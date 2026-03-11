Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस कंपनी का बड़ा एलान, अपनी सभी मोटरसाइकिल पर वारंटी को दोगुना किया; अब 4 साल तक फायदा

Mar 11, 2026 04:26 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

देश के अंदर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में KTM ने अपनी अलग पहचान बना ली है। इस कंपनी के पास सस्ते मल्टीपल ऑप्शन के साथ कई दमदार इंजन वाले मॉडल भी है। यही वजह है कि इसने धीरे-धीरे खुद को पक्के तौर पर एक जाने-माने मैन्युफैक्चरर के तौर पर फिर से स्थापित कर लिया है।

इस कंपनी का बड़ा एलान, अपनी सभी मोटरसाइकिल पर वारंटी को दोगुना किया; अब 4 साल तक फायदा

देश के अंदर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में KTM ने अपनी अलग पहचान बना ली है। इस कंपनी के पास सस्ते मल्टीपल ऑप्शन के साथ कई दमदार इंजन वाले मॉडल भी है। यही वजह है कि इसने धीरे-धीरे खुद को पक्के तौर पर एक जाने-माने मैन्युफैक्चरर के तौर पर फिर से स्थापित कर लिया है। अब कंपनी ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नया वारंटी प्रोग्राम शुरू किया है, जो उसकी बिक्री में तगड़ा इजाफा भी कर सकता है। दरअसल, इस ऑस्ट्रियाई ब्रांड ने घोषणा की है कि उसकी सभी रोड-लीगल मशीनें, MY2025 के बाद से स्टैंडर्ड तौर पर 4 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध होंगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

पहले कंपनी 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही थी
KTM के पास अपनी अलग-अलग मॉडल रेंज में 125cc से 1,350cc तक, सिंगल और ट्विन-सिलेंडर इंजन कॉन्फिगरेशन में बहुत सारे मॉडल हैं। अब, MY2025 के बाद से बनाए गए हर रोड-गोइंग मॉडल इस नए वारंटी कवरेज के लिए एलिजिबल होंगे। पहले, KTM की ज्यादातर रोड-गोइंग लाइन-अप स्टैंडर्ड तौर पर 2-साल के कवरेज के साथ आती थी और यह नया प्रोग्राम उस समय सीमा को दोगुना कर देता है। यह नया वारंटी प्रोग्राम बजाज द्वारा बनाई गई सब-400cc सिंगल-सिलेंडर मशीनों के साथ-साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों में बनाए गए बड़े, मल्टी-सिलेंडर मॉडल पर भी लागू होता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
KTM RC 200

KTM RC 200

₹ 2.15 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 490

KTM RC 490

₹ 3.85 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 160

KTM RC 160

₹ 1.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390 [2026]

KTM RC 390 [2026]

₹ 3.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
KTM 250 Adventure

KTM 250 Adventure

₹ 2.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:₹1.20 करोड़ की कार को भारतीयों ने ऐसे खरीदा, मानो बहुत सस्ती मिल रही हो!

कंपनी ने बाइक में आ रही समस्या ठीक की
कुछ समय पहले, KTM की 790cc और 890cc ट्विन-सिलेंडर मशीनें इंजन की कुछ भरोसेमंद समस्याओं की वजह से चर्चा में थीं। खासकर कैमशाफ्ट से जुड़ी जो समय से पहले खराब हो जाते थे। लगता है कि इन समस्याओं को ठीक कर लिया गया है और इस नए वारंटी प्रोग्राम से सभी KTM मोटरसाइकिल खरीदने वालों का भरोसा और बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹4 लाख सस्ती हो गई ये 7-सीटर कार, कीमत घटकर बस इतने लाख रह गई

ओनर बदलने पर भी मिलेगा वारंटी का फायदा
दरअसल, यह 4-साल का कवरेज मोटरसाइकिल से जुड़ा है। मोटरसाइकिल के मालिक से इसका कोई लिंक नहीं है। थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब यह होना चाहिए कि अगर 4 साल के अंदर मोटरसाइकिल किसी और की भी हो जाती है, तो भी इसका वारंटी कवरेज तब तक बना रहना चाहिए। जब तक इसकी सर्विस किसी ऑथराइज्ड KTM डीलर से करवाई गई हो। ध्यान रखें कि यह वारंटी कवरेज सिर्फ विदेशी मार्केट के लिए है।

ये भी पढ़ें:अब LPG सप्लाई को लेकर आया ये नया संकट, सरकार से की कटौती ना करने की अपील

बजाज की KTM के लिए हाल ही में आई फाइनेंशियल दिक्कतों से बाहर निकलने में अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन यह ऑस्ट्रियन ब्रांड सही दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। उम्मीद है कि इस वारंटी प्रोग्राम से कंपनी के ग्राहकों में इजाफा हो सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।