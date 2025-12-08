इस कंपनी के कई बाइक मॉडलों में आई खराबी! इंजन बंद होने का खतरा; दुनिया भर में रिकॉल जारी

संक्षेप: KTM के कई बाइक मॉडलों के लिए ग्लोबल रिकॉल जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, इन बाइक्स के इंजन में कुछ खराबी है, जिससे इनके इंजन बंद होने का खतरा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 08, 2025 12:01 am IST

KTM ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी कई लोकप्रिय मोटरसाइकिलों को ग्लोबल लेवल पर रिकॉल किया है। यह रिकॉल 2024 से 2026 के बीच बनाई गई कई बाइक मॉडलों पर लागू होता है। कंपनी ने इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) में तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत बताई है, ताकि राइडर सेफ्टी और बाइक की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रिकॉल में KTM की कौन सी बाइक्स?

KTM के इस रिकॉल में KTM 390 Duke (2024–2026), KTM 390 Enduro R (2025–2026), KTM 390 SMC R (2025–2026), KTM 390 Adventure R (2025–2026) और KTM 390 Adventure X (2025–2026) जैसे मॉडल शामिल हैं। इनमें से कई मॉडल भारत में भी बेहद लोकप्रिय हैं, खासकर 390 Duke और Adventure सीरीज की भारत में ज्यादा डिमांड रहती है।

रिकॉल की वजह?

KTM ने बताया कि कुछ मामलों में लो RPM या डीसेलेरेशन के दौरान इंजन स्टॉल होने की समस्या देखी गई है। हालांकि, यह समस्या बहुत ही कम मामलों में सामने आई है, लेकिन कंपनी ने सेफ्टी को लेकर कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया है।

कंपनी के अनुसार, नया ECU अपडेट इंजन स्टॉल होने के चांस काफी कम करेगा और लो-एंड टॉर्क बढ़ाएगा। बाइक की स्टेबिलिटी और राइडेबिलिटी में सुधार करेगा, जिससे राइडर का भरोसा और सेफ्टी दोनों बढ़ेगी।

बिल्कुल फ्री अपडेट

KTM ने बताया है कि यह ECU सॉफ्टवेयर अपडेट पूरी तरह मुफ्त कराया जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल फ्री अपडेट होगा।

आपकी बाइक प्रभावित है या नहीं?

रिकॉल में शामिल बाइक्स की डिटेल चेक करने के लिए KTM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और Service सेक्शन खोलें। इसके बाद अपनी बाइक का VIN नंबर डालकर स्टेटस चेक करें। इसके अलावा KTM मालिकों को ईमेल या मैसेज के जरिए भी नोटिफिकेशन भेजेगी। इसके बाद आप किसी भी अधिकृत KTM डीलरशिप पर जाकर अपनी बाइक को अपडेट करवा सकते हैं।

बजाज के कंट्रोल में KTM की बड़ी पहल

अब जब KTM पूरी तरह से बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के कंट्रोल में है, कंपनी ने इसे एक दूरदर्शी कदम बताया है। KTM का कहना है कि यह एक जरूरी एक्शन है, ताकि किसी भी संभावित जोखिम को खत्म किया जा सके और ब्रांड की प्रीमियम क्वॉलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए रखे जा सकें।

