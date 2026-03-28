KTM ने नई मोटरसाइकिल का किया खुलासा, कंपनी दुनियाभर में इसकी लिमिटेड यूनिट ही बेचेगी

Mar 28, 2026 04:51 pm IST

KTM मोटरसाइकिल ने 2026 890 एडवेंचर R रैली को पेश किया है। इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने अपने मिडिलवेट ऑफ-रोड एडवेंचर प्लेटफॉर्म के सबसे शार्प और सबसे हार्डकोर वर्जन के तौर पर पेश किया है। यह फैक्ट्री-ग्रेड रैली मशीन है, जो पूरी तरह से कॉम्पिटिशन मशीनरी जैसी है।

KTM मोटरसाइकिल ने 2026 890 एडवेंचर R रैली को पेश किया है। इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने अपने मिडिलवेट ऑफ-रोड एडवेंचर प्लेटफॉर्म के सबसे शार्प और सबसे हार्डकोर वर्जन के तौर पर पेश किया है। यह फैक्ट्री-ग्रेड रैली मशीन है, जो पूरी तरह से कॉम्पिटिशन मशीनरी जैसी है। इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन दुनियाभर में लिमिटेड नंबर्स में होगा और यह मार्च में ऑस्ट्रिया की प्रोडक्शन लाइन से बाहर आएगी। फिलहाल इसके भारत लॉन्च को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

WP एक्सप्लोर प्रो सस्पेंशन दिया

रैली में WP XPLOR PRO सस्पेंशन दिया गया है, जो इसके फैक्ट्री रेसिंग कॉम्पिटिशन प्रोग्राम से लिया गया है। इसमें कोन वाल्व फोर्क और मैचिंग रियर शॉक का इस्तेमाल किया गया है, जो 270mm का ट्रैवल देता है। यह एक जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो इस मोटरसाइकिल को रैली-स्टाइल वाले मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए ज्यादा काबिल बनाती है, जितना कि ज्यादातर शोरूम एडवेंचर मोटरसाइकिलें नहीं कर पातीं। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में अक्रापोविक स्लिप-ऑन लाइन एग्जॉस्ट, रैली सीट, फैक्ट्री रेसिंग फुटपेग, कार्बन टैंक गार्ड, हेवी-ड्यूटी व्हील्स और सुपरस्प्रॉक्स-स्टेल्थ रियर स्प्रोकेट शामिल हैं।

इसमें कई ड्राइविंग मोड भी मिलेंगे

इस मोटरसाइकिल का दमदार 889cc पैरेलल ट्विन इंजन 104bhp और 100Nm की पावर देता है। इसे कई इलेक्ट्रॉनिक एड्स का सपोर्ट मिलता है। इसका टॉर्क आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका साइज भी ठीक-ठाक है और इसमें इतनी पावर है कि यह मुश्किल रास्तों पर भी अपनी रफ्तार बनाए रख सके। रैली अपने टैक पैक के साथ आती है, जिसमें रैली मोड, क्विकशिफ्टर+, क्रूज कंट्रोल और मोटर स्लिप रेगुलेशन शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें ऑफरोड ABS, कई राइड मोड्स और टर्न-बाय-टर्न प्लस नेविगेशन वाला 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया है।