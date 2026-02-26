Hindustan Hindi News
GST घटते ही इस कंपनी की बाइक पर टूटे लोग, बिक्री में अचानक आई 144% की उछाल; डिमांड में आई भारी उछाल

Feb 26, 2026 04:52 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जनवरी 2026 में KTM ने धमाकेदार आगाज किया है। केटीएम इंडिया ने पिछले महीने 9,568 यूनिट्स की सेल कीं, जो 144% की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साल 2026 की शुरुआत KTM के लिए धमाकेदार रही है। जनवरी 2026 में कंपनी ने बिक्री के ऐसे आंकड़े दर्ज किए हैं, जिन्होंने पूरे टू-व्हीलर बाजार का ध्यान खींच लिया है। GST दरों में कटौती के बाद KTM की बाइक्स की मांग अचानक तेज हो गई है और यही वजह है कि कंपनी की कुल बिक्री में 144% की जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

घरेलू बाजार में 56% की मजबूत ग्रोथ

जनवरी 2026 में KTM ने भारत में 9,568 यूनिट्स बेचीं, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 6,128 यूनिट थी। सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में 200cc रेंज थी, जिसकी 4,251 यूनिट (+87% YoY) सेल हुईं। वहीं, 250cc रेंज में 4,163 यूनिट (+19% YoY) सेल हुईं। इसके अलावा 390cc रेंज में 1,154 यूनिट (+218% YoY) सेल हुईं। सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रोथ 390cc मॉडल्स में देखने को मिली, जो यह दिखाता है कि ग्राहक अब ज्यादा पावरफुल बाइक्स की तरफ झुक रहे हैं।

एक्सपोर्ट में 1000% से ज्यादा की उछाल

सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी KTM की मांग तेजी से बढ़ी है। जनवरी 2026 में कंपनी ने 6,843 यूनिट्स एक्सपोर्ट कीं, जबकि जनवरी 2025 में सिर्फ 606 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई थीं। यह लगभग 1,029% की सालाना बढ़त है।

एक्सपोर्ट में टॉप मॉडल

एक्सपोर्ट की बात करें तो 390cc रेंज का एक्सपोर्ट 2,997 यूनिट (+2,278% YoY) तक पहुंच गया। वहीं, 125cc रेंज की 2,062 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं और 200cc रेंज की 1,466 यूनिट (+560% YoY) एक्सपोर्ट की गईं। यह आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक बाजार में भी KTM की पकड़ मजबूत हो रही है।


कुल प्रदर्शन: हर सेगमेंट में दमदार वापसी

घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर KTM की कुल बिक्री जनवरी 2026 में 16,411 यूनिट रही। मॉडल-वाइज कुल बिक्री की बात करें तो 200cc रेंज की टोटल सेल 5,717 यूनिट रही। वहीं, 250cc रेंज की सेल 4,481 यूनिट रही। वहीं, 390cc रेंज की सेल 4,151 यूनिट और 125cc रेंज की सेल 2,062 यूनिट रही। खास बात यह है कि 390cc सेगमेंट ने कुल मिलाकर 750% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की।

आगे क्या?

KTM आने वाले महीनों में नई 350cc रेंज लॉन्च करने की तैयारी में है, जैसा कि हाल ही में ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) ने किया था। अगर GST का फायदा और मजबूत डिमांड का ट्रेंड जारी रहा, तो 2026 KTM इंडिया के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो सकता है।

GST दरों में कटौती ने परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट में नई जान डाल दी है। कम कीमत, बेहतर एक्सपोर्ट और 200cc व 390cc मॉडल्स की जबरदस्त मांग ने KTM को साल 2026 की शानदार शुरुआत दी है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो KTM आने वाले महीनों में नए रिकॉर्ड बना सकती है और भारतीय बाइक प्रेमियों के लिए यह साल बेहद रोमांचक रहने वाला है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

