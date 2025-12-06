KTM के 4 मॉडल के लिए आया रिकॉल, यू-टर्न लेने पर बाइक पलटने का खतरा; जानिए इन सभी के नाम
KTM मोटरसाइकिल ने एक साथ अपनी कई मॉडल के लिए रिकॉल जारी किया है। दरअसल, कंपनी ने इंजन स्टॉलिंग की संभावित समस्या के कारण 390 रेंज के कई मॉडल्स के लिए ग्लोबल रिकॉल जारी किया है। इस
KTM मोटरसाइकिल ने एक साथ अपनी कई मॉडल के लिए रिकॉल जारी किया है। दरअसल, कंपनी ने इंजन स्टॉलिंग की संभावित समस्या के कारण 390 रेंज के कई मॉडल्स के लिए ग्लोबल रिकॉल जारी किया है। इस रिकॉल में 2024–2026 KTM 390 Duke'>KTM 390 Duke और 2025–2026 KTM 390 Enduro R, 390 SMC R, 390 Adventure R और 390 Adventure X'>390 Adventure X शामिल हैं। हालांकि, यह रिकॉल से भारतीय ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ये भारत में बिकने वाली बाइक्स पर लागू नहीं है।
कंपनी के अनुसार, इस समस्या के कारण इंजन खास कम-RPM कंडीशन में या स्पीड कम करते समय स्टॉल हो सकता है, जिससे शहर में राइडिंग या टेक्निकल ऑफ-रोड सिचुएशन में सेफ्टी रिस्क हो सकता है। अचानक स्टॉलिंग के कारण यू-टर्न लेते समय बाइक पलट भी सकती है।
कंपनी ने इंटरनल टेस्टिंग के दौरान इस समस्या की पहचान की और साफ किया है कि इसे ठीक करने के लिए मोटरसाइकिल के इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा और किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स को बदलने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑथराइज्ड KTM सर्विस सेंटर पर फ्री में दिया जाएगा।
जिन मोटरसाइकिलों पर असर पड़ा है, उनके मालिकों से कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी। KTM ने राइडर्स को एलिजिबिलिटी कन्फर्म करने और जल्द से जल्द अपडेट शेड्यूल करने के लिए पास के डीलरशिप पर जाने की सलाह दी है। ब्रांड यह भी बताता है कि बदले हुए ECU मैप से लो-एंड रिस्पॉन्स और ओवरऑल इंजन स्मूदनेस में सुधार होने की उम्मीद है।
