KTM का ग्राहकों को तोहफा, मोटरसाइकिल पर दे रही 10 साल की वारंटी, लेकिन नहीं ले रही एक भी रुपया

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:07 AM
केटीएम इंडिया (KTM India) अपने भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार वारंटी ऑफर लेकर आई है। दरअसल, कंपनी अपने 390 रेंज के ग्राहकों को 10 साल की फ्री वारंटी देने का फैसला किया है। यह ऑफर उन राइडर्स के लिए है जो RC390, 390 एंड्यूरो R, 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह ऑफर भारत के सभी KTM शोरूम में 31 अगस्त तक की गई खरीदारी पर वैलिड रहेगा। 10 साल की वारंटी मूल रूप से बाइक के साथ मिलने वाली तीन साल की स्टैंडर्ड वारंटी है। फिर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी या 1.25 लाख किलोमीटर मिलती है।

यह वारंटी ऑफर मोटरसाइकिल की बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ये कंपनी के लिए एक अच्छा सौदा भी साबित हो सकता है। एक्सटेंडेड वारंटी संभवतः एक राइडर के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है, क्योंकि आधुनिक बाइक्स में अभी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खराबी की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में वारंटी राइडर को अपने ओवरऑल फाइनेंस स्थिति को कंट्रोल में रखने में मदद करती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
KTM 390 Adventure

KTM 390 Adventure

₹ 3.68 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 390 Adventure S

KTM 390 Adventure S

₹ 3.8 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
KTM 390 Adventure X

KTM 390 Adventure X

₹ 3.03 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 390 Enduro R

KTM 390 Enduro R

₹ 3.54 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW R 18 Transcontinental

BMW R 18 Transcontinental

₹ 32.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 790 एडवेंचर की टेस्टिंग शुरू

KTM की नेक्स्ट जनरेशन 790 एडवेंचर को पहली बार यूरोप में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके अधूरे बॉडी पैनल और साधारण दिखने वाले रियर सबफ्रेम को देखते हुए यह मोटरसाइकिल एक शुरुआती प्रोटोटाइप जैसी दिखती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की KTM 790 एडवेंचर के मैकेनिकल कंपोनेंट्स में बड़े बदलाव होने की संभावना है। टेस्ट म्यूल के इंजन में अलग क्रैंककेस और ओवरहेड वाल्व कवर हैं, जो इसके अंदरूनी हिस्सों में मामूली बदलावों की ओर इशारा करते हैं।

KTM 790 एडवेंचर को 790 प्लेटफॉर्म को इंजन में गर्म होने और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है कि KTM इस जनरेशनल अपडेट के साथ इन छोटी-मोटी समस्याओं को दूर कर देगी। हालांकि इसकी स्टाइलिंग के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन नई 790 एडवेंचर में KTM 450 रैली बाइक से प्रेरित एक नया स्टाइल होने की संभावना है। टेस्ट म्यूल को KTM 390 एडवेंचर के फ्रंट एंड और रियर पैनल के साथ देखा गया है। बाकी बॉडीवर्क अस्थायी लग रहा है और मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन के करीब आने पर इसमें बदलाव होने की संभावना है।

दिलचस्प बात यह है कि बाइक में सिंगल फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जिससे इसके छोटी बाइक होने पर संदेह पैदा होता है। 800cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन में पैरेलल-ट्विन लेआउट जारी रहेगा। हालांकि, उम्मीद कर सकते हैं कि आउटपुट और पावर डिलीवरी में मामूली सुधार होगा। बाइक में एक नया एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसमें इंजन के ठीक नीचे एक एक्सपेंशन चैंबर है। यहां तक कि बनाना स्विंगआर्म भी नया है और इसे अलग कैट-कॉन के अनुकूल डिजाइन किया गया है। प्रोटोटाइप 21/18-इंच के वायर-स्पोक व्हील्स पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

