KTM के चार मॉडल के लिए जारी किया रिकॉल, साइड स्टैंड में खराबी का खतरा; राइडर को भी अलर्ट किया
स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी KTM ने अपने कई सारे मॉडल के लिए रिकॉल जारी किया है। दरअसल, कंपनी ने मोटरसाइकिल के साइड स्टैंड असेंबली में संभावित समस्या के कारण अपनी 390 रेंज के कुछ मॉडलों के लिए ग्लोबल सेफ्टी रिकॉल का एलान किया है।
स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी KTM ने अपने कई सारे मॉडल के लिए रिकॉल जारी किया है। दरअसल, कंपनी ने मोटरसाइकिल के साइड स्टैंड असेंबली में संभावित समस्या के कारण अपनी 390 रेंज के कुछ मॉडलों के लिए ग्लोबल सेफ्टी रिकॉल का एलान किया है। यह रिकॉल मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाने वाली KTM 390 Adventure X, 390 Adventure R, 390 Enduro R और 390 SMC R मोटरसाइकिलों पर लागू होता है, जिनमें फोर्ज्ड साइड स्टैंड लगा होता है।
कंपनी के मुताबिक, खास राइडिंग कंडीशन में इंजन वाइब्रेशन से साइड-स्टैंड स्प्रिंग खराब हो सकती है, जिससे स्टैंड अनजाने में हिल सकता है और मोटरसाइकिल के चलने में दिक्कत आ सकती है। KTM ने कहा है कि प्रभावित मोटरसाइकिलों के ओनर्स से सीधे संपर्क किया जाएगा और उन्हें ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाने के लिए कहा जाएगा। यहां इस समस्या को फ्री में ठीक किया जाएगा। इस ठीक करने के काम में साइड-स्टैंड स्प्रिंग को बदलना और आगे किसी भी तरह की दिक्कत को रोकने के लिए एक अतिरिक्त रबर कम्पोनेंट लगाना शामिल है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Triumph Scrambler 400 XC
₹ 2.94 लाख
Zontes 350T
₹ 2.99 लाख से शुरू
Royal Enfield Himalayan 450
₹ 3.06 - 3.37 लाख
Zontes 350X
₹ 2.99 लाख से शुरू
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.81 - 2.16 लाख
इर रिकॉल से जुड़े कुछ मामलों में लगातार सही काम करने के लिए साइड-स्टैंड सेंसर के लिए एक रिवाइज्ड रिटेनिंग प्लेट भी लगाई जाएगी। अस्थायी सावधानी के तौर पर कंपनी ने राइडर्स को सलाह दी है कि जब तक मोटरसाइकिल की जांच नहीं हो जाती, तब तक राइडिंग से पहले साइड स्टैंड को सुरक्षित कर लें। हालांकि, भारतीय ग्राहक इर रिकॉल का हिस्सा नहीं है। इंडिया-स्पेसिफिक 390 मॉडल में एक अलग, फैब्रिकेटेड साइड स्टैंड डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पहले ही अपडेट कर दिया गया था। इससे विदेशों में इस्तेमाल होने वाली फोर्ज्ड यूनिट्स में देखी गई समस्या का खतरा खत्म हो गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।