Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़ktm 390 adventure range free accessories worth rs 10000 plus 10-year warranty
KTM का न्यू ईयर धमाका: 390 Adventure रेंज पर ₹10000 की एक्सेसरीज फ्री, 10 साल की वारंटी भी

KTM का न्यू ईयर धमाका: 390 Adventure रेंज पर ₹10000 की एक्सेसरीज फ्री, 10 साल की वारंटी भी

संक्षेप:

केटीएम ने साल 2026 की शुरुआत भारत में अपनी 390 Adventure रेंज पर खास न्यू ईयर ऑफर के साथ की है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का मकसद इन बाइक्स को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाना है।

Jan 06, 2026 10:40 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
KTM 390 Adventurearrow

केटीएम ने साल 2026 की शुरुआत भारत में अपनी 390 Adventure रेंज पर खास न्यू ईयर ऑफर के साथ की है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का मकसद इन बाइक्स को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाना है। बता दें कि KTM 390 Adventure या 390 Adventure X खरीदने वाले ग्राहकों को इस दौरान कई फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे ओनरशिप एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। एडवेंचर बाइक सेगमेंट में एंट्री करने की सोच रहे राइडर्स के लिए यह ऑफर काफी अट्रैक्टिव साबित हो सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS Orbiter
TVS Orbiter
₹ 1.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं

10,000 रुपये तक एक्सेसरीज फ्री

इस ऑफर के तहत KTM ग्राहकों को 10,000 रुपये तक के जेन्युइन एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री दे रही है। ये सभी एक्सेसरीज खास तौर पर एडवेंचर टूरिंग और खराब रास्तों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। इनमें बाइक की प्रोटेक्शन, टूरिंग कम्फर्ट और डेली यूज़ से जुड़ी चीजें शामिल हैं जिससे बाइक शोरूम से निकलते ही ज्यादा कैपेबल बन जाती है। लंबी राइड हो या ऑफ-रोड ट्रेल, ये एक्सेसरीज बाइक की मजबूती और प्रैक्टिकल यूज दोनों को बेहतर बनाती हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
KTM 390 Adventure

KTM 390 Adventure

₹ 3.68 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 390 Adventure X

KTM 390 Adventure X

₹ 3.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Zontes 350T

Zontes 350T

₹ 2.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Himalayan 450

Royal Enfield Himalayan 450

₹ 3.06 - 3.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Zontes 350X

Zontes 350X

₹ 2.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी

इसके अलावा KTM इस ऑफर के साथ 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। इसकी कीमत करीब 2,650 रुपये बताई गई है। यह वारंटी खासकर उन राइडर्स के लिए फायदेमंद होगी जो बाइक को लंबे समय तक रखना चाहते हैं या ज्यादा किलोमीटर चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लंबी वारंटी से मेंटेनेंस को लेकर चिंता भी काफी हद तक कम हो जाती है। यह ऑफर देशभर के ऑथराइज्ड KTM डीलरशिप्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है।

दमदार है पावरट्रेन

बात करें एक्सेसरी पैकेज की तो इसमें हेडलैंप प्रोटेक्टर, मडफ्लैप एक्सटेंशन, लोअर फेंडर, सेंटर स्टैंड, टूरिंग सीट और बाइक कवर शामिल हैं। बता दें कि KTM 390 Adventure में 398.63cc का सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजन मिलता है। यह 46bhp की पावर और 39Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट और स्लिपर क्लच व बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ जोड़ा गया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।