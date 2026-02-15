मेड-इन-इंडिया इंजन से KTM मचाएगी धमाका, कंपनी इस प्लान से बदल देगी पूरा गेम; जानिए कब लॉन्च होगी नई KTM ट्विन

Feb 15, 2026 09:10 pm IST

KTM बहुत जल्द भारत में बना नया ट्विन-सिलेंडर इंजन लॉन्च करने वाली है। इससे 390 प्लेटफॉर्म को रिप्लेसमेंट मिलेगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

परफॉर्मेंस बाइकिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। खबर है कि KTM अब एक बिल्कुल नया ट्विन-सिलेंडर (Parallel-Twin) इंजन भारत में ही डेवलप कर रही है। खास बात यह है कि इस इंजन को ऑस्ट्रिया नहीं, बल्कि बजाज ऑटो की पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पूरी तरह से इन-हाउस विकसित कर रही है। यह कदम KTM की ग्लोबल रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों है यह इतना बड़ा फैसला?

2013 में जब ड्यूक 390 लॉन्च हुई थी, तब उसने भारत में परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट की परिभाषा बदल दी थी। अब KTM उसी सेगमेंट में अगला बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत में 300cc से 500cc सेगमेंट की बाइकों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में 15% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ देखी गई। युवा प्रोफेशनल्स कम्यूटर बाइक से अपग्रेड कर रहे हैं।

390 प्लेटफॉर्म की जगह लेगा नया इंजन

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह नया ट्विन-सिलेंडर इंजन भविष्य में मौजूदा 390 प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर सकता है। अब तक Duke 390 और RC 390 सिंगल-सिलेंडर इंजन पर आधारित थीं, लेकिन सिंगल-सिलेंडर इंजन की कुछ सीमाएं होती हैं।

इसमें ज्यादा वाइब्रेशन और हाईवे पर रिफाइनमेंट की कमी थी। इसमें बिग बाइक जैसा स्मूद फील नहीं था। वहीं, नया ट्विन-सिलेंडर इंजन इन समस्याओं का समाधान देगा। इसमें ज्यादा स्मूद पावर डिलीवरी, कम वाइब्रेशन (बेहतर NVH) और प्रीमियम राइडिंग अनुभव मिलेगा। अनुमान है कि यह इंजन लगभग 47bhp पावर देगा, जिससे यह अप्रिलिया RS 457 और यामाहा R3 जैसी बाइकों को सीधी टक्कर देगा।

सिंगल-सिलेंडर का क्या होगा?

KTM पूरी तरह सिंगल-सिलेंडर को खत्म नहीं करेगी। मौजूदा 399cc इंजन को छोटा कर 350cc से कम किया जा सकता है, जो करीब 40bhp पावर देगा। इससे एंट्री-लेवल परफॉर्मेंस बाइक की कीमत ₹3 लाख से कम रखी जा सकती है, ताकि ज्यादा युवा ग्राहक जुड़ सकें।

मेड इन इंडिया का फायदा

नया ट्विन-सिलेंडर इंजन पूरी तरह भारत में बनेगा। पुणे के चाकन प्लांट में इसका निर्माण होगा, जहां से 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है।

लोकल मैन्युफैक्चरिंग के कारण

लोकल मैन्युफैक्चरिंग से लागत कम रहेगी और कीमत प्रतिस्पर्धी होगी। यामाहा (Yamaha) R3 जैसी CBU बाइकों से सस्ता विकल्प मिल सकता है।

कब होगी लॉन्च?

यह एक बिल्कुल नया इंजन प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसमें समय लगेगा। इसका संभावित ग्लोबल अनवील EICMA 2027 में हुआ था। इसके भारत लॉन्च की बात करें तो ये 2028 की शुरुआत या मिड तक हो सकता है। सबसे पहले नई ड्यूक मॉडल में यह इंजन आ सकता है, उसके बाद RC और एडवेंचर वैरिएंट में भी ये मिल सकता है।