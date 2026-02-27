KTM का बड़ा धमाका! अपनी 3 सबसे पॉपुलर बाइक्स को नए कलर्स में किया अपडेट, जानिए कीमत

Feb 28, 2026 12:07 am IST

केटीएम इंडिया ने साल 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए RC 160, 200 Duke और 250 Duke को बिल्कुल नए और अट्रैक्टिव कलर थीम्स में पेश किया है। हालांकि, इन बाइक्स के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, KTM इंडिया ने साल 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए RC 160, 200 Duke और 250 Duke को बिल्कुल नए और अट्रैक्टिव कलर थीम्स में पेश किया है। हालांकि, इन बाइक्स के इंजन या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए कलर की वजह से इनका लुक पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नजर आ रहा है। अपडेट हुई नई बाइक्स का नया लुक अब युवाओं को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है।

KTM RC 160 कंपनी ने KTM RC 160 को अब तीन नए पेंट फिनिश में उतारा है। पहले यह केवल डार्क थीम में आती थी, लेकिन अब इसमें 'सिरेमिक व्हाइट मैट' और 'इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज मैट' का ऑप्शन भी मिलेगा। व्हाइट मैट वर्जन में सफेद बॉडी के साथ ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बो बेहद क्लासी लग रहा है। जबकि ऑरेंज मैट वर्जन उन लोगों के लिए है जो सड़क पर अपनी बाइक को अलग दिखाना चाहते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.85 लाख रुपये पर बरकरार रखी गई है। पावरट्रेन के तौर पर इसमें 164.2cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जो 18.73bhp की पावर देता है।

KTM 250 Duke दूसरी ओर स्ट्रीटफाइटर लवर्स की पहली पसंद KTM 250 Duke को भी दो नए कलर 'मेटैलिक सिल्वर' और 'स्लेट ग्रे' से सजाया गया है। सिल्वर कलर में ऑरेंज की बारीक डिटेल्स और टैंक पर डार्क ग्राफिक्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। जबकि ग्रे वर्जन में ऑरेंज पैनल का इस्तेमाल कंट्रास्ट पैदा करने के लिए किया गया है। 250 Duke अपने दमदार 249.7cc इंजन के साथ आती है जो 30.5bhp की पावर जेनरेट करता है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.13 लाख रुपये रखी गई है।