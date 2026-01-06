KTM का न्यू ईयर धमाका: 390 Adventure रेंज पर ₹10000 की एक्सेसरीज फ्री, 10 साल की वारंटी भी

संक्षेप: केटीएम ने साल 2026 की शुरुआत भारत में अपनी 390 Adventure रेंज पर खास न्यू ईयर ऑफर के साथ की है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का मकसद इन बाइक्स को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाना है।

Jan 06, 2026 10:40 am IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

केटीएम ने साल 2026 की शुरुआत भारत में अपनी 390 Adventure रेंज पर खास न्यू ईयर ऑफर के साथ की है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का मकसद इन बाइक्स को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाना है। बता दें कि KTM 390 Adventure या 390 Adventure X खरीदने वाले ग्राहकों को इस दौरान कई फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे ओनरशिप एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। एडवेंचर बाइक सेगमेंट में एंट्री करने की सोच रहे राइडर्स के लिए यह ऑफर काफी अट्रैक्टिव साबित हो सकता है।

10,000 रुपये तक एक्सेसरीज फ्री इस ऑफर के तहत KTM ग्राहकों को 10,000 रुपये तक के जेन्युइन एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री दे रही है। ये सभी एक्सेसरीज खास तौर पर एडवेंचर टूरिंग और खराब रास्तों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। इनमें बाइक की प्रोटेक्शन, टूरिंग कम्फर्ट और डेली यूज़ से जुड़ी चीजें शामिल हैं जिससे बाइक शोरूम से निकलते ही ज्यादा कैपेबल बन जाती है। लंबी राइड हो या ऑफ-रोड ट्रेल, ये एक्सेसरीज बाइक की मजबूती और प्रैक्टिकल यूज दोनों को बेहतर बनाती हैं।

10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी इसके अलावा KTM इस ऑफर के साथ 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। इसकी कीमत करीब 2,650 रुपये बताई गई है। यह वारंटी खासकर उन राइडर्स के लिए फायदेमंद होगी जो बाइक को लंबे समय तक रखना चाहते हैं या ज्यादा किलोमीटर चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लंबी वारंटी से मेंटेनेंस को लेकर चिंता भी काफी हद तक कम हो जाती है। यह ऑफर देशभर के ऑथराइज्ड KTM डीलरशिप्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है।