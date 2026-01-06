KTM का न्यू ईयर धमाका: 390 Adventure रेंज पर ₹10000 की एक्सेसरीज फ्री, 10 साल की वारंटी भी
केटीएम ने साल 2026 की शुरुआत भारत में अपनी 390 Adventure रेंज पर खास न्यू ईयर ऑफर के साथ की है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का मकसद इन बाइक्स को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाना है।
केटीएम ने साल 2026 की शुरुआत भारत में अपनी 390 Adventure रेंज पर खास न्यू ईयर ऑफर के साथ की है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का मकसद इन बाइक्स को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाना है। बता दें कि KTM 390 Adventure या 390 Adventure X खरीदने वाले ग्राहकों को इस दौरान कई फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे ओनरशिप एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। एडवेंचर बाइक सेगमेंट में एंट्री करने की सोच रहे राइडर्स के लिए यह ऑफर काफी अट्रैक्टिव साबित हो सकता है।
10,000 रुपये तक एक्सेसरीज फ्री
इस ऑफर के तहत KTM ग्राहकों को 10,000 रुपये तक के जेन्युइन एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री दे रही है। ये सभी एक्सेसरीज खास तौर पर एडवेंचर टूरिंग और खराब रास्तों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। इनमें बाइक की प्रोटेक्शन, टूरिंग कम्फर्ट और डेली यूज़ से जुड़ी चीजें शामिल हैं जिससे बाइक शोरूम से निकलते ही ज्यादा कैपेबल बन जाती है। लंबी राइड हो या ऑफ-रोड ट्रेल, ये एक्सेसरीज बाइक की मजबूती और प्रैक्टिकल यूज दोनों को बेहतर बनाती हैं।
10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी
इसके अलावा KTM इस ऑफर के साथ 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। इसकी कीमत करीब 2,650 रुपये बताई गई है। यह वारंटी खासकर उन राइडर्स के लिए फायदेमंद होगी जो बाइक को लंबे समय तक रखना चाहते हैं या ज्यादा किलोमीटर चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लंबी वारंटी से मेंटेनेंस को लेकर चिंता भी काफी हद तक कम हो जाती है। यह ऑफर देशभर के ऑथराइज्ड KTM डीलरशिप्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है।
दमदार है पावरट्रेन
बात करें एक्सेसरी पैकेज की तो इसमें हेडलैंप प्रोटेक्टर, मडफ्लैप एक्सटेंशन, लोअर फेंडर, सेंटर स्टैंड, टूरिंग सीट और बाइक कवर शामिल हैं। बता दें कि KTM 390 Adventure में 398.63cc का सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजन मिलता है। यह 46bhp की पावर और 39Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट और स्लिपर क्लच व बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ जोड़ा गया है।
