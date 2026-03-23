Kushaq vs Duster: स्कोडा की लग्जरी या रेनॉल्ट की पावर? कौन सी SUV है आपके लिए पैसा वसूल

Mar 23, 2026 04:32 pm IST

भारतीय सड़कों पर कॉम्पैक्ट SUV का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। स्कोडा ने अपनी पॉपुलर SUV 'कुशाक' का नया अवतार मार्केट में उतार दिया है। वहीं, रेनॉल्ट की आइकोनिक 'डस्टर' (Duster) ने भी नए अवतार में धमाकेदार वापसी की है।

भारतीय सड़कों पर कॉम्पैक्ट SUV का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। इस सेगमेंट में मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। स्कोडा ने अपनी पॉपुलर SUV 'कुशाक' (Kushaq) का नया फेसलिफ्ट अवतार बाजार में उतार दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 10.69 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, रेनॉल्ट की आइकोनिक 'डस्टर' (Duster) ने भी नए अवतार में धमाकेदार वापसी की है। ये दोनों ही गाड़ियां उन ग्राहकों को लुभा रही हैं जो स्टाइल, मजबूती और दमदार परफॉरमेंस की तलाश में हैं। आइए इन दोनों एसयूवी के इंजन, फीचर्स और कीमत की बारीकी से तुलना करते हैं।

दमदार इंजन और पावर का मुकाबला इंजन की बात करें तो स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (115bhp) और ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (150bhp) इंजन दिया गया है। वहीं, नई रेनॉल्ट डस्टर में 1.3-लीटर का बड़ा टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 160bhp की भारी-भरकम पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, बजट ग्राहकों के लिए डस्टर में 1.0-लीटर का टर्बो इंजन भी है जो 100bhp की पावर देता है। परफॉरमेंस के शौकीनों के लिए डस्टर का 160bhp वाला इंजन कुशाक के मुकाबले ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है।

फीचर्स और केबिन का आराम फीचर्स के मामले में स्कोडा ने कुशाक को काफी हाई-टेक बनाया है। इसमें अब पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन सबसे खास बात इसकी पिछली सीट में दिया गया 'मसाज फंक्शन' है, जो इस सेगमेंट की किसी और कार में नहीं मिलता। दूसरी ओर, रेनॉल्ट डस्टर का इंटीरियर भी काफी मॉडर्न है। इसमें 10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है।

सेफ्टी: कौन है ज्यादा सुरक्षित? सेफ्टी के मोर्चे पर स्कोडा कुशाक में स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, कुशाक में अभी भी 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे मॉडर्न फीचर्स की कमी खलती है। यहां रेनॉल्ट डस्टर बाजी मार ले जाती है। डस्टर में न केवल 360-डिग्री कैमरा मिलता है, बल्कि इसमें लेवल-2 ADAS भी दिया गया है। इसके अलावा, डस्टर में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

कीमत और फैसला स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये है। वहीं, नई रेनॉल्ट डस्टर की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है। यानी शुरुआती स्तर पर डस्टर कुशाक से करीब 20 हजार रुपये सस्ती है। अगर आपको एक प्रीमियम ब्रांड वैल्यू, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और पिछली सीट पर लग्जरी आराम चाहिए, तो स्कोडा कुशाक आपकी पसंद हो सकती है। लेकिन अगर आप ज्यादा पावरफुल इंजन, ADAS जैसी मॉडर्न सेफ्टी और थोड़ी कम शुरुआती कीमत देख रहे हैं, तो रेनॉल्ट डस्टर एक पैसा वसूल ऑप्शन साबित हो सकती है।