खत्म हुआ इंतजार! पेश हुई नई KTM 690 Enduro R, जानिए कितनी बदल गई बाइक
ऑस्ट्रियन कंपनी KTM ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपनी एडवेंचर बाइक 2026 KTM 690 Enduro R पेश कर दी है। इस बार कंपनी ने इसमें डिजाइन और हार्डवेयर से जुड़े कई अपडेट किए हैं।
ऑस्ट्रियन कंपनी KTM ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपनी एडवेंचर बाइक 2026 KTM 690 Enduro R पेश कर दी है। इस बार कंपनी ने इसमें डिजाइन और हार्डवेयर से जुड़े कई अपडेट किए हैं। बता दें कि बाइक के क्रैंककेस, क्लच कवर और ऑयल सर्किट को दोबारा डिजाइन किया गया है ताकि परफॉर्मेंस बेहतर मिले। हालांकि, बाइक के पावरट्रेन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि यह इंजन लेटेस्ट उत्सर्जन नियमों को पूरा करता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं बाइक के फीचर्स
फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें अब 4.2 इंच का रंगीन TFT डिस्प्ले, नया स्विचगियर, USB-C चार्जिंग पोर्ट और फुल एलईडी हेडलाइट जैसे मॉडर्न अपडेट दिए गए हैं। राइडर की सेफ्टी और कंट्रोल के लिए इसमें कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और अलग-अलग राइड मोड्स मिलते हैं। साथ ही इसमें नया Dynamic Slip Adjust फीचर जोड़ा गया है, जिसकी मदद से राइडर रैली मोड में रियर व्हील स्लिप को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
डिजाइन में भी हुआ है अपडेट
डिजाइन और हैंडलिंग के मामले में भी सुधार किए गए हैं। नया बॉडीवर्क और ज्यादा मजबूत चेसिस बाइक को बेहतर राइडिंग फील देता है। वहीं, सस्पेंशन को इस तरह ट्यून किया गया है कि बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और आराम दोनों मिल सकें। कंपनी का कहना है कि 2026 KTM 690 Enduro R इस साल के अंत तक ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध होगी। हालांकि, भारतीय मार्केट में इसकी एंट्री को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो बाइक अब भी 693cc LC4 सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है। बाइक का इंजन 78bhp बीएचपी की अधिकतम पावर और 73Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।
