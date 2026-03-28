KTM ने नई मोटरसाइकिल का किया खुलासा, कंपनी दुनियाभर में इसकी लिमिटेड यूनिट ही बेचेगी
KTM मोटरसाइकिल ने 2026 890 एडवेंचर R रैली को पेश किया है। इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने अपने मिडिलवेट ऑफ-रोड एडवेंचर प्लेटफॉर्म के सबसे शार्प और सबसे हार्डकोर वर्जन के तौर पर पेश किया है। यह फैक्ट्री-ग्रेड रैली मशीन है, जो पूरी तरह से कॉम्पिटिशन मशीनरी जैसी है।
KTM मोटरसाइकिल ने 2026 890 एडवेंचर R रैली को पेश किया है। इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने अपने मिडिलवेट ऑफ-रोड एडवेंचर प्लेटफॉर्म के सबसे शार्प और सबसे हार्डकोर वर्जन के तौर पर पेश किया है। यह फैक्ट्री-ग्रेड रैली मशीन है, जो पूरी तरह से कॉम्पिटिशन मशीनरी जैसी है। इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन दुनियाभर में लिमिटेड नंबर्स में होगा और यह मार्च में ऑस्ट्रिया की प्रोडक्शन लाइन से बाहर आएगी। फिलहाल इसके भारत लॉन्च को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
WP एक्सप्लोर प्रो सस्पेंशन दिया
रैली में WP XPLOR PRO सस्पेंशन दिया गया है, जो इसके फैक्ट्री रेसिंग कॉम्पिटिशन प्रोग्राम से लिया गया है। इसमें कोन वाल्व फोर्क और मैचिंग रियर शॉक का इस्तेमाल किया गया है, जो 270mm का ट्रैवल देता है। यह एक जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो इस मोटरसाइकिल को रैली-स्टाइल वाले मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए ज्यादा काबिल बनाती है, जितना कि ज्यादातर शोरूम एडवेंचर मोटरसाइकिलें नहीं कर पातीं। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में अक्रापोविक स्लिप-ऑन लाइन एग्जॉस्ट, रैली सीट, फैक्ट्री रेसिंग फुटपेग, कार्बन टैंक गार्ड, हेवी-ड्यूटी व्हील्स और सुपरस्प्रॉक्स-स्टेल्थ रियर स्प्रोकेट शामिल हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
KTM 890 Adventure R
₹ 15.8 लाख
KTM 350 EXC-F
₹ 12.96 लाख
Ducati Desmo450 MX
₹ 17.24 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
इसमें कई ड्राइविंग मोड भी मिलेंगे
इस मोटरसाइकिल का दमदार 889cc पैरेलल ट्विन इंजन 104bhp और 100Nm की पावर देता है। इसे कई इलेक्ट्रॉनिक एड्स का सपोर्ट मिलता है। इसका टॉर्क आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका साइज भी ठीक-ठाक है और इसमें इतनी पावर है कि यह मुश्किल रास्तों पर भी अपनी रफ्तार बनाए रख सके। रैली अपने टैक पैक के साथ आती है, जिसमें रैली मोड, क्विकशिफ्टर+, क्रूज कंट्रोल और मोटर स्लिप रेगुलेशन शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें ऑफरोड ABS, कई राइड मोड्स और टर्न-बाय-टर्न प्लस नेविगेशन वाला 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया है।
बजाज के पास 100% हिस्सेदारी
अब यह बात सबको पता चल चुकी है कि बजाज ऑटो ने पियरर बजाज एजी (Pierer Bajaj AG) में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है और नवंबर 2025 में KTM AG पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। बजाज-केटीएम के बीच मजबूत तालमेल से प्रीमियम इम्पोर्ट, होमोलोगेशन की प्राथमिकताओं और डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग से जुड़े फैसले भारत जैसे बाजारों के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से लिए जा सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि KTM इंडिया हमारे बाजार के लिए और भी जयादा CBU मॉडल्स पेश कर पाएगी, बशर्ते KTM और बजाज को यह लगे कि रेगुलर 890 एडवेंचर आर के ऊपर एक कम संख्या में इम्पोर्ट होने वाली, हाई-स्पेक एडवेंचर बाइक की यहां काफी डिमांड है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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