KTM की इस नई मोटरसाइकिल का हुआ खुलासा, फोटो भी आ गए सामने; कम कीमत में इतना कुछ मिलेगा

Dec 31, 2025 10:00 am IST

KTM मोटरसाइकिल आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में अपनी नई KTM RC 160 लॉन्च कर सकती है। दरअसल, बाइकवाले की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लॉन्च से पहले KTM RC 160 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने गई हैं। इस मोटरसाइकिल के आने वाले सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.85 लाख से 1.90 लाख रुपए हो सकती है। इन तस्वीरों से बाइक के डिजाइन और अंडरपिनिंग्स का साफ अंदाजा हो गया है।

आने वाली RC 160 का डिजाइन ज्यादा पावरफुल KTM RC 200 जैसा ही है। इसके ग्राफिक्स भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। मोटरसाइकिल में वही 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा जो KTM 160 डुके में 18.7bhp का पावर और 15.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, KTM बेहतर टॉप-एंड परफॉर्मेंस के लिए बाइक के फाइनल ड्राइव रेश्यो में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा, उम्मीद है कि बाइक के ज्यादातर पार्ट्स KTM 160 डुके जैसे ही होंगे। इसमें WP एपेक्स इन्वर्टेड फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन होगा।

इसमें KTM 160 डुके जैसे ही हल्के एलॉय व्हील्स होंगे। ब्रेकिंग सेटअप में शायद 320mm फ्रंट और 230mm रियर डिस्क ब्रेक होंगे। साथ में डुअल-चैनल ABS भी होगा। KTM शायद इस मोटरसाइकिल को LCD कंसोल के साथ पेश करेगी, जैसा कि उसने 160 डुके को पहली बार लॉन्च करते समय किया था। यह यामाहा R15 4V को टक्कर देगी, जो 150-160cc सेगमेंट में एकमात्र दूसरी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सुपरस्पोर्ट बाइक है।