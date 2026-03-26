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KTM ला रहा एक और शानदार एडवेंचर बाइक, मिलेगा 690 cc का पावरफुल इंजन

Mar 26, 2026 08:19 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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केटीएम अपनी नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक हार्डकोर एडवेंचर बाइक है। इसका नाम 690 Rally हो सकता है। इसमें केटीएम का पॉप्युलर 693 सीसी का LC 4 सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। 

KTM ला रहा एक और शानदार एडवेंचर बाइक, मिलेगा 690 cc का पावरफुल इंजन

केटीएम अपनी नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक हार्डकोर एडवेंचर बाइक है। इसका नाम 690 Rally हो सकता है। इस अपकमिंग मॉडल को ऑस्ट्रिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके टेस्ट म्यूल के नियर-प्रोडक्शन-रेडी अपियरेंस से अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 के खत्म होने से पहले इसका ग्लोबल लॉन्च हो सकता है। यह मोटरसाइकिल केटीएम के एडवेंचर पोर्टफोलियो की रेंज को और बड़ा करेगी। खास बात है कि यह बड़े एडीवी मॉडल्स के मुकाबले अधिक फोकस्ड और लाइटवेट ऑप्शन होगी।

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Dakar Rally से काफी इंस्पायर्ड है नई बाइक

बाइक के स्पाई शॉट्स को Motorrad Magazine ने शेयर किया है। केटीएम की इस नई बाइक के स्पाई शॉट्स से साफ पता चलता है कि 690 रैली, Dakar Rally से काफी इंस्पायर्ड है। इसमें रैली जैसी विंडस्क्रीन, पतले बॉडी पैनल और ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया दमदार लुक है। कंफर्ट को प्रायोरिटी देने वाली ट्रेडिशनल एडवेंचर टूरर के विपरीत यह मॉडल परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड राइडिंग की ऑफर करने वाला लग रहा है। नॉबी टायर्स और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन की मौजूदगी इसकी ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को और बेहतरी करते हैं, जिससे यह हाईवे पर आरामदायक सफर के मुकाबले ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ज्यादा फिट बैठती है।

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मिल सकता है 18 लीटर तक का फ्यूल टैंक

सस्पेंशन का काम पूरी तरह से एडजस्टेबल WP कंपोनेंट्स करते हैं। इसमें 48mm का फ्रंट फोर्क शामिल है, जबकि ब्रेकिंग दोनों एंड्स पर सिंगल डिस्क सेटअप से कंट्रोल होती है। इससे वेट को कंट्रोल में रखते हुए सही स्टॉपिंग पावर बनी रहती है। टेस्ट बाइक में स्टैंडर्ड 13-लीटर टैंक के मुकाबले अपग्रेडेड कैपेसिटी - 16 से 18 लीटर के बीच का दिखाई दे रहा है। इससे इसकी टूरिंग रेंज में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

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693 सीसी का LC 4 सिंगल-सिलेंडर इंजन

इसके अलावा बाइक में कंपनी टीएफटी डिस्प्ले, स्प्लिट फ्यूल फिलर सेटअप और पिलियन फुटरेस्ट के साथ टू-पीस सीट ऑफर करने वाली है। कंपनी की कोशिश है कि यह बाइक ग्राहक को रैली परफॉर्मेंस और डेली यूज के बीच एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस ऑफर करे। इसमें केटीएम का पॉप्युलर 693 सीसी का LC 4 सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है।

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यह वही इंजन है, जो Enduro R में लगभग 79 बीएचपी की ताकत और 73 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। 690 रैली काफी प्रॉमिसिंग बाइक लग रही है, लेकिन भारत में इसके लॉन्च के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल, भारत में KTM की स्ट्रैटिजी छोटे डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स और 390 एडवेंचर जैसे ट्विन-सिलेंडर मॉडल्स पर फोकस्ड है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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