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KTM ने दिया ग्राहकों को झटका, इन दो 390cc बाइक को किया ₹40000 तक महंगा; जल्द 350cc मॉडल आएगा

Apr 08, 2026 09:01 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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KTM मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कुछ मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी है। कंपनी 390 लाइनअप मॉडल को महंगा कर रही है। खास बात ये है कि कंपनी ऐसे मौके पर इजाफा कर रही है जब वो 350cc वर्जन लाने की प्लानिंग कर चुकी है।

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KTM मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कुछ मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी है। कंपनी 390 लाइनअप मॉडल को महंगा कर रही है। खास बात ये है कि कंपनी ऐसे मौके पर इजाफा कर रही है जब वो 350cc वर्जन लाने की प्लानिंग कर चुकी है। अब 390 Duke की कीमत 40,000 रुपए बढ़ गई है, जबकि 390 एडवेंचर X को खरीदना 17,000 रुपए महंगा हो गया है। उम्मीद है कि KTM की दूसरी 390cc बाइक्स की कीमतें भी जल्द ही बढ़ जाएंगी। कीमत में इजाफे की वजह प्रोडक्शन की लागत का बढ़ना और GST का बोझ ग्राहकों के साथ बांटना माना जा रहा है।

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390 एडवेंचर के मुकाबले, 390 एडवेंचर X को एक ज्यादा आसानी से मिलने वाली सड़क पर चलने के लिए ज्यादा बेहतर मशीन के तौर पर पेश किया गया है। यह बाइक उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें ADV स्टाइलिंग पसंद है, लेकिन जिन्हें जरूरी नहीं कि ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी की जरूरत हो। 390 एडवेंचर X की कीमत पहले 3.26 लाख रुपए थी। 17,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3.43 लाख रुपए हो गई है।

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नई GST व्यवस्था के मुताबिक, 350cc से ज्यादा की बाइक्स पर 40% की ज्यादा दर से टैक्स लगता है। अब तक, KTM नई GST दरों की बढ़ी हुई लागत खुद उठा रही थी। अब 350cc वर्जन के आने की उम्मीद के साथ, कंपनी अब बिक्री पर किसी बड़े असर की चिंता किए बिना बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों के साथ बांट सकती है। कम बजट वाले ग्राहकों के पास 350cc वर्जन चुनने का विकल्प होगा, जिसका मतलब है कि कुल बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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ट्रायम्फ ने भी अपनी 350cc रेंज लॉन्च की है और 18% की कम GST दर को खास तौर पर हाइलाइट किया जा रहा है। हालांकि, ट्रायम्फ और KTM की स्ट्रैटजी में थोड़ा सा अंतर है। जहां ट्रायम्फ ने अपनी 400cc बाइक्स को पूरी तरह से नए 350cc इंजन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं उम्मीद है कि KTM 350cc और 400cc, दोनों वर्जन देना जारी रखेगी। हाल ही में हुई कीमतों में बढ़ोतरी से दोनों लाइनअप के बीच एक साफ अंतर बना रहेगा।

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भविष्य में KTM की 390cc बाइक्स में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जब वे 450cc पैरेलल-ट्विन सेटअप पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसकी शुरुआत RC 390 से होगी और बाद में इसे दूसरी 390cc KTM बाइक्स में भी लाया जाएगा। KTM चीन में पहले ही RC 450 लॉन्च कर चुकी है, जहां इस बाइक को CFMoto के साथ मिलकर बनाया जाता है। दूसरे बाजारों के लिए, KTM एक बिल्कुल नया 450cc ट्विन-सिलेंडर इंजन प्लेटफॉर्म बना रही है।

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KTM 390 एडवेंचर X का परफॉर्मेंस और फीचर्स

KTM 390 एडवेंचर X में 399cc LC4c सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। यह 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है, और इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। इस इंजन को स्मूद एक्सीलरेशन और बेहतर लो-एंड टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है। इस बाइक में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं, जिन पर 100/90 (आगे) और 130/80 (पीछे) साइज के टायर चढ़े हैं।

ब्रेकिंग सेटअप के लिए फ्रंट में 320 mm और बैक में 240 mm के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इस बाइक में स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे WP APEX 43mm USD फोर्क्स और WP APEX Emulsion रियर शॉक एब्ज़ॉर्बर के साथ जोड़ा गया है। आगे और पीछे क्रमशः 200 mm और 205 mm का ट्रैवल मिलता है। इसके दूसरे खास फीचर्स में क्विकसिफ्टर्स प्लस, ऑफ-रोड ABS और राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और 5-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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