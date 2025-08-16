ktm 690 enduro r 2026 introduced for the international market खत्म हुआ इंतजार! पेश हुई नई KTM 690 Enduro R, जानिए कितनी बदल गई बाइक, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़ktm 690 enduro r 2026 introduced for the international market

खत्म हुआ इंतजार! पेश हुई नई KTM 690 Enduro R, जानिए कितनी बदल गई बाइक

ऑस्ट्रियन कंपनी KTM ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपनी एडवेंचर बाइक 2026 KTM 690 Enduro R पेश कर दी है। इस बार कंपनी ने इसमें डिजाइन और हार्डवेयर से जुड़े कई अपडेट किए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 12:18 PM
share Share
Follow Us on
खत्म हुआ इंतजार! पेश हुई नई KTM 690 Enduro R, जानिए कितनी बदल गई बाइक

ऑस्ट्रियन कंपनी KTM ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपनी एडवेंचर बाइक 2026 KTM 690 Enduro R पेश कर दी है। इस बार कंपनी ने इसमें डिजाइन और हार्डवेयर से जुड़े कई अपडेट किए हैं। बता दें कि बाइक के क्रैंककेस, क्लच कवर और ऑयल सर्किट को दोबारा डिजाइन किया गया है ताकि परफॉर्मेंस बेहतर मिले। हालांकि, बाइक के पावरट्रेन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि यह इंजन लेटेस्ट उत्सर्जन नियमों को पूरा करता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें अब 4.2 इंच का रंगीन TFT डिस्प्ले, नया स्विचगियर, USB-C चार्जिंग पोर्ट और फुल एलईडी हेडलाइट जैसे मॉडर्न अपडेट दिए गए हैं। राइडर की सेफ्टी और कंट्रोल के लिए इसमें कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और अलग-अलग राइड मोड्स मिलते हैं। साथ ही इसमें नया Dynamic Slip Adjust फीचर जोड़ा गया है, जिसकी मदद से राइडर रैली मोड में रियर व्हील स्लिप को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW R 18 Transcontinental

BMW R 18 Transcontinental

₹ 32.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Indian 2025 Challenger

Indian 2025 Challenger

₹ 36.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Indian Challenger

Indian Challenger

₹ 36.97 - 39.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati XDiavel V4

Ducati XDiavel V4

₹ 28 - 29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Indian Springfield

Indian Springfield

₹ 32.73 - 33.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Harley-Davidson Breakout

Harley-Davidson Breakout

₹ 31.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

डिजाइन में भी हुआ है अपडेट

डिजाइन और हैंडलिंग के मामले में भी सुधार किए गए हैं। नया बॉडीवर्क और ज्यादा मजबूत चेसिस बाइक को बेहतर राइडिंग फील देता है। वहीं, सस्पेंशन को इस तरह ट्यून किया गया है कि बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और आराम दोनों मिल सकें। कंपनी का कहना है कि 2026 KTM 690 Enduro R इस साल के अंत तक ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध होगी। हालांकि, भारतीय मार्केट में इसकी एंट्री को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो बाइक अब भी 693cc LC4 सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है। बाइक का इंजन 78bhp बीएचपी की अधिकतम पावर और 73Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।