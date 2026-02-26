GST घटते ही इस कंपनी की बाइक पर टूटे लोग, बिक्री में अचानक आई 144% की उछाल; डिमांड में आई भारी उछाल

जनवरी 2026 में KTM ने धमाकेदार आगाज किया है। केटीएम इंडिया ने पिछले महीने 9,568 यूनिट्स की सेल कीं, जो 144% की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साल 2026 की शुरुआत KTM के लिए धमाकेदार रही है। जनवरी 2026 में कंपनी ने बिक्री के ऐसे आंकड़े दर्ज किए हैं, जिन्होंने पूरे टू-व्हीलर बाजार का ध्यान खींच लिया है। GST दरों में कटौती के बाद KTM की बाइक्स की मांग अचानक तेज हो गई है और यही वजह है कि कंपनी की कुल बिक्री में 144% की जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जनवरी 2026: बिक्री में 144% की छलांग

जनवरी 2026 में KTM इंडिया ने कुल 16,411 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल जनवरी 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 6,734 यूनिट था, यानी साल-दर-साल (YoY) करीब 143.70% की बढ़त हुई, जो किसी भी ब्रांड के लिए बड़ी उपलब्धि है।

GST 2.0 बना गेम चेंजर

सरकार द्वारा लागू किए गए GST 2.0 सुधारों के तहत 350cc से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स दर घटा दी गई है। KTM की भारत में ज्यादातर बाइक्स 125cc से 390cc के बीच आती हैं, जिनमें से 350cc से नीचे वाले मॉडल सबसे ज्यादा बिकते हैं। कम GST का सीधा फायदा ग्राहकों को मिला, कीमतें ज्यादा प्रतिस्पर्धी हुईं और परफॉर्मेंस बाइक्स पहले से ज्यादा सुलभ हो गईं।

घरेलू बाजार में 56% की मजबूत ग्रोथ

जनवरी 2026 में KTM ने भारत में 9,568 यूनिट्स बेचीं, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 6,128 यूनिट थी। सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में 200cc रेंज थी, जिसकी 4,251 यूनिट (+87% YoY) सेल हुईं। वहीं, 250cc रेंज में 4,163 यूनिट (+19% YoY) सेल हुईं। इसके अलावा 390cc रेंज में 1,154 यूनिट (+218% YoY) सेल हुईं। सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रोथ 390cc मॉडल्स में देखने को मिली, जो यह दिखाता है कि ग्राहक अब ज्यादा पावरफुल बाइक्स की तरफ झुक रहे हैं।

एक्सपोर्ट में 1000% से ज्यादा की उछाल

सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी KTM की मांग तेजी से बढ़ी है। जनवरी 2026 में कंपनी ने 6,843 यूनिट्स एक्सपोर्ट कीं, जबकि जनवरी 2025 में सिर्फ 606 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई थीं। यह लगभग 1,029% की सालाना बढ़त है।

एक्सपोर्ट में टॉप मॉडल

एक्सपोर्ट की बात करें तो 390cc रेंज का एक्सपोर्ट 2,997 यूनिट (+2,278% YoY) तक पहुंच गया। वहीं, 125cc रेंज की 2,062 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं और 200cc रेंज की 1,466 यूनिट (+560% YoY) एक्सपोर्ट की गईं। यह आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक बाजार में भी KTM की पकड़ मजबूत हो रही है।



कुल प्रदर्शन: हर सेगमेंट में दमदार वापसी

घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर KTM की कुल बिक्री जनवरी 2026 में 16,411 यूनिट रही। मॉडल-वाइज कुल बिक्री की बात करें तो 200cc रेंज की टोटल सेल 5,717 यूनिट रही। वहीं, 250cc रेंज की सेल 4,481 यूनिट रही। वहीं, 390cc रेंज की सेल 4,151 यूनिट और 125cc रेंज की सेल 2,062 यूनिट रही। खास बात यह है कि 390cc सेगमेंट ने कुल मिलाकर 750% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की।

आगे क्या?

KTM आने वाले महीनों में नई 350cc रेंज लॉन्च करने की तैयारी में है, जैसा कि हाल ही में ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) ने किया था। अगर GST का फायदा और मजबूत डिमांड का ट्रेंड जारी रहा, तो 2026 KTM इंडिया के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो सकता है।