ग्राहकों को झटका देने की तैयारी में KTM, 1 जून से बढ़ाएगी कीमतें; डीलर ने बताया कितनी बढ़ोतरी होगी

इस संभावित बदलाव के पीछे का सटीक कारण अभी साफ नहीं है। हालांकि, यह इनपुट और प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी से जुड़ा हो सकता है। इसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 1.74 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि 390 एडवेंचर S घरेलू रेंज में सबसे ऊपर है। जिसकी कीमत 3.97 लाख रुपए है।

जून की शुरू देश के ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए अच्छी नहीं होने वाली। दरअसल, अगले महीने से कई कंपनियां अपनी गाड़ी की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। डीलर सूत्रों के अनुसार, KTM इंडिया 1 जून से अपनी ज्यादातर मोटरसाइकिलों की कीमतों में बदलाव कर सकती है। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह बदलाव कई मॉडलों पर लागू होगा। इसमें हाल ही में लॉन्च हुई 160 डुके से लेकर फ्लैगशिप 390 एडवेंचर S तक शामिल हैं। बता दें कि ट्रायम्फ मोटरसाइकिल भी कीमतें बढ़ाने का एलान कर चुकी है।

हालांकि, इस मामले पर KTM या बजाजा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिर भी डीलर सूत्रों का कहना है कि मॉडल के आधार पर कीमतें लगभग 4,000 से 6,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। इस संभावित बदलाव के पीछे का सटीक कारण अभी साफ नहीं है। हालांकि, यह इनपुट और प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी से जुड़ा हो सकता है। इसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 1.74 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि 390 एडवेंचर S घरेलू रेंज में सबसे ऊपर है। जिसकी कीमत 3.97 लाख रुपए है।

रिपोर्टों के मुताबिक, KTM की हाल ही में पेश की गई 350cc मोटरसाइकिलों को भी इस बदलाव में शामिल किया जाएगा। यह खबर तब आई है जब कुछ समय पहले ही एक पॉपुलर ट्रामय्फ डीलरशिप ने संकेत दिया था कि कंपनी की नई 350cc मोटरसाइकिलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। KTM की ज्यादा कैपेसिटी वाली वे मोटरसाइकिलें, जिन्हें भारत में CBU के तौर पर लाया जाता है, उनकी कीमतें मौजूदा स्तर पर ही रहने की उम्मीद है।

ट्रायम्फ भी 10,000 रुपए तक बढ़ाएगी कीमतें

मुंबई में ट्रायम्फ के एक जाने-माने डीलर की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, ट्रायम्फ इंडिया 1 जून, 2026 से अपनी नई लॉन्च हुई 350cc मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाने वाली है। कीमतों में यह बढ़ोतरी लगभग 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ट्रायम्फ की 400cc मोटरसाइकिलों के 350cc वाले मॉडल अप्रैल के पहले सप्ताह के आसपास पेश किए गए थे। इन मोटरसाइकिलों को बनाने और लॉन्च करने का मुख्य मकसद पिछले साल लागू हुए नए GST स्लैब का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना था। इस नए नियम के तहत, 350cc से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल पर 18% (पहले के 28% के मुकाबले कम) GST लगता है।