बाजार में मिल रहे इस जबर्दस्त रिस्पॉन्स से काफी एक्साइटेड है और अब मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन अपकमिंग गाड़ियों में कुछ नए मॉडल के साथ मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं स्कोडा की टॉप 3 अपकमिंग कारों के बारे में।

Kylaq Sportline (8AT) भारत में स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार काइलैक है। अब कंपनी इस एसयूवी का एक स्पोर्टी वेरिएंट 'स्पोर्टलाइन' लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें वही 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा रहेगा जो 113 हॉर्सपावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, इस अपडेट के साथ ट्रांसमिशन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा मॉडल में मौजूद 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को कंपनी नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रिप्लेस कर सकती है।

Skoda Slavia Facelift फेसलिफ्टेड स्लाविया को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इससे इसके फ्रंट फेसिया, वील्स, रियर और दूसरे डिजाइन चेंज के बारे में काफी कुछ पता चलता है। फेसलिफ्ट स्लाविया के इंटीरियर के कलर स्कीम में बदलाव होने की संभावना है। साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और रियर सीट के लिए मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल और अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल शामिल होंगे। पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। जबकि, दूसरे वाले इंजन को केवल डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है।

Skoda Kodiaq RS इस एसयूवी की कीमत 55-60 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह भारत में स्कोडा की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एसयूवी होगी। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता। गियरबॉक्स की बात करें तो, इसमें आपको 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड होगा। यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा तक होगी। इसके अलॉय वील्स 20-इंच के होंगे।