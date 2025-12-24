Hindustan Hindi News
KTM के चार मॉडल के लिए जारी किया रिकॉल, साइड स्टैंड में खराबी का खतरा; राइडर को भी अलर्ट किया

Dec 24, 2025 08:58 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी KTM ने अपने कई सारे मॉडल के लिए रिकॉल जारी किया है। दरअसल, कंपनी ने मोटरसाइकिल के साइड स्टैंड असेंबली में संभावित समस्या के कारण अपनी 390 रेंज के कुछ मॉडलों के लिए ग्लोबल सेफ्टी रिकॉल का एलान किया है। यह रिकॉल मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाने वाली KTM 390 Adventure X, 390 Adventure R, 390 Enduro R और 390 SMC R मोटरसाइकिलों पर लागू होता है, जिनमें फोर्ज्ड साइड स्टैंड लगा होता है।

कंपनी के मुताबिक, खास राइडिंग कंडीशन में इंजन वाइब्रेशन से साइड-स्टैंड स्प्रिंग खराब हो सकती है, जिससे स्टैंड अनजाने में हिल सकता है और मोटरसाइकिल के चलने में दिक्कत आ सकती है। KTM ने कहा है कि प्रभावित मोटरसाइकिलों के ओनर्स से सीधे संपर्क किया जाएगा और उन्हें ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाने के लिए कहा जाएगा। यहां इस समस्या को फ्री में ठीक किया जाएगा। इस ठीक करने के काम में साइड-स्टैंड स्प्रिंग को बदलना और आगे किसी भी तरह की दिक्कत को रोकने के लिए एक अतिरिक्त रबर कम्पोनेंट लगाना शामिल है।

इर रिकॉल से जुड़े कुछ मामलों में लगातार सही काम करने के लिए साइड-स्टैंड सेंसर के लिए एक रिवाइज्ड रिटेनिंग प्लेट भी लगाई जाएगी। अस्थायी सावधानी के तौर पर कंपनी ने राइडर्स को सलाह दी है कि जब तक मोटरसाइकिल की जांच नहीं हो जाती, तब तक राइडिंग से पहले साइड स्टैंड को सुरक्षित कर लें। हालांकि, भारतीय ग्राहक इर रिकॉल का हिस्सा नहीं है। इंडिया-स्पेसिफिक 390 मॉडल में एक अलग, फैब्रिकेटेड साइड स्टैंड डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पहले ही अपडेट कर दिया गया था। इससे विदेशों में इस्तेमाल होने वाली फोर्ज्ड यूनिट्स में देखी गई समस्या का खतरा खत्म हो गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
