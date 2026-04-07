बाइक लवर्स को लगा तगड़ा झटका, 40 हजार रुपये महंगी हुई यह पॉप्युलर बाइक

Apr 07, 2026 06:20 pm IST

KTM ने बाइक लवर्स को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी पॉप्युलर बाइक- 390 Duke को महंगा कर दिया है। यह बाइक 40 हजार रुपये महंगी हो गई है। एक्स-शोरूम कीमत बढ़ने से बाइक की ऑन-रोड प्राइस 4 लाख रुपये के पार हो गई है।

KTM ने बाइक लवर्स को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी पॉप्युलर बाइक- 390 Duke को महंगा कर दिया है। बाइकवाले की रिपोर्ट के अनुसार यह बाइक 40 हजार रुपये महंगी हो गई है। प्राइस हाइक के बाद इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 3.39 लाख रुपये हो गई है। बाइक की कीमत बढ़ने की वजह इस पर लगने वाले 40 प्रतिशत टैक्स है। सरकार ने कुछ महीने पहले ही टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी, लेकिन कंपनी अब तक इस अडिशनल कॉस्ट का बोझ खुद उठा रही थी और ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। हालांकि, अब एक्स-शोरूम कीमत बढ़ने से बाइक की ऑन-रोड प्राइस 4 लाख रुपये के पार हो गई है। अब ग्रापकों को इसके लिए 4.07 लाख रुपये देने होंगे।

जिन लोगों ने KTM 390 Duke बुक की है, उन्हें डिलीवरी के समय बाइक की मौजूदा कीमत चुकानी होगी, जो काफी महंगी साबित होगी। माना जा रहा है कि KTM ने ऐसा 390 Duke और आने वाली 350cc KTM Duke के बीच जरूरी फर्क बनाने के लिए किया है। 350cc Duke पर 18 प्रतिशत का काफी कम टैक्स लगेगा, जिससे KTM बाइक की कीमत को कॉम्पेटिटिव रख सकेगी।

लॉन्च हुई KTM RC 450 कंपनी ने चीन में अपनी नई बाइक- RC 450 को लॉन्च किया है। इस बाइक में 499 cc का पैरेलल ट्विन इंजन लगा है। यह 56hp की पावर और 39 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक का लिक्विड-कूल्ड मोटर स्लिप-असिस्ट क्लच और 6-स्पीज गियरबॉक्स के साथ आता है। RC 450 KTM की जबर्दस्त स्पोर्टी स्टाइलिंग के साथ आती है, जो KTM 990RC R से इंस्पायर्ड है। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और LED DRLs इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। इसका सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म और कम्पोजिट सबफ्रेम इसे और प्रीमियम बनाते हैं।

168 किलोग्राम वजन वाली RC 450, CFMoto 450SR S से 3 किलोग्राम हल्की है। इसके साइकिल पार्ट्स भी हाई क्वॉलिटी के हैं। इसमें आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल WP Apex USD फोर्क्स और पीछे की तरफ रिबाउंड और प्रीलोड एडजस्टेबल WP Apex मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है।