इस कंपनी का बड़ा एलान, अपनी सभी मोटरसाइकिल पर वारंटी को दोगुना किया; अब 4 साल तक फायदा

देश के अंदर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में KTM ने अपनी अलग पहचान बना ली है। इस कंपनी के पास सस्ते मल्टीपल ऑप्शन के साथ कई दमदार इंजन वाले मॉडल भी है। यही वजह है कि इसने धीरे-धीरे खुद को पक्के तौर पर एक जाने-माने मैन्युफैक्चरर के तौर पर फिर से स्थापित कर लिया है। अब कंपनी ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नया वारंटी प्रोग्राम शुरू किया है, जो उसकी बिक्री में तगड़ा इजाफा भी कर सकता है। दरअसल, इस ऑस्ट्रियाई ब्रांड ने घोषणा की है कि उसकी सभी रोड-लीगल मशीनें, MY2025 के बाद से स्टैंडर्ड तौर पर 4 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध होंगी।

पहले कंपनी 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही थी

KTM के पास अपनी अलग-अलग मॉडल रेंज में 125cc से 1,350cc तक, सिंगल और ट्विन-सिलेंडर इंजन कॉन्फिगरेशन में बहुत सारे मॉडल हैं। अब, MY2025 के बाद से बनाए गए हर रोड-गोइंग मॉडल इस नए वारंटी कवरेज के लिए एलिजिबल होंगे। पहले, KTM की ज्यादातर रोड-गोइंग लाइन-अप स्टैंडर्ड तौर पर 2-साल के कवरेज के साथ आती थी और यह नया प्रोग्राम उस समय सीमा को दोगुना कर देता है। यह नया वारंटी प्रोग्राम बजाज द्वारा बनाई गई सब-400cc सिंगल-सिलेंडर मशीनों के साथ-साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों में बनाए गए बड़े, मल्टी-सिलेंडर मॉडल पर भी लागू होता है।

कंपनी ने बाइक में आ रही समस्या ठीक की

कुछ समय पहले, KTM की 790cc और 890cc ट्विन-सिलेंडर मशीनें इंजन की कुछ भरोसेमंद समस्याओं की वजह से चर्चा में थीं। खासकर कैमशाफ्ट से जुड़ी जो समय से पहले खराब हो जाते थे। लगता है कि इन समस्याओं को ठीक कर लिया गया है और इस नए वारंटी प्रोग्राम से सभी KTM मोटरसाइकिल खरीदने वालों का भरोसा और बढ़ेगा।

ओनर बदलने पर भी मिलेगा वारंटी का फायदा

दरअसल, यह 4-साल का कवरेज मोटरसाइकिल से जुड़ा है। मोटरसाइकिल के मालिक से इसका कोई लिंक नहीं है। थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब यह होना चाहिए कि अगर 4 साल के अंदर मोटरसाइकिल किसी और की भी हो जाती है, तो भी इसका वारंटी कवरेज तब तक बना रहना चाहिए। जब तक इसकी सर्विस किसी ऑथराइज्ड KTM डीलर से करवाई गई हो। ध्यान रखें कि यह वारंटी कवरेज सिर्फ विदेशी मार्केट के लिए है।