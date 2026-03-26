KTM ला रहा एक और शानदार एडवेंचर बाइक, मिलेगा 690 cc का पावरफुल इंजन

Mar 26, 2026 08:19 pm IST

केटीएम अपनी नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक हार्डकोर एडवेंचर बाइक है। इसका नाम 690 Rally हो सकता है। इसमें केटीएम का पॉप्युलर 693 सीसी का LC 4 सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है।

केटीएम अपनी नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक हार्डकोर एडवेंचर बाइक है। इसका नाम 690 Rally हो सकता है। इस अपकमिंग मॉडल को ऑस्ट्रिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके टेस्ट म्यूल के नियर-प्रोडक्शन-रेडी अपियरेंस से अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 के खत्म होने से पहले इसका ग्लोबल लॉन्च हो सकता है। यह मोटरसाइकिल केटीएम के एडवेंचर पोर्टफोलियो की रेंज को और बड़ा करेगी। खास बात है कि यह बड़े एडीवी मॉडल्स के मुकाबले अधिक फोकस्ड और लाइटवेट ऑप्शन होगी।

Dakar Rally से काफी इंस्पायर्ड है नई बाइक बाइक के स्पाई शॉट्स को Motorrad Magazine ने शेयर किया है। केटीएम की इस नई बाइक के स्पाई शॉट्स से साफ पता चलता है कि 690 रैली, Dakar Rally से काफी इंस्पायर्ड है। इसमें रैली जैसी विंडस्क्रीन, पतले बॉडी पैनल और ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया दमदार लुक है। कंफर्ट को प्रायोरिटी देने वाली ट्रेडिशनल एडवेंचर टूरर के विपरीत यह मॉडल परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड राइडिंग की ऑफर करने वाला लग रहा है। नॉबी टायर्स और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन की मौजूदगी इसकी ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को और बेहतरी करते हैं, जिससे यह हाईवे पर आरामदायक सफर के मुकाबले ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ज्यादा फिट बैठती है।

मिल सकता है 18 लीटर तक का फ्यूल टैंक सस्पेंशन का काम पूरी तरह से एडजस्टेबल WP कंपोनेंट्स करते हैं। इसमें 48mm का फ्रंट फोर्क शामिल है, जबकि ब्रेकिंग दोनों एंड्स पर सिंगल डिस्क सेटअप से कंट्रोल होती है। इससे वेट को कंट्रोल में रखते हुए सही स्टॉपिंग पावर बनी रहती है। टेस्ट बाइक में स्टैंडर्ड 13-लीटर टैंक के मुकाबले अपग्रेडेड कैपेसिटी - 16 से 18 लीटर के बीच का दिखाई दे रहा है। इससे इसकी टूरिंग रेंज में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

693 सीसी का LC 4 सिंगल-सिलेंडर इंजन इसके अलावा बाइक में कंपनी टीएफटी डिस्प्ले, स्प्लिट फ्यूल फिलर सेटअप और पिलियन फुटरेस्ट के साथ टू-पीस सीट ऑफर करने वाली है। कंपनी की कोशिश है कि यह बाइक ग्राहक को रैली परफॉर्मेंस और डेली यूज के बीच एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस ऑफर करे। इसमें केटीएम का पॉप्युलर 693 सीसी का LC 4 सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है।