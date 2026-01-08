कम बजट में रेसिंग का मजा! भारत में लॉन्च हुई KTM की ये धांसू स्पोर्ट्स बाइक, कीमत सिर्फ ₹1.85 लाख

संक्षेप: केटीएम ने भारत में ऑल-न्यू KTM RC 160 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस नई बाइक के जरिए युवाओं और नए राइडर्स को सीधे रेसिंग की दुनिया से जोड़ने की कोशिश की है।

Jan 08, 2026 11:18 am IST

दुनिया का नंबर-1 प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड KTM ने भारत में ऑल-न्यू KTM RC 160 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस नई बाइक के जरिए युवाओं और नए राइडर्स को सीधे रेसिंग की दुनिया से जोड़ने की कोशिश की है। केटीएम RC 160 को खास तौर पर उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो ट्रैक-फोकस्ड परफॉर्मेंस का रोमांच कम बजट में महसूस करना चाहते हैं। यह बाइक देशभर के KTM डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.85 लाख रुपये रखी गई है। आइए जानते हैं लॉन्च हुई इस नई-नवेली बाइक के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन केटीएम RC 160 में वही एग्रेसिव स्टाइल और रेसिंग डीएनए देखने को मिलता है जिसके लिए RC सीरीज जानी जाती है। फुल-फेयर्ड स्पोर्टी लुक, शार्प बॉडी पैनल्स और एयरोडायनामिक डिजाइन इसे ट्रैक पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बनाते हैं। केटीएम का कहना है कि RC 160 सिर्फ एक एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक नहीं है बल्कि यह युवा राइडर्स के लिए रेसिंग की दुनिया में पहला मजबूत कदम है। प्रिसीजन हैंडलिंग, बैलेंस्ड चेसिस और परफॉर्मेंस-ट्यून कंपोनेंट्स इसे रोजमर्रा की राइडिंग के साथ-साथ ट्रैक डे के लिए भी एक शानदार ऑप्शन बनाते हैं।

क्या कहती है कंपनी लॉन्च के मौके पर बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रो-बाइकिंग प्रेसिडेंट मानिक नांगिया ने कहा कि KTM RC 160 के जरिए कंपनी फैक्ट्री रेसिंग का वही जोश और कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। मानिक नांगिया के अनुसार, यह बाइक उन युवाओं के सपनों को पूरा करने की कोशिश है, जो स्पीड, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस के साथ बाइक चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि RC 160 सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि KTM की परफॉर्मेंस-केंद्रित दुनिया में एंट्री टिकट है, जहां हर राइडर खुद को ट्रैक का हीरो महसूस कर सकता है।

धांसू हैं फीचर्स फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो KTM RC 160 अपने सेगमेंट में काफी दमदार नजर आती है। इसमें ट्रेलिस फ्रेम, 37mm इनवर्टेड फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, 17-इंच अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 230mm डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS मिलता है जिसमें सुपरमोटो मोड भी शामिल है।