KTM ने दिया ग्राहकों को झटका, इन दो 390cc बाइक को किया ₹40000 तक महंगा; जल्द 350cc मॉडल आएगा

KTM मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कुछ मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी है। कंपनी 390 लाइनअप मॉडल को महंगा कर रही है। खास बात ये है कि कंपनी ऐसे मौके पर इजाफा कर रही है जब वो 350cc वर्जन लाने की प्लानिंग कर चुकी है।

KTM मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कुछ मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी है। कंपनी 390 लाइनअप मॉडल को महंगा कर रही है। खास बात ये है कि कंपनी ऐसे मौके पर इजाफा कर रही है जब वो 350cc वर्जन लाने की प्लानिंग कर चुकी है। अब 390 Duke की कीमत 40,000 रुपए बढ़ गई है, जबकि 390 एडवेंचर X को खरीदना 17,000 रुपए महंगा हो गया है। उम्मीद है कि KTM की दूसरी 390cc बाइक्स की कीमतें भी जल्द ही बढ़ जाएंगी। कीमत में इजाफे की वजह प्रोडक्शन की लागत का बढ़ना और GST का बोझ ग्राहकों के साथ बांटना माना जा रहा है।

390 एडवेंचर के मुकाबले, 390 एडवेंचर X को एक ज्यादा आसानी से मिलने वाली सड़क पर चलने के लिए ज्यादा बेहतर मशीन के तौर पर पेश किया गया है। यह बाइक उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें ADV स्टाइलिंग पसंद है, लेकिन जिन्हें जरूरी नहीं कि ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी की जरूरत हो। 390 एडवेंचर X की कीमत पहले 3.26 लाख रुपए थी। 17,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3.43 लाख रुपए हो गई है।

नई GST व्यवस्था के मुताबिक, 350cc से ज्यादा की बाइक्स पर 40% की ज्यादा दर से टैक्स लगता है। अब तक, KTM नई GST दरों की बढ़ी हुई लागत खुद उठा रही थी। अब 350cc वर्जन के आने की उम्मीद के साथ, कंपनी अब बिक्री पर किसी बड़े असर की चिंता किए बिना बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों के साथ बांट सकती है। कम बजट वाले ग्राहकों के पास 350cc वर्जन चुनने का विकल्प होगा, जिसका मतलब है कि कुल बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

ट्रायम्फ ने भी अपनी 350cc रेंज लॉन्च की है और 18% की कम GST दर को खास तौर पर हाइलाइट किया जा रहा है। हालांकि, ट्रायम्फ और KTM की स्ट्रैटजी में थोड़ा सा अंतर है। जहां ट्रायम्फ ने अपनी 400cc बाइक्स को पूरी तरह से नए 350cc इंजन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं उम्मीद है कि KTM 350cc और 400cc, दोनों वर्जन देना जारी रखेगी। हाल ही में हुई कीमतों में बढ़ोतरी से दोनों लाइनअप के बीच एक साफ अंतर बना रहेगा।

भविष्य में KTM की 390cc बाइक्स में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जब वे 450cc पैरेलल-ट्विन सेटअप पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसकी शुरुआत RC 390 से होगी और बाद में इसे दूसरी 390cc KTM बाइक्स में भी लाया जाएगा। KTM चीन में पहले ही RC 450 लॉन्च कर चुकी है, जहां इस बाइक को CFMoto के साथ मिलकर बनाया जाता है। दूसरे बाजारों के लिए, KTM एक बिल्कुल नया 450cc ट्विन-सिलेंडर इंजन प्लेटफॉर्म बना रही है।

KTM 390 एडवेंचर X का परफॉर्मेंस और फीचर्स KTM 390 एडवेंचर X में 399cc LC4c सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। यह 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है, और इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। इस इंजन को स्मूद एक्सीलरेशन और बेहतर लो-एंड टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है। इस बाइक में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं, जिन पर 100/90 (आगे) और 130/80 (पीछे) साइज के टायर चढ़े हैं।