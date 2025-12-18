KTM की इस मोटरसाइकिल का इंतजार करने वालों की लिए आई बड़ी खबर, इस वजह से चेंज हो रहा प्लान
भारतीय बाजार के स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली KTM मोटरसाइकिल का कहना कि KTM 390 SMC R भारत में बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली मोटरसाइकिल है। एक फॉर्मेट के तौर पर, सुपरमोटो को यहां अभी भी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं।
भारतीय बाजार के स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली KTM मोटरसाइकिल का कहना कि KTM 390 SMC R भारत में बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली मोटरसाइकिल है। एक फॉर्मेट के तौर पर, सुपरमोटो को यहां अभी भी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। हालांकि, 390 SMC R के भारत में आने के बारे में सवाल हमारे सोशल मीडिया पोस्ट पर आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ शौकीन लोग इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
KTM को कई मौकों पर इस मोटरसाइकिल के साड़ी गार्ड वाली यूनिट्स की टेस्टिंग करते हुए देखा गया था, यह एक साफ इशारा था कि भारत में लॉन्च हो सकता है। 390 Enduro R के आने से इस बात पर और यकीन हो गया कि इसका 17-इंच व्हील वाला भाई बस आने ही वाला है। हालांकि, आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा मानना है कि 390 SMC R भारत के लिए अब लिस्ट से बाहर है। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लगता है कि 390 SMC R भारत में लॉन्च नहीं होगी, वो ये है कि 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर GST में हालिया बदलाव है। इन पर अब 28% के बजाय 40% टैक्स लगता है।
इससे KTM के लिए 390 SMC R की कीमत आकर्षक रखना बहुत मुश्किल हो गया है। जब कोई मोटरसाइकिल रोड प्रेजेंस और अपनी कैटेगरी की पहचान के मामले में संघर्ष करती है, तो उसकी कीमत ज्यादा रखना जोखिम भरा होता है। पहले ही देखा है कि नई GST स्लैब लागू होने के बाद लगभग पूरी 390cc लाइन-अप काफी महंगी हो गई है। अगर SMC R अभी लॉन्च होती, तो यह शायद पहले दिन से ही महंगी लगती है, जो कि मोमेंटम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही कीमत तय करने में ऊपर बताई गई रुकावट भारत में सुपरमोटो को जिन दूसरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें और ज्यादा साफ कर देती है।
भारत जैसे देश में कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिलों के मुकाबले बड़ी दिखने वाली मोटरसाइकिलों को ज्यादा पसंद किया जाता है, भले ही बाद वाली राइडिंग अनुभव के मामले में कितने भी फायदे क्यों न दें। उदाहरण के लिए, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को ही लें। यह 350cc की मोटरसाइकिल के हिसाब से काफी बड़ी दिखती है। यह प्रभावशाली रोड प्रेजेंस ही इसकी बिक्री की सफलता के मुख्य कारणों में से एक है। दूसरी तरफ, SMC R की बॉडीवर्क मिनिमलिस्टिक और 390 Duke से भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। हालांकि इसके पैनल्स 390 एंड्यूरो R जैसे ही हैं, लेकिन एंड्यूरो अपने बड़े 21-18-इंच के पहियों की वजह से काफी लंबी दिखती है।
