Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़KTM 390 SMC R India Launch Plan Dropped
KTM की इस मोटरसाइकिल का इंतजार करने वालों की लिए आई बड़ी खबर, इस वजह से चेंज हो रहा प्लान

KTM की इस मोटरसाइकिल का इंतजार करने वालों की लिए आई बड़ी खबर, इस वजह से चेंज हो रहा प्लान

संक्षेप:

भारतीय बाजार के स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली KTM मोटरसाइकिल का कहना कि KTM 390 SMC R भारत में बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली मोटरसाइकिल है। एक फॉर्मेट के तौर पर, सुपरमोटो को यहां अभी भी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं।

Dec 18, 2025 03:37 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय बाजार के स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली KTM मोटरसाइकिल का कहना कि KTM 390 SMC R भारत में बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली मोटरसाइकिल है। एक फॉर्मेट के तौर पर, सुपरमोटो को यहां अभी भी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। हालांकि, 390 SMC R के भारत में आने के बारे में सवाल हमारे सोशल मीडिया पोस्ट पर आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ शौकीन लोग इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं

KTM को कई मौकों पर इस मोटरसाइकिल के साड़ी गार्ड वाली यूनिट्स की टेस्टिंग करते हुए देखा गया था, यह एक साफ इशारा था कि भारत में लॉन्च हो सकता है। 390 Enduro R के आने से इस बात पर और यकीन हो गया कि इसका 17-इंच व्हील वाला भाई बस आने ही वाला है। हालांकि, आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा मानना ​​है कि 390 SMC R भारत के लिए अब लिस्ट से बाहर है। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लगता है कि 390 SMC R भारत में लॉन्च नहीं होगी, वो ये है कि 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर GST में हालिया बदलाव है। इन पर अब 28% के बजाय 40% टैक्स लगता है।

ये भी पढ़ें:1 जनवरी के साथ शुरू हो जाएगा इन 8 SUVs का काउंटडाउन, 3 महीने में सभी आ जाएंगी

इससे KTM के लिए 390 SMC R की कीमत आकर्षक रखना बहुत मुश्किल हो गया है। जब कोई मोटरसाइकिल रोड प्रेजेंस और अपनी कैटेगरी की पहचान के मामले में संघर्ष करती है, तो उसकी कीमत ज्यादा रखना जोखिम भरा होता है। पहले ही देखा है कि नई GST स्लैब लागू होने के बाद लगभग पूरी 390cc लाइन-अप काफी महंगी हो गई है। अगर SMC R अभी लॉन्च होती, तो यह शायद पहले दिन से ही महंगी लगती है, जो कि मोमेंटम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही कीमत तय करने में ऊपर बताई गई रुकावट भारत में सुपरमोटो को जिन दूसरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें और ज्यादा साफ कर देती है।

ये भी पढ़ें:आखिर कितनी है सिएरा की सभी वैरिएंट वाइज ऑनरोड कीमतें? लेने से पहले देख लो लिस्ट

भारत जैसे देश में कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिलों के मुकाबले बड़ी दिखने वाली मोटरसाइकिलों को ज्यादा पसंद किया जाता है, भले ही बाद वाली राइडिंग अनुभव के मामले में कितने भी फायदे क्यों न दें। उदाहरण के लिए, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को ही लें। यह 350cc की मोटरसाइकिल के हिसाब से काफी बड़ी दिखती है। यह प्रभावशाली रोड प्रेजेंस ही इसकी बिक्री की सफलता के मुख्य कारणों में से एक है। दूसरी तरफ, SMC R की बॉडीवर्क मिनिमलिस्टिक और 390 Duke से भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। हालांकि इसके पैनल्स 390 एंड्यूरो R जैसे ही हैं, लेकिन एंड्यूरो अपने बड़े 21-18-इंच के पहियों की वजह से काफी लंबी दिखती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।