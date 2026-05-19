KTM लवर्स की मौज! टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई धांसू 490cc बाइक, जानिए कब होगी लॉन्च

अगर आप भी KTM की तेज-तर्रार बाइक्स के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मार्केट में चर्चा है कि केटीएम कंपनी एक बिल्कुल नए इंजन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है जो पैरेलल-ट्विन के साथ आएगा।

अगर आप भी KTM की तेज-तर्रार बाइक्स के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मार्केट में चर्चा है कि केटीएम कंपनी एक बिल्कुल नए इंजन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है जो पैरेलल-ट्विन के साथ आएगा। हाल ही में इस नई सीरीज की धांसू बाइक 'केटीएम 490 एडवेंचर' (KTM 490 Adventure) को विदेशों में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अब तक इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नई बाइक चुनिंदा देशों में बिकने वाली पुरानी सिंगल-सिलेंडर 690cc रेंज की जगह लेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

विदेशों में चल रही है टेस्टिंग इंटरनेट पर लीक हुई तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि 2027 KTM 490 Adventure का काम अभी शुरुआती दौर में है। बाइक पर टेस्टिंग के कई उपकरण बंधे हुए दिखाई दिए हैं। पहली नजर में इसका लुक काफी हद तक भारत में मिलने वाली पॉपुलर 390 एडवेंचर जैसा ही लग रहा है। खासकर इसकी हेडलाइट और फ्यूल टैंक का डिजाइन पुरानी बाइक से मिलता-जुलता है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए बेस्ट होगी जो लंबी दूरी के सफर पर निकलना पसंद करते हैं।

देगी मक्खन जैसा कम्फर्ट तस्वीरों से साफ है कि केटीएम अपनी इस नई एडवेंचर बाइक को ऑफ-रोडिंग के लिए बेहद मजबूत बना रही है। इसमें आगे की तरफ डब्ल्यूपी कंपनी के लंबे टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ लॉन्ग-ट्रेवल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसका मतलब है कि गड्ढों और पथरीले रास्तों पर भी राइडर को झटके महसूस नहीं होंगे। ब्रेकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें आगे और पीछे दोनों पहियों पर सिंगल-डिस्क ब्रेक के साथ डब्ल्यूपी के ब्रेक पैड्स दिए गए हैं।

नया इंजन देगा बेहिसाब ताकत इस नई बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका नया पैरेलल-ट्विन इंजन है। वर्तमान में मिलने वाली 390 एडवेंचर में सिंगल-सिलेंडर इंजन आता है। जबकि इस नई 490 एडवेंचर में दो सिलेंडर वाला इंजन मिलेगा। माना जा रहा है कि यह इंजन लगभग 60 से 65bhp की भारी-भरकम पावर जेनरेट करेगा। इस बाइक में नीचे की तरफ छिपने वाला साइलेंसर नहीं बल्कि बाहर की तरफ निकला हुआ साइलेंसर दिया गया है।