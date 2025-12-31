KTM की इस नई मोटरसाइकिल का हुआ खुलासा, फोटो भी आ गए सामने; कम कीमत में इतना कुछ मिलेगा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

KTM मोटरसाइकिल आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में अपनी नई KTM RC 160 लॉन्च कर सकती है। दरअसल, बाइकवाले की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लॉन्च से पहले KTM RC 160 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने गई हैं। इस मोटरसाइकिल के आने वाले सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Dec 31, 2025 10:00 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
KTM RC 160arrow

आने वाली RC 160 का डिजाइन ज्यादा पावरफुल KTM RC 200 जैसा ही है। इसके ग्राफिक्स भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। मोटरसाइकिल में वही 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा जो KTM 160 डुके में 18.7bhp का पावर और 15.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, KTM बेहतर टॉप-एंड परफॉर्मेंस के लिए बाइक के फाइनल ड्राइव रेश्यो में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा, उम्मीद है कि बाइक के ज्यादातर पार्ट्स KTM 160 डुके जैसे ही होंगे। इसमें WP एपेक्स इन्वर्टेड फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन होगा।

इसमें KTM 160 डुके जैसे ही हल्के एलॉय व्हील्स होंगे। ब्रेकिंग सेटअप में शायद 320mm फ्रंट और 230mm रियर डिस्क ब्रेक होंगे। साथ में डुअल-चैनल ABS भी होगा। KTM शायद इस मोटरसाइकिल को LCD कंसोल के साथ पेश करेगी, जैसा कि उसने 160 डुके को पहली बार लॉन्च करते समय किया था। यह यामाहा R15 4V को टक्कर देगी, जो 150-160cc सेगमेंट में एकमात्र दूसरी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सुपरस्पोर्ट बाइक है।

KTM 790 डुके की टेस्टिंग शुरू
KTM मोटरसाइकिल ने न्यू KTM 790 डुके की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन की KTM 790 डुके को यूरोप में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इससे ऑस्ट्रियन मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल से क्या उम्मीद करनी है, इसकी पहली झलक मिली है। देखने में 2026 KTM 790 डुके में काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा स्टाइलिंग अपडेट नया हेडलाइट डिजाइन है, जो बड़ी 990 डुके और फ्लैगशिप 1390 सुपर डुके आर से इंस्पायर है। हेडलाइट के अलावा, फ्यूल टैंक को नया आकार दिया गया है और साइड पैनल पूरी तरह से नए हैं, जो बाइक को ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
